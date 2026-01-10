Chantal Andere defiende a Lucerito Mijares tras ser víctima de fotos alteradas con IA: “Es mi familia”

La actriz defendió a la hija de lucero (Instagram)

La actriz Chantal Andere respaldó públicamente a Lucerito Mijares después de que la joven cantante se viera involucrada en una controversia mediática por la difusión de imágenes manipuladas con Inteligencia Artificial (IA) en redes sociales.

“La controversia con ella no funciona”, afirmó Andere, quien subrayó el ambiente de felicidad y cercanía que rodea a la familia de la intérprete.

¿Qué pasó con Lucerito Mijares y las imágenes IA?

En noviembre de 2025, Lucerito Mijares se convirtió en tendencia luego de que circularan en plataformas digitales varias fotografías en las que su apariencia lucía drásticamente modificada.

Lucero Mijares: la verdad detrás de las virales fotografías. (Infobae México)

Las imágenes comentadas en espacios como el programa radiofónico de Maxine Woodside, mostraban una supuesta transformación física que desató rumores sobre cirugías y pérdida de peso.

Usuarios en redes sociales identificaron rápidamente que las fotos provenían de una aplicación popular en TikTok, que utiliza inteligencia artificial para alterar la imagen de los usuarios.

Lucerito Mijares. (Televisa)

Mientras crecía la especulación, la protagonista de la obra musical “El mago” optó por no responder directamente a los señalamientos, priorizando su actividad artística y la conexión con su público.

No obstante, en un encuentro con la prensa, su madre Lucero no se quedó callada y aclaró de forma categórica: "Ah! Pero eran de Inteligencia Artificial, no era ella”.

Chantal Andere defiende a Lucerito Mijares

En un reciente encuentro con la prensa durante enero de 2026, Chantal Andere fue consultada sobre la situación y defendió a la familia de Lucerito.

“A ver, ellas... ellas son mi familia, ¿okay? Eh, nos hemos frecuentado desde hace treinta años que Lucero y yo coincidimos en Los Parientes Pobres, la telenovela. Y nunca nos hemos dejado de ver”, comenzó a decir.

La artista destacó que si bien no suele compartir imágenes a redes sociales con Lucero y su hija, les tiene un profundo cariño a ambas.

Chantal Andere detalla todo sobre su contagio de COVID-19 Foto: Instagram/@chanaandere

“A veces no subimos cosas, pero nosotros somos muy amigas y Lucerito, para mí, la conozco desde que tiene cero meses de nacida”, relató la actriz.

Andere describió la relación cercana y el ambiente positivo que caracteriza a la cantante y a su entorno:

“La pasamos bomba y me ataco de risa con ella. Toma la vida tan bonito y toma la vida tan relajada... De verdad, la gente que a veces quiere como meter controversia y cosas, con ellas no funciona porque son muy felices”, puntualizó.

Foto: Chantal Andere / IG.

La declaración, recogida por varios medios presentes en la conferencia, se suma al mensaje de serenidad que Lucerito ha transmitido a través de sus plataformas.

A pesar de la polémica, la artista de 20 años ha reforzado su imagen como una figura auténtica y dedicada al arte, mientras su entorno familiar y profesional permanece unido ante cualquier intento de controversia.