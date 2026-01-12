Arath de la Torre ‘explota’ contra la producción de ‘Hoy’ tras quitarle su ‘oficina’: “¿Quién hizo eso?”

Arath de la Torre ‘explota’ contra la producción de ‘Hoy’ tras quitarle su ‘oficina’

Arath de la Torre sorprendió a sus compañeros y al público de Televisa al reclamar, en tono irónico, la desaparición de su espacio personal dentro del set del programa matutino ‘Hoy’, tras el regreso de vacaciones este lunes 12 de enero.

Un regreso marcado por la ironía: Arath de la Torre descubre la remodelación del foro en Hoy

El lunes marcó el retorno de todos los conductores de ‘Hoy’ a la pantalla de Televisa después del receso decembrino. El ambiente distendido del primer día se vio interrumpido por la reacción de Arath de la Torre, quien, al descubrir que su tradicional rincón había sido sustituido por un nuevo set, lanzó en tono de broma: “¿Quién hizo eso?”. El momento fue grabado y compartido en las redes sociales del programa, generando comentarios entre seguidores y colegas.

La escena mostró a dos voces, una de ellas la de Arath de la Torre y otra la de la persona responsable de grabar el video para redes. En la grabación, se escucha:

Al ingresar al foro tras las vacaciones, una reportera del programa se acercó a Arath de la Torre para comunicarle una novedad. Con tono de broma, le dijo que tenía una mala noticia. Arath, intrigado, preguntó cuál era el problema. La reportera le explicó que ya no tenían oficina, lo que provocó la sorpresa del conductor, quien exclamó con ironía y algo de incredulidad: “¿Quién hizo eso?”. La reportera buscó suavizar la situación invitándolo a conocer el nuevo set, asegurando que estaba muy bonito.

Mientras caminaban, Arath preguntó para qué serviría ahora ese espacio y expresó que extrañaría su “oficina”. La reportera insistió en mostrarle el nuevo set de hierro y le propuso presumirlo a la audiencia. Arath, manteniendo el tono relajado, aceptó que ese sería su nuevo “oficina”. La reportera trató de convencerlo de que se trataba de una mejor oficina y recorrieron juntos el área.

Finalmente, Arath observó el lugar, reconoció algunos de sus objetos personales y concluyó entre risas que, viéndolo bien, se trataba de una remodelación de su oficina, bromeando y señalando que ahora era su “ludoteca”, ya que ahí estaban sus libros.

El significado de la “oficina” de Arath de la Torre en el foro de ‘Hoy’

El término “oficina” tiene un sentido particular para Arath de la Torre dentro de los pasillos de Televisa. No se trata de un despacho formal, sino de un espacio discreto ubicado detrás del set principal de Hoy, al que el conductor acude para relajarse o meditar en los momentos de mayor actividad.

Este rincón ha cobrado notoriedad, tanto dentro de la producción como entre la audiencia, debido a los comentarios sobre la personalidad del conductor y su necesidad de aislarse por breves periodos. La “oficina” se ha convertido en parte de la rutina diaria de Arath, quien ha explicado que utiliza este espacio para buscar calma y concentración antes de regresar al aire.

Las razones detrás de la rutina de Arath de la Torre en ‘Hoy’

El uso de este espacio responde a varias motivaciones personales y profesionales:

Aislamiento y relajación: El área le ofrece privacidad y un momento de calma lejos del bullicio del foro principal.

Práctica de meditación: Arath ha mencionado en varias ocasiones la importancia de la meditación en su vida diaria, hábito que también mostró durante su participación en ‘La Casa de los Famosos México’.

Broma interna: La referencia a la “oficina” forma parte de una dinámica cómica y un lenguaje coloquial que ha adoptado con sus compañeros.