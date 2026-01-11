México

Hallan seis bolsas con restos humanos de tres personas en Guerrero

Las autoridades aún investigan los hechos pero la identidad aún se mantienen en calidad de desconocidos

Las autoridades confirmaron que se
Las autoridades confirmaron que se trataba de restos humanos de tres hombres. (MARGARITO PÉREZ RETANA/ CUARTOSCURO)

En el estado de Guerrero abandonaron seis bolsas de plástico color negro con los restos humanos de tres hombres, quienes se encontraban desmembrados, en la zona de Acapulco Diamante.

De acuerdo con reportajes de medios locales, fueron arrojados atrás de La Isla, complejo comercial ubicado en Boulevard de las Naciones 1813, en Playa Dinamita, C.P. 39760.

Reportes y llamadas anónimas alertaron que habían bolsas con cuerpos mutilados en la avenida costera las palmas. Alrededor de las 21:00 horas, policías municipales arribaron y confirmaron que se trataba de extremidades, así como de las cabezas de las víctimas.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del poblado de El Quemado, y hasta el momento se encuentran en calidad de desconocidas; no se ha compartido mayor información al respecto ni por parte de las autoridades ni por medios locales. Se espera que en próximas horas compartan más detalles.

El informe de Seguridad reporta
El informe de Seguridad reporta una tendencia a la baja en homicidios dolosos. (ALEJANDRO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO)

Homicidios dolosos a nivel nacional

De acuerdo con el Informe de Seguridad emitido por un equipo conjunto conformado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR) y cada una de las entidades federativas, el pasado viernes 9 de enero de 2026, en el estado de Guerrero se registraron tres homicidios dolosos.

Las estadísticas mensuales muestran un descenso sostenido en el número de homicidios desde mediados de 2024. Durante septiembre y octubre de ese año, las cifras superaban las 2 mil 300 víctimas mensuales, con promedios diarios cercanos a los 78 casos.

Desde entonces, se ha registrado una disminución paulatina. Para diciembre de 2025, la cifra mensual bajó a 1,503 víctimas y el promedio diario fue de 48.4 homicidios.

Estos datos reflejan una reducción de más del 30% en el promedio diario de homicidios entre los meses de mayor incidencia y los datos recientes de enero de 2026.

Según el informe oficial, el registro de homicidios comenzó el 5 de diciembre de 2018 y la tendencia a la baja observada en los últimos meses representa el nivel más bajo desde el inicio de la serie.

El reporte igualmente detalla la distribución de homicidios por entidad federativa y el 9 de enero de 2026, se reportaron víctimas en 16 estados.

Los estados con mayor número de casos fueron:

  • Estado de México (4)
  • Morelos (4)
  • Baja California (3)
  • Guerrero (3)
  • Michoacán (3)
  • Sonora (3)

Entidades como Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca y Nuevo León reportaron 2 homicidios cada una. Otros estados, entre ellos Ciudad de México, Jalisco, Colima, Tabasco y Veracruz, registraron sólo uno. El resto de las entidades no reportó homicidios, según los datos de las fiscalías estatales.

La información oficial señala que el total de homicidios reportados el 9 de enero de 2026 fue de 39 víctimas a nivel nacional. Este dato contrasta con los picos mensuales de años anteriores, donde algunos días superaban las 80 víctimas.

