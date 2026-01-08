México

Sujetos armados balearon a una mujer y a militares en Culiacán: un menor de edad fue detenido

Tras un reporte de agresión en la colonia Plutarco Elías Calles, fuerzas federales desplegaron un operativo que culminó con un enfrentamiento y captura en la Esthela Ortiz de Toledo de la capital sinaloense

Los otros sujetos relacionados con
Los otros sujetos relacionados con el ataque huyeron. Crédito: SSP Sinaloa

Una intervención realizada por elementos del Ejército Mexicano en coordinación con el Grupo Interinstitucional derivó en el aseguramiento de un menor de edad, un vehículo y dos armas tras una agresión a balazos hacia una mujer y posteriormente contra efectivos federales en Culiacán, Sinaloa.

Los hechos fueron informados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado mediante sus canales oficiales.

Ataque contra mujer en la Plutarco Elías Calles de Culiacán

De acuerdo con el reporte, los hechos comenzaron cuando el sistema C4i recibió una alerta por la agresión a una mujer, cometida presuntamente por los ocupantes de un vehículo tipo Nissan de redilas en las inmediaciones de la colonia Plutarco Elías Calles.

A raíz de este reporte, elementos del ejercito mexicano iniciaron recorridos y patrullajes en la zona para dar con los responsables.

Según el reporte oficial, cuando se realizaban los recorridos, personal militar ubicó a la persona herida y la auxiliaron mientras llegaban los servicios de emergencia. Mientras tanto, en el sitio se obtenía información sobre las características del vehículo involucrado en la agresión.

Ubicación del vehículo y enfrentamiento

Mientras continuaba el operativo, personal militar que realizaba patrullajes en la colonia Esthela Ortiz de Toledo identificó la Nissan de redilas reportada como involucrada, por lo que les marcaron el alto.

Los ocupantes del vehículo, armados, ignoraron la petición de los militares sobre detenerse y abrieron fuego contra los elementos, por lo que se repelió la agresión y comenzó un enfrentamiento.

Nissan abandonada tras la agresión.
Nissan abandonada tras la agresión. Crédito: SSP Sinaloa

Durante los momentos de combate, los presuntos responsables descendieron del vehículo y escaparon a pie entre las casas del sector, lo que derivó en una búsqueda pie a tierra por parte de las fuerzas de seguridad.

Pese a la huida de algunos involucrados, se logró la detención de un menor de edad y el aseguramiento de objetos que podrían estar relacionados con el ataque a la mujer reportado en un principio.

Objetos y personas aseguradas

En el sitio de la intervención, el personal militar aseguró lo siguiente:

  • 1 menor de edad
  • 1 vehículo tipo Nissan de redilas
  • 2 armas cortas
  • 6 cargadores
  • Cartuchos útiles
  • 5 teléfonos celulares
  • Dinero en efectivo
Objetos asegurados tras la detención.
Objetos asegurados tras la detención. Crédito: SSP Sinaloa

Las autoridades informaron que tanto el menor detenido como el vehículo, las armas y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y para realizar las diligencias legales pertinentes.

Llamado a la ciudadanía

En el comunicado donde las autoridades detallaron los hechos, reiteraron el compromiso de los tres niveles de gobierno para mantener la paz y la seguridad en la entidad.

Además, hicieron un llamado habitual a la población para que reporte cualquier situación de emergencia al número 911 y utilice el 089 para realizar denuncias anónimas que contribuyan a la prevención y combate de delitos en Sinaloa.

CuliacánPlutarco Elías CallesEsthela Ortiz de ToledoSSPEjército mexicanoDefensaSinaloaAtaque armadoMenor de edad detenidoNissan de redilasAseguramientoNarco en MéxicoNarcotráfico en México

