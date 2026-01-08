Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de enero: Línea 1 del STC funciona con normalidad

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 8 de enero de 2026.

Expresó su reconocimiento al personal técnico del Metro por su respuesta inmediata y profesionalismo para restablecer la operación normal. También agradeció a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) por el apoyo en el traslado de usuarios y destacó la paciencia y comprensión de quienes utilizan el sistema.

Adrián Rubalcava informó que la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México ya opera en todas sus estaciones, de Pantitlán a Observatorio, con servicio continuo.

El Metrobús de la Ciudad de México reportó la suspensión del servicio en la estación C. de Bachilleres 3, en dirección a Río de Los Remedios, debido a una intervención operativa. La última actualización oficial sobre la situación se emitió a las 05:20 horas.

Servicio suspendido en una estación de la Línea 5 del Metrobús

