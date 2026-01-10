México crecerá poco más de 1% en 2026: la baja productividad sigue siendo el mayor freno

Economía crecería un poco más del 1% en 2026 (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

El crecimiento de la economía mexicana durante 2026 se perfila en torno a poco más de 1 por ciento, de acuerdo con los análisis presentados en el Seminario de Perspectivas Económicas 2026, organizado por el ITAM.

Aunque el panorama muestra señales de mejora frente a años previos, analistas de Citigroup y Bank of America (BofA) coincidieron en que el país enfrenta un problema de fondo que limita su desarrollo: una persistente crisis de productividad.

Durante el encuentro, Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina en Citigroup, estimó que el promedio de crecimiento durante la actual administración federal será de 1.5 por ciento, superior al 0.9 por ciento del sexenio anterior, pero todavía muy lejos del potencial histórico de México.

Para 2026, Citigroup anticipa un crecimiento puntual de 1 por ciento, apoyado en un entorno externo relativamente favorable y en la fortaleza del consumo interno.

Revilla explicó que el mercado laboral muestra señales de recuperación, con una tasa de desempleo baja, mientras que las remesas, aunque en proceso de desaceleración, continúan en niveles que sostienen el consumo.

Programas sociales impulsan

Seminario de Perspectivas Económicas 2026 ITAM @ITAM_mx

A ello se suma el efecto de los programas sociales, que siguen funcionando como un amortiguador económico. Sin embargo, el economista subrayó que la debilidad del crecimiento responde principalmente a factores internos, como la falta de inversión pública rentable y la baja confianza de la iniciativa privada.

Desde la perspectiva de Carlos Capistrán, economista en jefe para América Latina y Canadá en Bank of America, la previsión de crecimiento para 2026 es ligeramente mayor, en 1.2%, impulsada por una reducción gradual de la incertidumbre global y doméstica, una menor restricción monetaria y fiscal, y el avance en la implementación de reformas. No obstante, fue enfático al señalar que estos elementos solo ofrecen un impulso marginal.

Capistrán calificó la situación como una “crisis muy importante de productividad”, al advertir que la productividad total de los factores continúa descendiendo, lo que coloca un techo estructural al desempeño económico del país. Sin una corrección de este problema, advirtió, México difícilmente podrá aspirar a tasas de crecimiento más elevadas y sostenidas en el mediano plazo.

Claves del panorama económico para 2026

Seminario de Perspectivas Económicas 2026 ITAM

Crecimiento estimado entre 1% y 1.2% , según Citigroup y BofA.

Menor incertidumbre global y doméstica como factor de alivio.

El consumo interno seguirá siendo el principal motor de la economía.

Las remesas desaceleran, pero aún respaldan el gasto de los hogares.

La renegociación del T-MEC podría reactivar gradualmente la inversión privada.

La baja productividad se mantiene como el principal límite estructural.

Ambos analistas coincidieron en que, si bien existen condiciones para una mejora marginal en 2026, el crecimiento de México seguirá siendo insuficiente mientras no se atiendan los desequilibrios estructurales, en especial la falta de productividad y la debilidad de la inversión, factores que hoy definen el estrecho margen de expansión económica del país.