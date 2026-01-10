México

México crecerá poco más de 1% en 2026: la baja productividad sigue siendo el mayor freno

El país enfrenta un entorno de menor incertidumbre y expectativas moderadamente positivas por la renegociación del T-MEC

Guardar
Economía crecería un poco más
Economía crecería un poco más del 1% en 2026 (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

El crecimiento de la economía mexicana durante 2026 se perfila en torno a poco más de 1 por ciento, de acuerdo con los análisis presentados en el Seminario de Perspectivas Económicas 2026, organizado por el ITAM.

Aunque el panorama muestra señales de mejora frente a años previos, analistas de Citigroup y Bank of America (BofA) coincidieron en que el país enfrenta un problema de fondo que limita su desarrollo: una persistente crisis de productividad.

Durante el encuentro, Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina en Citigroup, estimó que el promedio de crecimiento durante la actual administración federal será de 1.5 por ciento, superior al 0.9 por ciento del sexenio anterior, pero todavía muy lejos del potencial histórico de México.

Para 2026, Citigroup anticipa un crecimiento puntual de 1 por ciento, apoyado en un entorno externo relativamente favorable y en la fortaleza del consumo interno.

Revilla explicó que el mercado laboral muestra señales de recuperación, con una tasa de desempleo baja, mientras que las remesas, aunque en proceso de desaceleración, continúan en niveles que sostienen el consumo.

Programas sociales impulsan

Seminario de Perspectivas Económicas 2026
Seminario de Perspectivas Económicas 2026 ITAM @ITAM_mx

A ello se suma el efecto de los programas sociales, que siguen funcionando como un amortiguador económico. Sin embargo, el economista subrayó que la debilidad del crecimiento responde principalmente a factores internos, como la falta de inversión pública rentable y la baja confianza de la iniciativa privada.

Desde la perspectiva de Carlos Capistrán, economista en jefe para América Latina y Canadá en Bank of America, la previsión de crecimiento para 2026 es ligeramente mayor, en 1.2%, impulsada por una reducción gradual de la incertidumbre global y doméstica, una menor restricción monetaria y fiscal, y el avance en la implementación de reformas. No obstante, fue enfático al señalar que estos elementos solo ofrecen un impulso marginal.

Capistrán calificó la situación como una “crisis muy importante de productividad”, al advertir que la productividad total de los factores continúa descendiendo, lo que coloca un techo estructural al desempeño económico del país. Sin una corrección de este problema, advirtió, México difícilmente podrá aspirar a tasas de crecimiento más elevadas y sostenidas en el mediano plazo.

Claves del panorama económico para 2026

Seminario de Perspectivas Económicas 2026
Seminario de Perspectivas Económicas 2026 ITAM
  • Crecimiento estimado entre 1% y 1.2%, según Citigroup y BofA.
  • Menor incertidumbre global y doméstica como factor de alivio.
  • El consumo interno seguirá siendo el principal motor de la economía.
  • Las remesas desaceleran, pero aún respaldan el gasto de los hogares.
  • La renegociación del T-MEC podría reactivar gradualmente la inversión privada.
  • La baja productividad se mantiene como el principal límite estructural.

Ambos analistas coincidieron en que, si bien existen condiciones para una mejora marginal en 2026, el crecimiento de México seguirá siendo insuficiente mientras no se atiendan los desequilibrios estructurales, en especial la falta de productividad y la debilidad de la inversión, factores que hoy definen el estrecho margen de expansión económica del país.

Temas Relacionados

EconomíaCrecimiento económicoProductividadITAMmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de enero: Línea B sin servicio de Morelos a Villa de Aragón

Actualización minuto a minuto del servicio de transporte público en la capital del país

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Quiénes son Los K’Comxtles, la otra banda de Rubén Albarrán que podría salir de Spotify?

Hace unos días el vocalista de Café Tacvba hizo pública su petición de retirar música de la plataforma por disonancias políticas

¿Quiénes son Los K’Comxtles, la

Temblor en Baja California Sur hoy: se registra sismo de 4.5 de magnitud en Cabo San Lucas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Baja California Sur

Metro CDMX: estas estaciones de la Línea B cierran el 10 y 11 de enero de 2026

La suspensión del servicio se debe a trabajos de mantenimiento estructural en trabes y durmientes

Metro CDMX: estas estaciones de

El fuera de lugar semiautomático se estrena en la Liga MX en el Tijuana vs América: ¿qué es y cómo funciona?

Una jugada cerrada dentro del área sirvió como primer caso de estudio para la aplicación de la tecnología semiautomática en el campeonato nacional

El fuera de lugar semiautomático
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere joven tras brutal agresión

Muere joven tras brutal agresión en Chiapas: hay seis personas detenidas

Aeropuerto de la CDMX: así detectaron 20 toneladas de cigarros ilegales provenientes de Japón

Detienen a la secretaria particular de Grecia Quiroz, la relacionan con el asesinato de Carlos Manzo

Avanza investigación contra Bermúdez Requena, confirman más detenciones y órdenes de aprehensión

Trump dice que EEUU empezará ataques terrestres contra cárteles: “Controlan México”

ENTRETENIMIENTO

¿Quiénes son Los K’Comxtles, la

¿Quiénes son Los K’Comxtles, la otra banda de Rubén Albarrán que podría salir de Spotify?

¿Qué es la terapia de hidrógeno molecular, tratamiento al que se somete Belinda para lucir una piel radiante?

Adrián Marcelo publica inquietante mensaje que podría confirmar su divorcio de Karina Puente

Quién es Jessica Díaz, exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy que se volvió viral tras rumores de su muerte

Cristian Castro en el Auditorio Nacional: fechas, venta y todo lo que debes saber

DEPORTES

Leyenda del América revela que

Leyenda del América revela que Álvaro Fidalgo le confesó que sí quiere jugar el Mundial 2026 con México

El fuera de lugar semiautomático se estrena en la Liga MX en el Tijuana vs América: ¿qué es y cómo funciona?

NBA en acción: todo sobre los encuentros que se juegan hoy 10 de enero

Con el regreso de Jesús Rivas, Pumas presenta a todos sus fichajes para el clausura 2026

Inteligencia Artificial predice quién será el campeón del Clausura 2026 de la Liga MX