Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cuáles son los dos tipos de registro que existen?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el gobierno de México desde 2019 que tiene el objetivo de ayudar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita en cualquier empresa o centro de trabajo que participe.

Este 2026, cada aprendiz recibirá un apoyo económico mensual de 9 mil 583 pesos a través de la tarjeta Bienestar que podrá cobrar de forma directa y sin intermediarios en cualquier ventanilla o cajero automático del mismo banco. Además, también podrán acceder al seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

¿Cuáles son los dos tipos de registro que existen para incorporarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

En calidad de centro de trabajo, participan empresas o emprendimientos que se inscriben en el programa con el propósito de recibir jóvenes y ofrecerles capacitación.

Por su parte, quienes ingresan como aprendices son jóvenes que se postularon a un centro de trabajo y han sido aceptados para recibir formación.

¿Cómo participar en el programa?

De acuerdo con la convocatoria más reciente, el proceso de inscripción ocurre únicamente a través de jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde resulta imprescindible reunir todos los requisitos y entregar la documentación dentro del plazo estipulado.

Para participar, se exige tener entre 18 y 29 años, carecer de empleo y no estar inscrito en instituciones educativas al momento de registrarse. Además, se solicita identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio actualizado, subir una fotografía y completar el formulario en la plataforma.

Cabe recordar que la última convocatoria se llevó a cabo del 1 al 10 de diciembre de 2025. Y es que el día de hoy se confirmó que el periodo de postulaciones concluyó. Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cómo son las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa contempla jornadas de entre cinco y ocho horas distribuidas en cinco días semanales, con actividades definidas por el propio Centro de Trabajo conforme a sus necesidades. El plan se organiza en nueve campos: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud. Además, todos los participantes tienen acceso a atención médica sin costo.

Al finalizar el periodo de capacitación, los beneficiarios obtienen un certificado que acredita las habilidades desarrolladas

Durante los primeros 13 meses bajo la administración de Claudia Sheinbaum, se integraron 450 mil nuevos beneficiarios y la asignación presupuestaria alcanzó casi 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre. El programa, que inició en 2019, ha involucrado a 3 millones 423 mil 461 personas, con un 58% de mujeres y una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos. La meta para 2026 es contar con 500 mil jóvenes participando y percibiendo ingresos bimestrales.