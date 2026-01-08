Pensiones Bienestar 2026: quiénes serán los últimos en recibir el pago de enero y cuándo verán reflejado su dinero

El primer pago del año para quienes reciben las Pensiones para el Bienestar ya está en marcha

El primer pago del año para quienes reciben las Pensiones para el Bienestar ya está en marcha. Desde el lunes 5 de enero, las personas adultas mayores han empezado a recibir los depósitos correspondientes al bimestre enero-febrero de 2026.

Las pensiones abarcan varias iniciativas sociales. Entre ellas figuran la Pensión para los Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Pensión con Discapacidad y el apoyo a Madres Trabajadoras.

¿Quiénes serán los últimos en recibir el pago de enero de las Pensiones Bienestar?

El calendario oficial establece un orden específico para la distribución de los pagos de las Pensiones para el Bienestar en este bimestre.

Quienes tengan una CURP que inicia con las letras W, X, Y o Z serán los últimos en recibir el depósito correspondiente. Según lo publicado por las autoridades, estos adultos mayores verán reflejado el pago en su cuenta hasta el miércoles 28 de enero.

Esta organización escalonada busca evitar aglomeraciones y facilitar la atención en los puntos de pago. De este modo, cada beneficiario puede prever la fecha exacta en la que podrá disponer de sus recursos y planificar sus finanzas personales con mayor certeza.

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Calendario de pagos de las Pensiones para el Bienestar

Los pagos de los programas se continúan realizando de manera escalonada de lunes a viernes y terminarán el próximo miércoles 28 de enero.

Lunes 5 de enero: A

Martes 6 de enero: B

Miércoles 7 de enero: C

Jueves 8 de enero: C

Viernes 9 de enero: D, E, F

Lunes 12 de enero: G

Martes 13 de enero: G

Miércoles 14 de enero: H, I, J, K

Jueves 15 de enero: L

Viernes 16 de enero: M

Lunes 19 de enero: M

Martes 20 de enero: N, N, O

Miércoles 21 de enero: P, Q

Jueves 22 de enero: R

Viernes 23 de enero: R

Lunes 26 de enero: S

Martes 27 de enero: T, U, V

Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la pensión?

Las personas que buscan confirmar la llegada de la Pensión Bienestar pueden acceder de manera sencilla a la información sobre sus depósitos recientes.

Una opción práctica consiste en utilizar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar. Esta herramienta se encuentra disponible para Android y iOS, mediante la descarga en Google Play Store o App Store. Los usuarios pueden verificar su saldo y consultar los movimientos de la cuenta a través de la plataforma digital, que ofrece un entorno seguro.

Otra alternativa para quienes prefieren métodos presenciales es acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar. Solo es necesario insertar la tarjeta y seguir las instrucciones para consultar el saldo disponible.

Respecto al momento del depósito, los beneficiarios pueden consultar el calendario oficial para identificar la fecha en que recibirán el monto correspondiente. Esta organización permite a los usuarios planificar sus gastos y resolver dudas sobre la disponibilidad de sus recursos.