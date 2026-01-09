Hospitalizan a Alberto Peláez, el reconocido corresponsal de guerra de Televisa; esto le pasó

Hospitalizaron al corresponsal de guerra (Jesús Avilés/Infobae)

Alberto Peláez, uno de los periodistas más reconocidos en el ámbito internacional y célebre corresponsal de guerra de Televisa, fue hospitalizado recientemente, lo que ha generado gran preocupación entre sus seguidores y el gremio periodístico.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales la madrugada de este 9 de enero, luego de que el propio Peláez compartiera en Instagram una fotografía desde el hospital, acompañado de un mensaje donde explicó la razón de su internación.

(Foto: Facebook/Alberto Peláez)

Hospitalización de Alberto Peláez: qué le pasó y los mensajes de ánimo

Durante la madrugada de este viernes, Alberto Peláez alertó a sus seguidores al publicar una imagen desde la cama de un hospital, ataviado con la típica bata y gorro de pacientes preoperatorios.

Captura: @pelaez_alberto

“Otra vez hay que pasar por las manos de los médicos. Una hernia molesta”, escribió con serenidad y humor, minimizando la gravedad del procedimiento.

La reacción de sus colegas, amigos y seguidores no se hizo esperar:

“Mucho ánimo, estás en buenas manos. Esto es solo un paso más para que te sientas mejor. Un abrazo”.

“Un fuerte abrazo, esperamos te recuperes pronto”.

el periodista actualizó su estado de salud (Instagram)

Quién es Alberto Peláez: una vida dedicada al periodismo internacional

Alberto Peláez es periodista, corresponsal de guerra, escritor y conferencista, con una carrera de 44 años al servicio de la información.

Nacido en Madrid y proveniente de una familia de periodistas, Peláez inició su carrera a los 18 años como corresponsal para Europa, y desde 1985 se consolidó como la voz de Televisa en España, cubriendo durante 37 años los principales conflictos bélicos de Europa, África y Medio Oriente.

(Foto: Captura de pantalla/ YT Yordi Rosado)

“Corresponsal de 20 guerras”, como se describe en sus redes, Peláez ha documentado para Televisa eventos históricos y ha entrevistado a figuras como Hugo Chávez, Recep Tayyip Erdogán o Muamar el Gadafi.

¿Qué vivió como corresponsal de guerra?

En una antigua entrevista con Yordi Rosado, el periodista español relató el impacto que estos escenarios tuvieron en su vida y en la percepción de la profesión.

Durante la cobertura en Kurdistán en 1991, Peláez vivió una de sus experiencias más difíciles cuando un niño de tres meses murió en sus brazos.

“Este niño se está muriendo porque bajaba el río Tigris, bajaba completamente contaminado”, compartió al recordar el momento en que el pequeño falleció durante una transmisión junto al también periodista Jacobo Zabludovsky.

En otra ocasión, al cubrir los acontecimientos en Yugoslavia, Peláez identificó un punto de quiebre en su entendimiento de la guerra.

(Foto: Captura de pantalla/ YT Yordi Rosado)

Describió el asedio de Sarajevo como una experiencia particularmente cruda: “Cuando te metes en Sarajevo, son palabras mayores”, afirmó tras presenciar los bombardeos y el temor de periodistas atrapados en hoteles mientras caían los ataques aéreos serbios.

La suma de estas experiencias llevó a Alberto Peláez a una reflexión sobre la naturaleza del periodismo en zonas de conflicto.

Señaló que, aunque en las guerras hay personas que parecen no tener nada que perder, “siguen luchando para sobrevivir”.

Además, advirtió sobre los riesgos personales: “Uno piensa que no le pasa nada, hasta que te pasa y entonces uno siempre tiene que ir con la conciencia muy clara de que puedes no salir de una guerra, que te puedes traer una enfermedad terminal”.