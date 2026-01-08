Sube a 170 la cifra de personas identificadas en el caso del crematorio “Plenitud” en Chihuahua

La Fiscalía General del Estado identifica a 170 personas fallecidas en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez tras hallazgo masivo. (FGE Chihuahua)

La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó la identificación de 170 personas encontradas sin vida en el crematorio Plenitud desde el pasado 26 de junio, según informaron autoridades estatales.

El trabajo de identificación fue realizado por personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, así como del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública y el Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE).

De acuerdo con la información oficial, a la fecha se ha notificado a 165 familias sobre la identificación de sus deudos. Las cinco familias restantes serán informadas en las próximas horas, de acuerdo con lo comunicado por la FGE.

Según la misma institución, ya se entregaron 156 cuerpos a sus familiares, tras el proceso de reconocimiento y trámites legales correspondientes.

Peritos forenses y el Ministerio Público trabajan en coordinación con CEAVE y SEMEFO para determinar la identidad de las víctimas encontradas en el crematorio. (FGE Chihuahua)

Crematorio Plenitud, una investigación en curso

El caso del crematorio Plenitud se ha convertido en uno de los más relevantes para la Fiscalía, que mantiene operativos y labores continuas en coordinación con Servicios Periciales, SEMEFO, CEAVE y la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Este esfuerzo busca lograr la identificación total de las personas localizadas en el lugar, así como brindar atención psicológica, información y asesoría jurídica a las familias afectadas.

La FGE también detalló que 114 familias han presentado denuncias por fraude en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, dirigidas contra quien o quienes resulten responsables. Estas denuncias se suman al proceso penal en curso y forman parte del seguimiento legal que ofrecen las autoridades estatales.

Según la fiscalía, se espera obtener los perfiles genéticos de ADN del resto de las personas fallecidas a mediados de este año, lo que permitirá cruzar la información con los datos aportados por los familiares y así garantizar una identificación plena.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de mantener la atención integral a los deudos y continuar con las investigaciones hasta esclarecer la totalidad del caso

José Luis A. C., y Facundo M. R., de 39 y 64 años de edad respectivamente, propietario y empleado del crematorio "Plenitud". (FGE Chihuahua)

Qué fue lo que ocurrió en el crematorio Plenitud

La investigación de la FGE Chihuahua reveló la localización de 386 cuerpos ocultos en un crematorio de Ciudad Juárez, algunos de ellos depositados desde 2020.

La investigación mostró que el lugar se encontraba en condiciones insalubres y el incumplimiento de servicios funerarios contratados por al menos seis funerarias de la ciudad.

La noche del 26 de junio de 2025, policías municipales acudieron a un inmueble tras una denuncia ciudadana por la presencia de un cuerpo dentro de un vehículo estacionado en la colonia Granjas Polo Gamboa.

Al inspeccionar el lugar, los agentes encontraron decenas de cadáveres apilados sin refrigeración adecuada, en espacios saturados y sin condiciones sanitarias.

Las autoridades identificaron el Crematorio Plenitud, que operaba de manera legal según la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), pero acumulaba cuerpos embalsamados desde años atrás.

El fiscal de Chihuahua acusó total irresponsabilidad de la empresa y trato indigno a las familias que dieron su confianza. (Fiscalía de Chihuahua)

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, calificó este caso como “una negligencia criminal” y según declaraciones recogidas por La Verdad Juárez, los cuerpos fueron canalizados por funerarias para su incineración, aunque el servicio no se realizaba.

“Se trata de la absoluta y total irresponsabilidad criminal de una empresa que trató con indignidad a las familias que dieron su confianza para un proceso de incineración y cremación”, afirmó el funcionario estatal.

La investigación llevó a la detención del propietario del crematorio, identificado como José Luis Arellano Cuarón, y de un trabajador del establecimiento. Según el Registro Nacional de Detenciones, Arellano fue arrestado el 27 de junio por la Policía Ministerial y quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Chihuahua.

La Verdad Juárez precisó que los cuerpos, que no habían sido incinerados, permanecían almacenados en una pequeña casa con varios cuartos, sin refrigeración y en condiciones insalubres.

Fotografías difundidas muestran techos con yeso desprendido y pisos cubiertos de líquidos oscuros. Las autoridades instalaron una caja refrigerada en el exterior para resguardar los cadáveres y un laboratorio móvil del Servicio Médico Forense.

Autoridades detuvieron al propietario del crematorio Plenitud, José Luis Arellano Cuarón, y a un empleado por su presunta participación en delitos vinculados. (REUTERS/Oscar Guerrero)

El vocero de la Fiscalía General del Estado, Eloy García Tarín, explicó que el proceso de identificación será complicado debido a que los cuerpos fueron tratados con químicos utilizados en procesos mortuorios.

“No es tan sencillo, porque, así como había una disposición, además de grotesca, de falta de respeto y de dignidad de los cuerpos apilados como si fueran costales, imagínese el estado que guardan los archivos de estos”, declaró a La Verdad Juárez. El funcionario anticipó que la identificación será lenta, ya que deben cotejar actas de defunción y documentos de las funerarias.

En conferencia de prensa, el titular de Coespris, Luis Carlos Tarín Villamar, sostuvo que el crematorio contaba con permisos sanitarios y había sido inspeccionado en febrero de 2025.

No obstante, reconoció que el negocio fue sancionado en 2020 y ahora se suspendió su operación por irregularidades en la disposición de cadáveres y la falta de cuartos refrigerados.

Vecinos del crematorio relataron a la misma fuente que el establecimiento opera desde hace una década y que registraron quejas desde 2020 por malos olores y posible funcionamiento irregular.