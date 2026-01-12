México

A la oposición “le gustaría la intervención de EEUU” en México, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señala que la narrativa de ‘narcopresidente’ y ‘narcocandidata’ es parte de una estrategia de sus adversarios políticos

Guardar
Claudia Sheinbaum afirma que la
Claudia Sheinbaum afirma que la oposición mexicana quiere intervención de EEUU. Crédito: EFE/ Mario Guzmán

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó que la oposición mexicana ha trabajado durante meses en crear una mala imagen del gobierno de México en Estados Unidos.

“Toda esta idea de que aquí—México— protegemos a la delincuencia organizada o narcopresidente, narcocandidata, viene de una campaña de ellos; si tiene influencia allá, no sé, pero sí buscan influir", explicó la mandataria federal.

De acuerdo con Sheinbaum, aquello que motiva a la oposición por desacreditar su mandato es “la intervención de EEUU en México”, según la jefa del Ejecutivo, los contrarios al oficialismo acuden a estas acciones “porque no tienen apoyo popular en nuestro país, ellos creen que tienen que ir a buscar afuera para afectarnos (...) buscan que desde afuera vengan a gobernar”.

Claudia Sheinbaum consideró necesario denunciar la campaña de desacreditación contra el Gobierno federal, sostuvo: “Hay que decir que quien quiere ir allá a desnotar al Gobierno de México (...) es solamente el que no quiere al país”.

Asimismo, afirmó que sus adversarios “les hubiera gustado que” la llamada que sostuvo esta mañana con su homólogo, Donald Trump “no hubiera salido bien, pero no, se van a quedar con las ganas, porque siempre vamos a buscar una buena relación en el marco de nuestros principios porque le conviene al pueblo de México”.

WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS, 05DICIEMBRE2025.-
WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS, 05DICIEMBRE2025.- Claudia Sheinbaum sostuvo la primera reunión trilateral con Donald Trump al finalizar el sorteo de la Copa Mundial 2026.

La comunicación con las personas, “la honestidad y una buena relación con Estados Unidos”, así como el apego a su proyecto de nación, es la forma de combatir las campañas de desacreditación. Sheinbaum Pardo enfatizó que en el país vecino la opinión sobre su gobierno es “buena, a pesar de la campaña de la oposición”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraPANPRIPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Arath de la Torre ‘explota’ contra la producción de ‘Hoy’ tras quitarle su ‘oficina’: “¿Quién hizo eso?”

El conductor de Televisa se encontró con una sorpresa tras su regreso de las vacaciones decembrinas

Arath de la Torre ‘explota’

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Centenario de oro y onza de plata: cuál es su precio este lunes

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determina el costo de las piezas de estos metales preciosos

Centenario de oro y onza

Corrido que expone “sistema podrido” de la 4T resuena en medio de tensión diplomática con EEUU por el narco

Los Hijos de su Apá, una agrupación que estaba fuera del radar de la industria del regional mexicano, domina la conversación digital con “La Caída de las Hienas”, un dardo musical contra Morena

Corrido que expone “sistema podrido”

Toluca vs Mazatlán: resultado del 20 de enero, goles, resumen y próxima fecha

Con doblete de Jean Meneses, Toluca goleó 4-1 a Mazatlán en el Estadio Nemesio Díez.

Toluca vs Mazatlán: resultado del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Corrido que expone “sistema podrido”

Corrido que expone “sistema podrido” de la 4T resuena en medio de tensión diplomática con EEUU por el narco

Suspenden clases en San Ignacio, Sinaloa, tras enfrentamientos del Cártel del Pacífico

Golpe al Cártel de Sinaloa y al CJNG: Marina desmanteló narcolaboratorios de metanfetamina en Durango, Sinaloa y Michoacán

El alcance internacional del Cártel de Sinaloa: así han sido detectadas sus operaciones desde China hasta Ecuador

Desaparecen dos mujeres tras asistir al funeral del periodista Carlos Castro en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Arath de la Torre ‘explota’

Arath de la Torre ‘explota’ contra la producción de ‘Hoy’ tras quitarle su ‘oficina’: “¿Quién hizo eso?”

Galilea Montijo asegura que se mantendrá al margen ante caso Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: “Hay cosas que duelen”

Río Roma cumple 15 años de historia musical, una marca al pop romántico mexicano

Ilse y Mimí confiesan por qué Ivonne dejó Flans y cortó lazos con ellas durante 5 años

Día de besar a un pelirrojo: cuántas personas hay en México

DEPORTES

Cruz Azul vs Atlas: a

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026

Donovan Carrillo tendrá una competencia previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

América vs San Luis: a qué hora y dónde ver el partido de las Águilas en la jornada doble

Toluca vs Mazatlán: resultado del 20 de enero, goles, resumen y próxima fecha

Juárez vs Cruz Azul: resultado del 19 de enero, goles, resumen y próxima fecha