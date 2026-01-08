Proponen crear la Ley Roberto tras la muerte del motociclista arrastrado por conductora en Iztapalapa

La exigencia de la Ley Roberto creció tras la muerte de un repartidor arrollado y arrastrado en Iztapalapa; la fiscalía ya libró orden de aprehensión contra la conductora señalada como responsable. (Anayeli Tapia/Infobae)

La muerte de Roberto Hernández, motociclista que murió tras ser atropellado y arrastrado por más de un kilómetro en Iztapalapa, detonó protestas y demandas de justicia por parte de la comunidad biker y ciudadanos en la Ciudad de México.

El incidente, ocurrido el 3 de enero de 2026, reavivó el reclamo para crear la Ley Roberto, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra conductores implicados en muertes durante accidentes viales y que posteriormente pretendan evadir la acción de la justicia.

Tras el caso, familiares y colectivos han subrayado que existen vacíos legales y la necesidad de fortalecer la legislación vigente para evitar la impunidad.

CIUDAD DE MÉXICO, 06ENERO2026.- Aspectos del velorio y salida del cortejo fúnebre del motociclista Roberto Hernández, atropellado y arrastrado por un auto en la alcaldía Iztapalapa. El cuerpo fue llevado al panteón San Lorenzo Tezonco, ubicado en la Av Tláhuac. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

El accidente ocurrió en Eje 6 y Periférico, donde el motociclista quedó debajo de las llantas de un automóvil que lo embistió por detrás. El conductor no se detuvo y continuó avanzando, arrastrando el cuerpo por más de un kilómetro. El cuerpo fue finalmente abandonado en el cruce de Francisco Mujica y Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, solo porque en el trayecto un tope detuvo el avance del vehículo, lo que permitió que el cuerpo quedara en la vía.

Horas después, el vehículo involucrado fue hallado en calles del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

En el funeral, un hermano de la víctima aseguró que el hecho no fue un accidente, sino que se originó tras un reclamo previo. Además, se difundió que la presunta responsable, identificada como Gaby “N”, regresó a su domicilio después del incidente, tomó documentos y solicitó a su familia que la encubriera antes de huir. Gaby “N” tenía también una motocicleta registrada a su nombre.

¿Cuántos años podría pasar en prisión la mujer que atropelló a un motociclista en Iztapalapa? (Anayeli Tapia/Infobae)

La Ley Roberto se plantea como una propuesta impulsada por agrupaciones de motociclistas, repartidores y familiares de víctimas viales para que la legislación contemple sanciones más estrictas hacia conductores responsables de muertes o lesiones graves, en especial cuando existe omisión de auxilio o intento de fuga.

Buscan actualizar Ley de Movilidad

Patricia Mercado, diputada de Movimiento Ciudadano, afirmó que la muerte de Hernández puede representar un punto de inflexión para el derecho a la movilidad segura. “Yo creo que la muerte de Roberto Hernández y trabajaré para ello, puede significar un antes y un después para comprender que todas las personas tenemos derecho a la movilidad”, declaró la legisladora.

Subrayó la importancia de dejar atrás la “guerra de culpabilización” y promover el respeto a la jerarquía de movilidad, dando prioridad a la protección de los usuarios más vulnerables, como motociclistas y peatones.

Mercado indicó que se han celebrado reuniones con asociaciones de motociclistas, familiares de víctimas y repartidores para integrar propuestas y actualizar la Ley de Movilidad.

Gaby "N" es señalada de atropellar al motociclista Roberto Hernández en la alcaldía Iztapalapa. (Captura de pantalla)

Se trabaja en una minuta con aportaciones de estos grupos, que contempla experiencias de otras entidades como Estado de México, Puebla, Aguascalientes y Jalisco, donde ya hubo reformas en los reglamentos de tránsito para proteger a los motociclistas.

Libran orden de aprehensión

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que se libró una orden de aprehensión contra Gaby “N”, señalada como responsable del atropellamiento y la huida.

La titular de la fiscalía, Bertha Alcalde Luján, aseguró que existen avances en la investigación y que cuentan con grabaciones del C5 que documentan el hecho. “La idea es judicializar efectivamente y esta información también es muy importante que la guardemos en sigilo, pero sí la idea es que judicialicemos el caso”, mencionó Alcalde Luján.

El caso del motociclista arrastrado por un automóvil en Iztapalapa sigue abierto. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la mujer que huyó tras el hecho y el vehículo implicado.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, confirmó la colaboración de su dependencia en la búsqueda de la sospechosa y el desarrollo de las investigaciones.

Actualmente, la Ley Roberto no ha sido presentada formalmente ante el Congreso de la Ciudad de México, aunque colectivos y legisladores han anunciado su intención de impulsar la iniciativa próximamente.