La razón por la que Joaquín Muñoz afirma que Juan Gabriel sigue vivo y celebró su cumpleaños 76

Juan Gabriel in Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025

Juan Gabriel habría celebrado su cumpleaños acompañado de rosas amarillas y música de mariachi, según afirmaciones difundidas por Joaquín Muñoz, exasistente del artista.

Esta información fue dada a conocer en el programa Así se hacen los chismes, donde la periodista Martha Figueroa reveló el mensaje enviado presuntamente por Muñoz, quien sostiene que el cantante está vivo y en oculto.

El comunicado de Muñoz especificaba: “Ya le llegaron a Alberto sus flores y el mariachi, y le tocaron Las Mañanitas y la Acuarela Potosina”. El mensaje detalló que el intérprete, cuyo nombre real es Alberto Aguilera Valadez, habría autorizado personalmente a Muñoz a compartir estos datos con la prensa, haciendo hincapié en la elección de las rosas amarillas como parte central del festejo.

Joaquín Muñoz insiste en que Juan Gabriel está vivo y vio su concierto en el Zócalo: “Presenció con emoción” (Fotos: Facebook/ Joaquín Muñoz)

La familia del cantante, encabezada por su hijo Joan Gabriel, ha manifestado su rechazo a estas versiones. Joan definió como una "falta de respeto total" la persistencia de rumores sobre la supuesta supervivencia de su padre, subrayando que tales afirmaciones ofenden tanto a la familia como al público que desea rendir homenaje en su tumba.

Mientras los discrepancias crecen, la mención de las melodías tradicionales y las flores favoritas de Juan Gabriel mantiene vigente la polémica sobre la posible existencia actual del “Divo de Juárez” en el imaginario popular.

Una versión persistente

Joaquín Muñoz, quien se desempeñó como representante y amigo cercano de Juan Gabriel en su juventud, mantiene desde 2016 una postura que ha causado polémica en el mundo del espectáculo: asegura que el cantante sigue vivo y ha celebrado su cumpleaños en privado.

El comunicado de Muñoz detalla que a Alberto Aguilera Valadez le tocaron 'Las Mañanitas' y 'La Acuarela Potosina' en su día especial (Foto: Facebook@Joaquin Muñoz Muñoz)

A lo largo de los años, Muñoz ha insistido en público sobre la supuesta supervivencia de Juan Gabriel, cuyo deceso se registró oficialmente en agosto de 2016.

En declaraciones recogidas por Infobae, el exrepresentante afirmó que el intérprete habría presenciado conmovido el homenaje que se realizó en el Zócalo de Ciudad de México en noviembre de 2025, evento que reunió a 170 mil personas.

“Las lágrimas rodaron por su rostro al ver a toda la gente que lo quiere”, sostuvo Muñoz en conversación con medios.

Según relató Muñoz a Revista Fama, el propio Juan Gabriel le habría autorizado compartir algunos detalles sobre estas supuestas celebraciones privadas. El exrepresentante aseguró que el artista expresó su deseo de reencontrarse con el público, tras haber cumplido 75 años.

Las afirmaciones de Muñoz han generado escepticismo y controversia. Hasta el momento, no se han presentado pruebas que respalden las aseveraciones del exrepresentante, lo que ha reforzado el debate público sobre el legado y la figura del intérprete.