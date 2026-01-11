Alito Moreno acusa a Morena de agravar la violencia en Michoacán tras ataque a hermano del dirigente del PRI local

Alejandro Moreno responsabilizó directamente a Morena de la violencia en Michoacán y calificó al estado como 'fallido'. | Crédito: Izquierda (PRI Nacional), Derecha( Facebook Memo Valencia).

Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como ‘Alito’, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), condenó el ataque armado contra René Valencia Reyes, líder de la organización Revolución Social y hermano de Guillermo Valencia dirigente del partido en Michoacán, y acusó al gobierno de Morena de actuar “como los grandes pendejos que son”.

Moreno señaló a través de su cuenta oficial en ‘X’, que el atentado, perpetrado con armas largas mientras Valencia transitaba entre Pátzcuaro y Erongarícuaro, demuestra la impunidad con la que opera el crimen organizado en la región.

El hecho ocurrió la noche del sábado 10 de enero, cuando presuntamente sujetos armados emboscaron la camioneta en la que se trasladaba René Valencia. En videos transmitidos en vivo por el líder, se escuchó a una mujer pedir auxilio: “Nos están atacando. Por favor, ayúdennos, la ayuda no llega”.

El diputado sobrevivió a un ataque armado ocurrido la noche del sábado. Crédito: Facebook/ Revolución Social

Por su parte, Moreno Cárdenas enfatizó que la familia Valencia fue atacada “por decir la verdad” y responsabilizó directamente al partido oficialista:

“Esto es lo que pasa cuando Morena parta con el crimen organizado. Le abrieron la puerta a los delincuentes y hoy tienen al país de rodillas”, expresó el líder nacional del PRI.

También calificó a las autoridades estatales y federales de ser unos “idiotas para gobernar” y sostuvo que han convertido al estado de Michoacán en un “estado fallido” donde “no hay seguridad, no hay autoridad, no hay vergüenza”.

Por su parte, Guillermo Valencia informó alrededor de las 23:00 horas en sus redes sociales, que su hermano estaba a salvo y bajo el resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa); asimismo, expresó su agradecimiento a las autoridades de todos los niveles “por su apoyo” y al fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña.

Luego de transmititr en vivo desde la cuenta oficial de Revolución Social, se confirmó la supervivencia del diputado (FB: Revolución Social)

El líder nacional del PRI celebró que Valencia Reyes sobreviviera al ataque; asimismo, expresó que este acto violento es un mensaje para le región: “En Michoacán, el crimen ataca con armas largas, sin miedo y con total impunidad. Mientras tanto, el gobierno de Morena sigue de brazos cruzados como los grandes pendejos que son”.

A nombre del PRI Nacional, Moreno expresó su “solidaridad con Memo y su familia”, y subrayó el papel de Valencia como una voz valiente que “no se calla y dice las cosas de frente”.

Protesters participate in a demonstration against insecurity and corruption in the country, as well as over the recent killing of Uruapan mayor Carlos Manzo, in Ciudad Juarez, Mexico, November 15, 2025. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La problemática de seguridad en Michoacán involucra tanto a la sociedad civil como a actores políticos, destacando el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien fungía como presidente municipal de Uruapan. El homicidio, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, generó una fuerte reacción en la esfera pública y política. Frente a estos hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación del Plan Michoacán por la paz y la justicia, una estrategia integral federal dirigida a combatir la violencia y el crimen organizado en la entidad.

Sin embargo, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Michoacán ocupa el último lugar entre las entidades que concentran el 50.5% del total de homicidios dolosos a nivel nacional. Las cifras reportadas por o indican que:

Guanajuato concentra el 10.9%.

Chihuahua el 7.7%.

Baja California el 7.3%.

Sinaloa el 7.1%.

Estado de México el 6.5%.

Guerrero el 5.6%.

Michoacán el 5.4%

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Michoacán concentra el 5.4% de los homicidios dolosos en México. | Crédito: Gobierno de México.

Durante la conferencia del Pueblo del jueves 8 de enero, la mandataria federal adelantó que a mediados de este mes presentará los resultados de su estrategia de seguridad en el estado, así como las acciones del Plan Michoacán por la paz y la justicia para el 2026.