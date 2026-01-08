Receta de salpicón de calamar, frescura marina con una técnica sencilla

Un platillo ligero y refrescante de la cocina marina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salpicón de calamar es un platillo que destaca por su frescura y por la armonía entre ingredientes marinos y vegetales. Su preparación sencilla permite resaltar el sabor natural del calamar sin recurrir a procesos complejos.

Esta receta resulta ideal para climas cálidos o como entrada ligera, ya que combina texturas suaves y crujientes con un toque ácido que realza cada elemento del plato. El uso de hierbas frescas aporta un aroma que completa la experiencia.

Además de su sabor, el salpicón de calamar ofrece una alternativa nutritiva dentro de la cocina cotidiana, demostrando que los mariscos pueden integrarse de forma práctica y accesible.

Receta de salpicón de calamar

Esta preparación la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su elaboración es fácil y rápida ya que solo tardarás una hora en realizarla.

Ingredientes

250 g de calamar baby, limpio

4 pepinos persa, cortados en rebanadas

10 jitomates cherry, cortados por la mitad

1/2 cebolla morada, fileteada

3 cucharadas de aceite de oliva

el jugo de 2 limones

1/2 taza de hojas de cilantro, picadas

2 hojas de hierbabuena

sal, al gusto

pimienta negra molida, al gusto

Preparación

Coloca en una olla el calamar, cúbrelo con agua y añade un poco de sal. Cuece a fuego bajo durante 1 hora o hasta que el calamar esté suave; agrega un poco más de agua caliente a la mitad de la cocción para que el calamar se mantenga sumergido. Retíralo del fuego, cuélalo y déjalo enfriar.

Coloca las rebanadas de pepino, las mitades de jitomates y la cebolla fileteada en un tazón. Agrega el jugo de limón, el aceite de oliva, y reserva por 30 minutos en el refrigerador.

Agrega el calamar y mezcla. Decora con hojas de cilantro, hierbabuena y salpimienta al gusto.

¿Qué es el salpicón?

El salpicón es una preparación tradicional que consiste en carne o mariscos cocidos, desmenuzados o troceados, mezclados con vegetales frescos y aderezados con ingredientes ácidos. Su nombre hace referencia a la combinación de elementos que se integran en frío.

En la cocina mexicana y de otros países de habla hispana, el salpicón ha tenido múltiples variantes, adaptándose a los productos locales disponibles. Puede elaborarse con res, pollo, pescado o mariscos.

Su popularidad radica en su versatilidad y en su capacidad para ofrecer platillos ligeros, refrescantes y llenos de sabor, ideales para consumirse como plato principal o entrada.

¿Cuáles son las propiedades nutricionales del limón?

El limón es una fruta rica en vitamina C, nutriente esencial para fortalecer el sistema inmunológico. Su consumo regular contribuye al buen funcionamiento del organismo.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, al limón “se le atribuye el alivio para ciertas enfermedades de las vías respiratorias e inflamaciones de la garganta, por su propiedad antibacterial y antiviral”.

También contiene antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y apoyan la salud celular. Además, su acidez natural estimula la digestión y realza el sabor de los alimentos.