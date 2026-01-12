Así fue la relación de Yeison Jiménez con Ángela Aguilar y Nodal antes de su muerte

Yeison Jiménez falleció en un accidente aéreo en Boyacá, Colombia. Conocía a la dinastía Aguilar y fue telonero de Nodal. (Instagram)

El cantante colombiano Yeison Jiménez murió tras un accidente aéreo ocurrido el sábado en el departamento de Boyacá, Colombia. El siniestro dejó seis personas fallecidas, incluido el intérprete. El hecho ya es investigado por las autoridades para determinar sus causas.

Las primeras informaciones oficiales detallan que la aeronave privada despegó del aeródromo de Paipa cerca de las 16:00 horas locales, con destino a Medellín. La avioneta, que transportaba a seis personas, entre ellas el artista y el piloto, no logró elevarse y cayó fuera de la pista, quedando incinerada tras el impacto.

El domingo 11 de enero, cientos de seguidores se reunieron en las afueras del estadio El Campín en Bogotá para rendir homenaje a Yeison Jiménez - crédito @yeison_jimenez/Instagram - redes sociales

Antes de su fallecimiento, Yeison Jiménez desarrollaba diversos proyectos musicales que lo acercaron a la industria del regional mexicano, lo que le permitió construir una relación cercana tanto con la dinastía Aguilar como con Christian Nodal.

Así fue su relación con Nodal y Ángela Aguilar

La relación de Yeison Jiménez con la música mexicana y la familia Aguilar tuvo bases tanto personales como profesionales. Desde su infancia en Manzanares, Caldas, el cantante creció escuchando rancheras y corridos en las cantinas de sus padres, un hecho que marcó su carrera artística.

En 2025, reconoció: “México es el país que sembró en mí la música regional. Crecí escuchando su música toda la vida. Les tengo una deuda”.

En agosto de 2024, Jiménez fue entrevistado por Univisión. Ahí fue cuestionado sobre su relación con los Aguilar y lo que pensaba sobre el matrimonio entre Ángela y el sonorense.

Ángela Aguilar y Christian Nodal conocían a Yeison Jiménez. (Foto: Michael Tran / AFP)

“Es muchísimo respeto el que le tenemos a Angelita, por aquí estuvo en Colombia, le fue muy bien. Conozco a Pepe, a su señor padre, con el cual compartimos, fuimos a comer. Así que muchas bendiciones a Christian, a Ángela, a toda su familia. Que les vaya superbién con su matrimonio”, dijo en esa ocasión.

En diversos medios se afirma que incluso Yeison Jiménez y Ángela Aguilar habrían dejado una canción grabada que no ha salido a la luz, sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

El año pasado, ambos compartirían escenario en el marco de las festividades de San Pedro en Neiva, Colombia, como parte del cartel del espectáculo “La combinación perfecta”, que se realizaría en la nueva Arena LMP. El evento reunía a artistas como Ángela Aguilar, Pepe Aguilar, Grupo Frontera, Paulina Rubio, Wisin, Grupo Niche, Luis Alfonso, Elder Dayán y Rafael Santos. Sin embargo, el concierto fue cancelado a último minuto por un percance en la estructura del escenario.

Respecto a su relación con Christian Nodal, en agosto de 2022, Jiménez fue telonero en el concierto del intérprete durante su gira por Colombia y Chile, un evento que lo posicionó como uno de los grandes exponentes del género en Sudamérica. Durante ese show, interpretó canciones como “Aventurero” y fue ovacionado por el público, al punto de ser percibido como uno de los protagonistas de la noche.

(Captura de pantalla)

Finalmente, el gusto de Jiménez por la cultura y música mexicana era un elemento recurrente en su discurso. En una entrevista, afirmó: “Amo México por lo que es, no por lo que representa. Ahora quiero ir a cantarles, a conocerlos, a comer rico, a parcharme, porque ya no quiero correr más”. El cantante incluso incorporó a sus espectáculos musicales caballos, en alusión a la tradición de Antonio Aguilar.

Pepe Aguilar lamente la muerte de Yeison

Tras conocerse la noticia de la muerte de Yeison Jiménez, Pepe Aguilar publicó en su cuenta de Instagram una historia con la canción “Aventurero” y el mensaje: “Hasta siempre, querido amigo. Descansa en paz”.

(Captura de pantalla)

Hasta el momento, Ángela Aguilar ni Christian Nodal no se ha pronunciado públicamente sobre el fallecimiento de Jiménez.

La muerte de Jiménez generó reacciones inmediatas en la industria musical. Además de Pepe Aguilar, artistas como Eduin Cas, Natalia Jiménez, Carlos Rivera, Alfredo Olivas y Luis Ángel “El Flaco” manifestaron sus condolencias a la familia. Alfredo Olivas y Luis Ángel “El Flaco” llegaron a dedicar una melodía al colombiano durante una presentación en palenque.