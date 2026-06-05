México

Otra periodista en riesgo, esta vez en Sinaloa: organizaciones denuncian campañas de desprestigio contra comunicadores

A través de portales en redes sociales, al menos dos periodistas han sido acusados, sin pruebas ni fundamentos, de vínculos con el crimen organizado

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Ilustración de acuarela de Ivonne América Armenta Zúñiga, una mujer sonriente con blusa floral, sentada en una mesa con su nombre, una taza de café y gafas.
Ivonne América Armenta Zúñiga, de México, se presenta en un vibrante retrato de acuarela, sonriendo mientras está sentada en una mesa con su nombre y pertenencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia contra periodistas en México no disminuye. En Sinaloa, organizaciones han denunciado una nueva amenaza y campaña de desprestigio contra la periodista de investigación América Armenta Zúñiga, dedicada a la cobertura de derechos humanos y de género en el estado.

Las organizaciones Comunicación e Información de la mujer (CIMAC) y la Red Nacional de Periodistas denunciaron una campaña de desprestigio contra la comunicadora al ser señalada por vínculos con el narcotráfico, poniendo en riesgo su integridad física y su labor periodística.

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A través del portal de Facebool “PUNTO ROJO”, presuntamente un medio de comunicación de Sinaloa, se compartió información visiblemente hecha con Inteligencia Artificial donde se acusó a los periodistas América Armenta Zúñiga y Raeb Morales, de servir al narcotráfico: “¿Periodistas o halcones con gafete?“, se lee en una de estas imágenes.

Ante estos hechos, el 2 de junio de 2026, América Armenta presentó una denuncia ante la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa. En su declaración, reportó haber sido objeto de señalamientos públicos y amenazas, las cuales la vinculan sin fundamento a grupos criminales que operan en la entidad.

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“Las campañas de desprestigio contra mujeres peridistas desencadenan distintos tipos deviolencias con razón de género, vulnerando su integridad física y mental; además, aumentaexponencialmente el riesgo frente al contexto de violencia sistémica y estructural que se vive enel Estado de Sinaloa”, denunció CIMAN.

De acuerdo a las organizaciones, el caso de América Armenta evidencia la doble vulnerabilidad que enfrentan las mujeres periodistas: por su labor informativa y por las condiciones de discriminación y violencia de género persistentes en el medio periodístico.

Exigieron a la Vicefiscalía que investigue los hechos con un enfoque que priorice la libertad de expresión y la protección de la actividad periodística. Asimismo, demandaron al Gobierno de Sinaloa la implementación urgente de medidas de protección con perspectiva de género, que garanticen condiciones seguras para que América Armenta pueda ejercer el periodismo sin amenazas, intimidaciones ni obstáculos para su labor informativa.

(Captura de pantalla)
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Violencia en Sinaloa y el gobernador Rocha Moya acusado de narcotráfico por Estados Unidos

Estas acusaciones se dan en un contexto en el que la violencia en Sinaloa ha alcanzado niveles históricos desde septiembre de 2024 debido a una intensa guerra interna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos, liderados por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y La Mayiza, vinculada a Ismael “El Mayo” Zambada.

Esta disputa ha provocado una escalada de homicidios, secuestros, desapariciones y robos de vehículos, así como un clima de miedo y desplazamiento social en gran parte del estado.

Fue en ese contexto que Sinaloa vive actualmente una situación de incertidumbre: el actual gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, fue acusado por Estados Unidos, junto a otros 9 funcionarios, de vínculos con el narcotráfico.

A finales de abril y mayo de 2026, Rocha Moya fue señalado formalmente por el Departamento de Justicia de EE.UU. de conspirar con “Los Chapitos”, junto con otros funcionarios y políticos sinaloenses.

Se le acusa presuntamente de haber recibido apoyo de este grupo criminal durante su campaña, protección institucional y colaboración para operar el tráfico de drogas a Estados Unidos. Esto marca un evento inédito en la relación México-EE.UU., pues es la primera vez que un gobernador en funciones figura en una acusación tan grave y de tanta repercusión diplomática

(Captura de pantalla)
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Periodista en Veracruz es secuestrada

El mismo día que América Armenta acudió a presentar su denuncia, de acuerdo a lo reportado, la también periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fue secuestrada por un comando armado que ingresó de manera violenta a su hogar en Veracruz.

El ataque quedó grabado por la periodista cuando los hombres encapuchados y armados derribaron la puerta y la sacaron por la fuerza frente a su familia, quienes también resultaron agredidos físicamente. El vehículo en el que fue llevada tenía placas clonadas y, hasta el momento de la publicación de esta nota, todavía se desconoce su paradero.

Roxana Guzmán dirigía Pulso Informativo del Sureste, un portal digital de carácter hiperlocal con una base de seguidores ascendente. Antes de fundar su medio, Roxana había trabajado en el Diario del Istmo pero había abandonado Veracruz en 2017 después del asesinato de su esposo, Carlos Fernández Escalante, crimen que ocurrió a unos metros de ella.

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