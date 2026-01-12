A la oposición “le gustaría la intervención de EEUU” en México, afirma Sheinbaum

Claudia Sheinbaum afirma que la oposición mexicana quiere intervención de EEUU. Crédito: EFE/ Mario Guzmán

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó que la oposición mexicana ha trabajado durante meses en crear una mala imagen del gobierno de México en Estados Unidos.

“Toda esta idea de que aquí—México— protegemos a la delincuencia organizada o narcopresidente, narcocandidata, viene de una campaña de ellos; si tiene influencia allá, no sé, pero sí buscan influir", explicó la mandataria federal.

De acuerdo con Sheinbaum, aquello que motiva a la oposición por desacreditar su mandato es “la intervención de EEUU en México”, según la jefa del Ejecutivo, los contrarios al oficialismo acuden a estas acciones “porque no tienen apoyo popular en nuestro país, ellos creen que tienen que ir a buscar afuera para afectarnos (...) buscan que desde afuera vengan a gobernar”.

Claudia Sheinbaum consideró necesario denunciar la campaña de desacreditación contra el Gobierno federal, sostuvo: “Hay que decir que quien quiere ir allá a desnotar al Gobierno de México (...) es solamente el que no quiere al país”.

Asimismo, afirmó que sus adversarios “les hubiera gustado que” la llamada que sostuvo esta mañana con su homólogo, Donald Trump “no hubiera salido bien, pero no, se van a quedar con las ganas, porque siempre vamos a buscar una buena relación en el marco de nuestros principios porque le conviene al pueblo de México”.

WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS, 05DICIEMBRE2025.- Claudia Sheinbaum sostuvo la primera reunión trilateral con Donald Trump al finalizar el sorteo de la Copa Mundial 2026.

La comunicación con las personas, “la honestidad y una buena relación con Estados Unidos”, así como el apego a su proyecto de nación, es la forma de combatir las campañas de desacreditación. Sheinbaum Pardo enfatizó que en el país vecino la opinión sobre su gobierno es “buena, a pesar de la campaña de la oposición”.