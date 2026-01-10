Rescatan a tlacuache lesionado en vivienda de la alcaldía Álvaro Obregón

Una persona alertó a los oficiales por haber visto a un animal extraño dentro de su domicilio, por lo que se identificó al marsupial. Diseño: (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, realizaron el rescate de un tlacuache que se encontraba al interior de un domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados acudieron a la esquina de las calles Cerrada de Islote y Llanuras, en la colonia Meseta, para atender una entrevista ciudadana.

Al arribar al sitio, se entrevistaron con una mujer, quien les informó que dentro de su vivienda se encontraba un pequeño animal silvestre que aparentaba estar débil y lastimado, por lo que solicitó apoyo.

El animal fue puesto a disposición de la BVA para recibir atención médica veterinaria. (Foto: Tamara Basques/Cuartoscuro)

Con la autorización de la propietaria del inmueble, los oficiales ingresaron al domicilio y realizaron una breve inspección. Tras varios minutos de búsqueda, localizaron al marsupial, por lo que, siguiendo los protocolos de actuación y con las medidas precautorias correspondientes, lograron contenerlo de manera segura y colocarlo en un huacal. En ese momento, los efectivos se percataron de que el tlacuache presentaba lesiones visibles.

Ante esta situación, los policías de la PBI solicitaron el apoyo del personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), quienes acudieron al lugar para realizar el traslado del ejemplar a sus instalaciones. Ahí será valorado médicamente, recibirá atención veterinaria y permanecerá bajo resguardo hasta que se determine si puede ser reintegrado a su hábitat natural.

El tlacuache, también conocido como zarigüeya, es un marsupial nativo de México y una de las especies más antiguas del continente americano. Se caracteriza por ser un animal nocturno, omnívoro y de gran capacidad de adaptación a entornos urbanos.

A pesar de su apariencia, es una especie inofensiva para el ser humano y cumple un papel fundamental en el equilibrio ecológico, ya que se alimenta de insectos, roedores pequeños y animales ponzoñosos, como alacranes y serpientes, además de ayudar a dispersar semillas.

Estos animales tienen una gran importancia ecológica en el control de plagas. Foto: (iStock)

Especialistas señalan que los tlacuaches suelen ser víctimas de agresiones por desinformación, ya que muchas personas los consideran peligrosos o transmisores de enfermedades, lo cual es falso.

Por ello, las autoridades exhortan a la ciudadanía a no maltratarlos ni intentar matarlos, y a reportar su presencia a las instancias correspondientes para garantizar su protección.

Además de su importancia ambiental, el tlacuache tiene un profundo valor cultural en México. En la mitología mesoamericana es considerado un animal sabio y astuto; incluso, una leyenda prehispánica señala que fue el tlacuache quien robó el fuego para entregárselo a los humanos, motivo por el cual su cola quedó sin pelo.

La SSC refrenda su compromiso con la protección de la fauna silvestre e invita a la población a respetar y cuidar a todas las especies que habitan en la ciudad.