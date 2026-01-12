Convocatoria UNAM 2026: fechas, registro en DGAE y requisitos para ingresar a licenciatura

La convocatoria UNAM 2026 para el ingreso a la licenciatura fue publicada hoy lunes 12 de enero. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la convocatoria de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027.

El proceso está abierto para el Sistema Escolarizado y el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED). El registro, requisitos y calendario están disponibles en la página de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE): www.dgae.unam.mx.

Fechas clave y proceso de registro

UNAM. (CUARTOSCURO)

El registro será únicamente en línea. A continuación, las fechas y pasos principales:

1. Lee cuidadosamente la convocatoria y el instructivo

- Antes de iniciar cualquier trámite, revisa toda la información oficial sobre los requisitos específicos de la carrera y modalidad que te interesa.

2. Registro digital

- Del 23 de enero al 3 de febrero de 2026, hasta las 16:00 horas.

- Ingresa al portal de la DGAE, crea tu cuenta, captura tus datos exactos y descarga la ficha de depósito para el pago.

3. Pago por derecho a examen

- Del 23 de enero al 5 de febrero de 2026, hasta las 15:59 horas.

- Realiza el pago únicamente en los bancos o mecanismos autorizados por la UNAM.

4. Llenado de hoja de datos estadísticos y descarga de guía

- Del 26 de enero al 22 de mayo de 2026.

5. Cita para fotografía, firma y huella digital

- Del 26 de enero al 6 de febrero de 2026, si el sistema lo solicita.

6. Simulador de examen

- Del 18 al 22 de mayo de 2026, realiza la prueba práctica para familiarizarte con el sistema y revisar que tu equipo funcione correctamente.

7. Examen de selección en línea

- Del 23 de mayo al 10 de junio de 2026.

- El sistema asignará día y hora específicos. No hay cambios de fecha.

8. Publicación de resultados

- 17 de julio de 2026 en el portal oficial.

9. Entrega de documentos

- Del 27 al 31 de julio de 2026, presencialmente.

10. Inscripción

- Del 3 al 7 de agosto de 2026.

Tipos de ingreso y requisitos

(Captura de pantalla)

La UNAM clasifica a los aspirantes según su historial académico. Es fundamental elegir el tipo de ingreso correcto, ya que un error puede impedir la inscripción incluso si se obtiene un lugar. Los principales tipos de ingreso son:

Sin antecedentes UNAM (bachillerato externo)

Cambio de ciclo (estudios previos truncos en UNAM, bachillerato externo concluido)

Cambio de carrera (estudios universitarios incompletos en UNAM, buscan nueva licenciatura)

Egresados de ENP, CCH o Bachiller@to a Distancia UNAM

Bachillerato en planteles incorporados a la UNAM

Segunda carrera (ya titulados en una licenciatura UNAM)

Cambio de plantel, misma carrera

Cambio de sistema, misma carrera y plantel

Cambio de modalidad dentro del SUAyED

Algunos programas requieren, además del examen general, cumplir prerrequisitos como:

Exámenes internos adicionales

Entrevistas o cursos propedéuticos

Acreditación de idiomas (por ejemplo, nivel B1/B2+ en carreras como Enseñanza de Idiomas)

Para carreras de ingreso indirecto (Música, Teatro, Ciencias Genómicas, Cinematografía, Negocios Internacionales, entre otras), es necesario seguir procesos internos luego del concurso de selección

No cumplir estos requisitos, incluso después de obtener un lugar por examen, cancela el ingreso.

Examen en línea: medidas de seguridad y restricciones

La UNAM recomienda analizar cada pregunta para aplicar el examen de admisión Foto: (iStock)

El examen se realizará en una plataforma cerrada bajo vigilancia tecnológica. Estas son las condiciones y restricciones:

Instalar el Navegador Seguro (Lockdown Browser)

Realizar la prueba de simulador antes del examen

Usar una computadora con cámara y micrófono funcionales (no se permite el uso de celulares o tabletas)

El sistema graba video y audio, monitorea el entorno y detecta posibles irregularidades con inteligencia artificial

Durante el examen está prohibido:

Recibir ayuda de terceros

Usar materiales o dispositivos no autorizados

Capturar, reproducir o difundir el examen

Portar audífonos, diademas, gorras, lentes oscuros o cubrirse el rostro

Abandonar el campo visual de la cámara

Desactivar micrófono o cámara

Leer en voz alta las preguntas

Desviar la mirada reiteradamente

Cualquier incumplimiento puede cancelar el examen y el registro, incluso si la persona resulta seleccionada.

La cancelación puede ocurrir incluso después de haber iniciado el semestre si se detectan irregularidades posteriormente.

