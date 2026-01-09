México

Gobierno federal y de Hidalgo asignan más de 900 mdp para el saneamiento del Río Tula

La acción ambiental está prevista en una de las 100 prioridades de Claudia Sheinbaum

Invertirán más de 900 mdp
Invertirán más de 900 mdp en saneamiento del río Tula.

El destino de más de 900 millones de pesos para la restauración y saneamiento del río Tula en Hidalgo representa uno de los compromisos centrales del Gobierno Federal para 2026, así se dio a conocer este 8 de enero.

Esta inversión, incluida en una de las 100 prioridades anunciadas en 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca transformar la región mediante acciones integrales que abarcan desde la mejora del espacio público hasta la protección ambiental y la salud comunitaria.

Estrategias integrales para la recuperación del río

El Gobierno de México, en coordinación con las autoridades de Hidalgo, ha diseñado una ruta de trabajo centrada en cuatro ejes prioritarios:

  • Calidad del agua
  • Prevención de inundaciones
  • Restauración ecológica
  • Salud pública

En 2025, se lograron avances como la atención a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco, la reconstrucción de un kilómetro de bordos y el desazolve de cuatro kilómetros de cauce.

Estas acciones incluyeron también la plantación de 150 árboles y mil 400 plantas herbáceas, fortaleciendo la revegetación de los márgenes del río y el control de residuos sólidos.

Vigilancia para evitar descargas ilegales

Para el año 2026, el plan contempla la construcción de 38 kilómetros de colectores de drenaje en la zona metropolitana de Tula, Atotonilco y Atitalaquia. Además, se priorizará la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la creación de nuevos humedales de tratamiento.

Cuatro ejes definirán la estrategia
Cuatro ejes definirán la estrategia de mantenimiento del río Tula.

El combate a la contaminación tendrá un refuerzo especial, con inspecciones y vigilancia más estrictas para impedir descargas ilegales en la cuenca. En 2025, se realizaron 53 inspecciones a industrias, y el objetivo es mantener la supervisión constante con un sistema de monitoreo hidráulico que ya cuenta con más de 90 sitios manuales y 21 estaciones automáticas. Este esfuerzo busca garantizar transparencia y seguimiento continuo a los avances.

Restauración ecológica y vinculación comunitaria

La protección contra inundaciones incluirá obras para estabilizar 1.6 kilómetros de taludes y rehabilitar dos kilómetros de bordos erosionados. También se controlará el azolve y se instalará infraestructura para retener residuos sólidos en puntos clave del cauce.

En el plano ecológico, se consolidarán más de mil hectáreas bajo esquemas de conservación y restauración. Se impulsará la recuperación de márgenes con revegetación y protección de zonas estratégicas, además de intervenciones específicas en el entorno de la presa Endhó para mejorar las condiciones ambientales del cuerpo de agua.

El trabajo incluye jornadas de limpieza y talleres con la participación de las comunidades, promoviendo la apropiación social de los proyectos y su difusión.

Este plan involucra a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Conagua, Profepa, Conafor, Conanp, Conabio, IMTA, INECC y ASEA, junto con la Secretaría de Agricultura, la Sedatu, la CFE y Pemex.

Saneamiento del río Tula será
Saneamiento del río Tula será trabajo interinstitucional del Estado.

También participan los gobiernos de Hidalgo y Estado de México, y los municipios de Tula de Allende, Tepeji del Río, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Ecatepec de Morelos y Cuautitlán Izcalli.

Lo más relevante sobre el saneamiento del río Tula en 2026

  • Más de 900 millones de pesos serán destinados en 2026 a la restauración y saneamiento del río Tula.
  • Se planea la construcción de 38 km de colectores y la rehabilitación de plantas de tratamiento.
  • El monitoreo del agua cuenta con más de 90 sitios y 21 estaciones automáticas.
  • Se consolidarán más de 1,000 hectáreas bajo esquemas de conservación ambiental.
  • Las acciones incluyen vigilancia ambiental, control de inundaciones y participación comunitaria activa.

