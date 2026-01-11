México

Agua de jamaica con frutos rojos: una bebida fresca y rica en antioxidantes

Este receta es fácil de preparar desde casa y se adapta a cualquier época del año

Foto: (Gemini IA)
Foto: (Gemini IA)

El agua de jamaica es una de las bebidas tradicionales más populares en México y América Latina, apreciada por su sabor ligeramente ácido, su color intenso y sus beneficios para la salud. Al combinarla con frutos rojos como fresa, frambuesa, zarzamora o arándano, se obtiene una bebida aún más refrescante, rica en antioxidantes y perfecta para cualquier época del año.

La flor de jamaica, conocida científicamente como Hibiscus sabdariffa, contiene compuestos antioxidantes y es reconocida por sus propiedades diuréticas. Por su parte, los frutos rojos aportan vitaminas como la C, fibra y flavonoides, que ayudan a proteger las células del cuerpo. La mezcla de estos ingredientes no solo realza el sabor, sino que también eleva el valor nutricional de la bebida.

Preparar agua de jamaica con frutos rojos en casa es sencillo, económico y permite controlar la cantidad de azúcar que se consume. Además, es una excelente alternativa a los refrescos industrializados.

Vaso de agua de jamaica
Vaso de agua de jamaica con frutos rojos, ideal para cualquier temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 1 taza de flor de jamaica seca
  • 1 litro de agua para la infusión
  • 1 litro adicional de agua fría
  • 1 taza de frutos rojos (pueden ser fresas, frambuesas, zarzamoras o una mezcla)
  • Azúcar o endulzante al gusto (opcional)
  • Hielo al gusto

Preparación:

  1. En una olla, hierve un litro de agua. Cuando alcance el punto de ebullición, agrega la flor de jamaica previamente enjuagada.
  2. Deja hervir durante 5 a 10 minutos, según la intensidad de sabor y color que desees.
  3. Retira del fuego y deja reposar la infusión por unos minutos. Después, cuela para separar las flores y reserva el concentrado.
  4. Lava y desinfecta los frutos rojos. Si utilizas fresas, retira el tallo y córtalas en mitades.
  5. Licúa los frutos rojos con un poco de la infusión de jamaica hasta obtener una mezcla homogénea.
  6. En una jarra grande, mezcla el concentrado de jamaica, el licuado de frutos rojos y el litro restante de agua fría.
  7. Endulza al gusto y mezcla bien. Añade hielo antes de servir.
Una bebida tradicional rica en
Una bebida tradicional rica en nutrientes que ayudan a mejorar la salud. Foto: (Gemini IA)

Esta bebida puede consumirse fría y es ideal para acompañar comidas, hidratarse durante el día o compartir en reuniones familiares. También se puede adaptar la receta utilizando frutos rojos congelados o sustituyendo el azúcar por miel o algún endulzante natural.

Además de ser deliciosa, el agua de jamaica con frutos rojos puede formar parte de una alimentación equilibrada si se consume con moderación y sin exceso de azúcar. Su preparación casera permite disfrutar de un sabor natural, fresco y lleno de color.

En conclusión, el agua de jamaica con frutos rojos es una opción fácil de preparar, saludable y versátil. Con ingredientes simples y pocos pasos, es posible crear una bebida que combina tradición, sabor y bienestar en cada vaso.

