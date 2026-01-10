Pasajera acusa de acoso a taxista por decirle ‘buenas noches’: “Me quieres ligar o qué”

El video provocó debate sobre amabilidad, límites y malas interpretaciones.

Un video compartido en TikTok desató una fuerte conversación en redes sociales luego de mostrar el momento en que una pasajera acusó injustamente a un taxista de aplicación de acoso, tras interpretar como coqueteo un simple gesto de cortesía.

El intercambio ocurrió al finalizar un viaje nocturno y rápidamente se volvió viral, generando una ola de reacciones a favor del conductor.

De acuerdo con el clip difundido, todo comenzó cuando el chofer concluyó el traslado y, como parte de una despedida habitual, se dirigió a la usuaria con un saludo amable. Sin embargo, la pasajera reaccionó de manera inesperada y confrontó al conductor, provocando un diálogo que fue grabado y posteriormente compartido en plataformas digitales.

Usuarios calificaron la reacción de la mujer como exagerada y fuera de lugar.

La conversación quedó registrada de la siguiente manera:

Taxista: Listo, buenas noches, señorita.

Pasajera: Oye, ¿me estás ligando?.

Taxista: No, para nada, disculpe.

Pasajera: Ok, porque está del nabo que hagas eso.

Taxista: Disculpe pues.

Pasajera: No, pero oye está muy mal porque las chavas tenemos odio a veces.

Taxista: Ok, entonces que tenga la peor noche de su vida, entonces que le dé parálisis facial o que se le suba el muerto.

Tras la difusión del video, usuarios de TikTok, X y Facebook reaccionaron de inmediato, cuestionando la actitud de la pasajera y señalando que el saludo del conductor no representaba ninguna insinuación. Para muchos internautas, el caso reflejó cómo la amabilidad cotidiana puede ser malinterpretada en ciertos contextos.

La usuaria confundió un gesto de cortesía con coqueteo y desató una ola de críticas en redes sociales. Crédito: TikTok / @didiando_ando

Entre las reacciones más destacadas se encuentran mensajes como: “Me hiciste el día carnal, espero que también estés teniendo un gran día”, “No confundas mi amabilidad, con coqueteo”, “jajajajajajaja lptm, háganme volver cuando se haga mas viral”, “Creo que nunca la han tratado bien en su vida”, “Bro me hiciste el día con lo último jajaja espero estés teniendo buenos viajes con buena remuneración” y “ese muchacho me llena de orgullo”.