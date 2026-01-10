México

Rescatan y atienden a 15 animales de compañía tras explosión de edificio en Coyoacán

Siete perros, siete gatos y una tortuga recibieron atención veterinaria tras ser sustraídos del centro del incidente

La Unidad de Vigilancia Animal
La Unidad de Vigilancia Animal acudió tras registrarse que en el centro de lo hechos había animales de compañía atrapados. Foto: (SSC)

Como parte del operativo de atención a la emergencia registrada por una explosión provocada presuntamente por la acumulación de gas LP en un edificio de departamentos ubicado en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llevó a cabo el rescate y resguardo de diversos animales de compañía que se encontraban al interior de los inmuebles afectados.

Luego de que se reportara el incidente, ocurrido alrededor de las 08:55 horas en un edificio situado en la esquina de Paseo de los Naranjos y Paseo de los Cipreses, policías de distintos agrupamientos acudieron al lugar para acordonar la zona, facilitar el arribo de los cuerpos de emergencia y colaborar en el desalojo preventivo de las familias.

En paralelo, al tener conocimiento de que varios departamentos albergaban mascotas que no podían ser evacuadas por sus propietarios, especialistas de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) se trasladaron de inmediato al sitio.

Cuerpos de emergencia se trasladaron
Cuerpos de emergencia se trasladaron de inmediato al lugar del incidente. (Foto: SEDENA)

Con el uso de protocolos de manejo y contención, y priorizando en todo momento el bienestar de los seres sintientes, los efectivos de la BVA ingresaron a los departamentos dañados para localizar, resguardar y tranquilizar a los animales de compañía que se encontraban visiblemente alterados por el estruendo, el polvo y los daños estructurales.

Gracias a su intervención, se logró el rescate de siete gatos y siete perros, entre los que se encontraban Wafle, Mila, Roko y Chucho, además de una tortuga de nombre Gordo.

Todos los animalitos fueron valorados médicamente en el lugar para descartar lesiones, deshidratación o cuadros de estrés severo. Posteriormente, fueron resguardados de manera temporal y entregados a sus familias, quienes expresaron su agradecimiento al personal de la SSC por la atención brindada y por no dejarlos atrás durante la emergencia.

La Brigada de Vigilancia Animal es la unidad especializada de la SSC encargada de salvaguardar el bienestar de los animales de compañía en la capital del país. Su actuación está respaldada por la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y contempla acciones como el rescate en situaciones de riesgo, la prevención del maltrato animal, la atención de denuncias ciudadanas y la promoción de una cultura de respeto hacia los animales en las 16 alcaldías.

Cada animal recibió atención médica
Cada animal recibió atención médica veterinaria tras su rescate. Foto: (SSC)

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el inmueble afectado cuenta con planta baja y cinco niveles, y presentó daños estructurales en algunos departamentos, además de afectaciones menores en otros.

Como medida de prevención, aproximadamente 2 mil 500 personas fueron evacuadas de la zona, mientras se realizaban revisiones de seguridad y se cerraban válvulas y cilindros de gas en inmuebles colindantes.

La intervención oportuna de la Brigada de Vigilancia Animal reafirma el compromiso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la protección integral de la población, incluyendo a los animales de compañía, quienes forman parte fundamental de las familias de la Ciudad de México y también requieren atención especializada en situaciones de emergencia.

