De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

(Infobae México)

Durante 2025 el conflicto interno entre las facciones del Cártel de Sinaloa continuó. Incluso Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, aceptó ante las autoridades estadounidenses que él partició en el secuestro y entrega de Ismael El Mayo Zambada.

Actualmente, están bajo resguardo de las autoridades estadounidenses Ovidio y Joaquín Guzmán por parte de la facción de Los Chapitos, mientras que El Mayo Zambada se declaró culpable de narcotráfico y espera sentencia.

Líderes de Los Mayos detenidos

Reportes de inteligencia indican que la facción antes liderada por El Mayo Zambada ahora está bajo el control de Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, un hombre que es buscado por las autoridades.

El 18 de enero fue informada la captura de Juan Carlos Félix Gastelum, un sujeto apodado Chavo Félix y quien es yerno de Ismael Zambada. El hombre detenido fue identificado como operador financiero

Félix Gastelum fue detenido en Quilá, Sinaloa. (Secretaría de la Defensa Nacional)

Chavo Félix está casado con Teresa Zambada Ortíz, esta última una de las hijas del Mayo. Fue llevado al penal de máxima seguridad del Altiplano y posteriormente enviado a Estados Unidos.

Y es que para febrero pasado México entregó a las autoridades estadounidenses a 29 sujetos relacionados con diversos grupos criminales.

En febrero fueron registrados enfrentamientos en Sinaloa atribuidos a la lucha entre Los Mayos y Los Chapitos. Mientras que el 25 de abril fueron detenidas siete personas, entre ellos Marcos Iván “N”, alias Marquitos, un jefe de célula ligado al Mayo.

"Marquitos” es jefe de una célula delictiva generadora de violencia de la facción “Los Mayos” del “Cártel del Pacífico”. Foto: SSPC

El 6 de mayo las autoridades federales informaron sobre la captura de Jesús “N”, alias El Chuy y/o El Narizón. Se trata de un sujeto buscado por EEUU.

“El Mayo” culpable

“Durante 50 años he dirigido una gran red criminal... Desde el principio y hasta el momento de mi captura he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México”, fueron parte de las declaraciones de Ismael Zambada ante las autoridades estadounidenses durante su audiencia en la que se declaró culpable.

Las bajas del lado de Los Chapitos

A inicios de abril fue detenido Leobardo García Corrales, identificado como un operador del Cártel de Sinaloa implicado en el tráfico de fentanilo y buscado por Estados Unidos (EEUU).

Meses antes Kevin Alonso Gil Acosta, alias El 200, fue detenido el 19 de febrero pasado durante un operativo militar en Culiacán. Reportes extraoficiales señalaron que el objetivo era atrapar a Iván Archivaldo Guzmán, aunque esto último fue negado por Omar García Harfuch.

José Rogelio Alonso Rodríguez, alias El Rocka fue capturado en Monterrey, Nuevo León en el mes de junio, se le señala como jefe de plaza y operador de Los Chapitos.

Los tres sujetos llevaba armas de fuego largas y cortas (FGE Quintana Roo)

Días antes, en Quintana Roo fue detenido José Benjamín “N”, alias El Cuervo y/o 58. Informes policiacos señalan que dicho sujetos estaba relacionado con la célula delictiva conocida como Los Compich, aliados de Los Chapitos.

En el mes de julio fueron arrestadas dos personas ligadas a la facción liderada por los hijos del Chapo:

y/o El 60 José Maximiliano Inzunza, alias El Chochías y/o

César Guadalupe “N”, alias El Coutiño

Para el mes de septiembre fueron arrestados otros dos sujetos ligados a Los Chapitos:

Constantino ”N", alias El Pelón , quien es señalado como presunto lavador de dinero para la facción

Juan Pablo “N”, conocido como El Chuki, un operador relevante del Cártel de Sinaloa y quien era piloto aviador para el grupo criminal

El 6 de noviembre fue informada la detención de Juan Carlos Calamaco Rodríguez, alias Calamaco, y a Jesús Orlando Flores Martínez. Ambos fueron identificados como presuntos miembros del grupo delictivo "Los Jordan“, afín a Los Chapitos.

Fueron capturados junto con armas de fuego cortas y bolsas con droga (SSPC)

Finalmente, en Zapopan, Jalisco, fueron arrestados Mario Alfredo L.N., alias 7 y Mario L.E., alias Niño. Dichos sujetos son identificados en reportes de inteligencia como suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, respectivamente.