Oferta académica ampliada: nuevas sedes y carreras

Administración y Derecho serán las nuevas licenciaturas de ENES Morelia (UNAM)

En 2026, la UNAM expande su presencia educativa con la apertura de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Oaxaca, que ofrecerá:

Administración

Contaduría

Informática

Negocios Internacionales

Historia

Además, se suman nuevas licenciaturas en otras sedes ENES:

ENES León : Comunicación, Relaciones Internacionales (además de Odontología y Ciencias Agrogenómicas)

ENES Juriquilla : Ingeniería en Computación, Psicología (junto a Ingeniería Aeroespacial y Neurociencias)

ENES Morelia : Administración, Derecho (además de programas en sustentabilidad, arte y música)

ENES Mérida: Ingeniería en Computación, Biología (además de carreras relacionadas con el mar y la ecología)

Estas incorporaciones buscan responder a necesidades regionales y fortalecer la misión de la UNAM: ofrecer educación pública, gratuita y de calidad en todo el país, permitiendo a jóvenes formarse cerca de su lugar de origen y fomentando la movilidad social.

Advertencia ante fraudes y protección de datos

Biblioteca Central UNAM. Foto: (Pexels)

La UNAM no cuenta con gestores ni convenios con academias o intermediarios. No pagues ni entregues datos personales a personas, grupos o páginas que prometan un lugar en la universidad. La única vía oficial es el concurso de selección.

Para prepararte, utiliza la plataforma gratuita Pruéb@te UNAM, desarrollada por la propia universidad.

Tus datos personales están protegidos conforme a la ley y solo se utilizarán para fines académicos y administrativos.

Llamado ético y a la responsabilidad

La UNAM pide a los aspirantes actuar con honestidad, responsabilidad, respeto y servicio a la sociedad, en apego a su Código de Ética. Presentar el examen implica aceptar esta conducta como parte de la comunidad universitaria.

Cronograma completo

A continuación, el calendario detallado de cada etapa y trámite del proceso de admisión para licenciatura en la UNAM, tanto en el Sistema Escolarizado como en el SUAyED (modalidades Abierta y a Distancia):

12 de enero:

Publicación de la Convocatoria y del Instructivo.

23 de enero – 3 de febrero (hasta las 16:00 h):

Llenado del formato de registro en línea en la DGAE.

23 de enero – 5 de febrero (hasta las 15:59 h):

Pago por derecho a examen de selección e identificación de la persona aspirante.

26 – 30 de enero:

Atención personalizada para dudas y aclaraciones sobre el registro.

- Correo: concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx

- Local de Registro de Aspirante: Av. del Imán núm. 7, Ciudad Universitaria, Coyoacán (9:30 a 14:30 y 17:00 a 18:30 h)

26 de enero – 6 de febrero:

Imprime tu cita en TU SITIO para acudir a la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital (si es necesario).

26 de enero – 22 de mayo:

- Llenado de hoja de datos estadísticos en TU SITIO

- Obtención de la guía de estudio gratuita para el examen

27 de abril – 1 de mayo:

Imprime tu cita de examen en TU SITIO.

27 – 30 de abril:

Atención de aspirantes con problemas en su cita de examen (vía correo o presencial en el Local de Registro de Aspirante).

11 – 14 de mayo:

Descarga e instalación del navegador seguro (Lockdown Browser) y realización de la prueba práctica.

18 – 22 de mayo:

Simulador del examen, en la fecha y hora asignada (hora del centro de México).

18 de mayo – 14 de junio:

Programa de Apoyo al Ingreso en línea para personas registradas en modalidad a distancia del SUAyED.

23 de mayo – 10 de junio:

Aplicación del examen de selección en línea, en la fecha y hora asignada.

17 de julio:

Publicación de resultados del concurso de selección.

17 – 20 de julio:

- Obtención del diagnóstico del examen en TU SITIO

- Examen diagnóstico de inglés en línea

- Responder hoja de datos estadísticos (si no se contestó antes)

- Si eres seleccionado y tu tipo de ingreso es “Sin antecedentes UNAM”, “Cambio de Ciclo” o “Cambio de Carrera”, descarga e imprime tu cita para entrega documental

20 – 24 de julio:

Obtención de documentación de ingreso en TU SITIO para quienes tengan tipo de ingreso: Bachillerato UNAM, Sistema Incorporado, Segunda Carrera, Cambio de Plantel, Cambio de Sistema y/o Cambio de Modalidad.

27 – 31 de julio:

Entrega de documentos originales en el Local de Registro de Aspirantes, conforme a la cita descargada (para “Sin antecedentes UNAM”, “Cambio de Ciclo”, “Cambio de Carrera”).

4 o 5 de agosto:

Entrega documental en la sede que indique tu cita, según corresponda.

28 de julio – 7 de agosto (hasta las 15:00 h):

Obtención de documentación de ingreso en TU SITIO, 24 horas después de haber entregado documentos en el Local de Registro o sede alterna.

3 – 7 de agosto:

Inscripción en planteles, de acuerdo con la programación de cada uno.

10 de agosto:

Inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027/1.