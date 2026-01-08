Operativos de 2025: Gobierno destacó captura del “Delta 1, líder de una célula del CJNG en Jalisco

Armando "N", alias "Delta 1" y líder de Los Deltas del CJNG, fue detenido en octubre de 2024. (Especial)

Omar García Harfuch compartió un recuento de avances del 2025 y entre ellos figuró la detención de Armando N, alias Delta 1, líder de la célula delictiva Los Deltas, caracterizada por el uso de la violencia en el estado de Jalisco.

Agregó que sus integrantes se dedican a realizar homicidios con un alto grado de violencia, incluyendo ataques contra las autoridades, especificando que el detenido era “encargado de las actividades delictivas de un centro penitenciario de Jalisco, lugar en el que estuvo preso después de su detención el pasado 28 de octubre de 2024”.

Además, señaló que Delta 1 coordinaba el trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, por lo que contaba con una orden de aprehensión vigente emitida por autoridades estadounidenses.

Información en desarrollo...