La UNAM confirma hackeo de sus sistemas informáticos: asegura que datos de alumnos están a salvo

La Dirección General de Cómputo y TIC de la UNAM detectó acceso no autorizado y activa protocolos de seguridad cibernética. (CUARTOSCURO)

Una intrusión no autorizada fue identificada en cinco sistemas informáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante el periodo vacacional, según reportó la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC).

La UNAM inició de inmediato protocolos de seguridad informática y desactivó los sistemas comprometidos como medida preventiva luego del hackeo.

De acuerdo con el boletín de la universidad publicado la noche de este 7 de enero, hasta el momento no existen evidencias de que se hayan extraído datos personales del alumnado, ni del personal académico o administrativo, garantizándose que estos archivos permanecen seguros bajo las medidas institucionales de protección.

El ataque, que afectó a una mínima parte de los más de cien mil sistemas informáticos de la UNAM, motivó la coordinación de acciones con autoridades locales y federales de ciberseguridad para la presentación de denuncias legales.

UNAM fija su postura sobre la crisis en Venezuela

La universidad subrayó la importancia del derecho internacional y la diplomacia en la resolución de conflictos globales. Foto:cuartoscuro

La UNAM ha expresado su profunda preocupación ante las recientes acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, rechazando de forma categórica cualquier forma de unilateralismo.

Para la universidad, estos episodios no solo desafían los principios del derecho internacional, sino que generan un precedente peligroso en la convivencia global y exigen una reflexión urgente sobre el rumbo de la diplomacia internacional.

En un comunicado difundido el 4 de enero, tras la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores —captura efectuada por el gobierno estadounidense el día anterior mediante un operativo militar—, la UNAM insistió en que estas decisiones contradicen los estándares internacionales destinados a garantizar relaciones respetuosas entre naciones

La universidad destacó que el respeto y la coexistencia pacífica son condiciones esenciales para la estabilidad en el mundo.

Desde una perspectiva regional, la UNAM advirtió que el escalamiento de los conflictos y las determinaciones unilaterales no solo amenazan la paz, sino que obligan a la academia a replantear las reglas internacionales para impedir que la fuerza prevalezca sobre el derecho.

UNAM reconoce los problemas de derechos humanos y democráticos en Venezuela

La UNAM reconoce graves problemas de democracia y derechos humanos en Venezuela, pero defiende soluciones pacíficas. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

El pronunciamiento de la institución académica incluyó un reconocimiento explícito de la compleja situación democrática en Venezuela. La UNAM señaló que en ese país persisten graves problemas con la democracia y los derechos humanos, aunque consideró indispensable que cualquier respuesta se logre solo de manera pacífica, a través del diálogo y la cooperación internacional.

De acuerdo con la universidad, los venezolanos deben ser quienes lideren el proceso de resolución de sus conflictos, acompañados por la comunidad internacional, pero sin que se vulnere su soberanía.

Alineada con la política exterior de México, basada en los principios de soberanía, integridad territorial y autodeterminación de los pueblos, la UNAM remarcó que solo el derecho internacional puede impedir que prevalezca la ley del más fuerte.

La UNAM, además, extendió una invitación a otras instituciones académicas del continente y del mundo para que asuman un papel activo en la defensa de los valores democráticos y en el análisis crítico de la inestabilidad global.

Información en desarrollo