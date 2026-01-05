La UNAM expresa su preocupación ante las recientes acciones militares de EEUU en Venezuela y rechaza unilateralismo

Biblioteca Nacional de la Ciudad de México (Adobe Stock).

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifestó su firme rechazo al unilateralismo y a las amenazas externas que enfrenta Venezuela tras las más recientes acciones militares de Estados Unidos, subrayando la importancia de los principios del derecho internacional para mantener relaciones respetuosas entre naciones.

Asimismo, la institución académica expresó su inquietud por lo sucedido en Venezuela, el pasado 3 de enero, cuando el gobierno estadounidense capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores la detención fue el resultado de un operativo militar.

De acuerdo con la UNAM, estas medidas contradicen los principios del derecho internacional y ponen en riesgo el respeto y la convivencia entre las naciones, condiciones esenciales para la estabilidad en el mundo.

Llamado al diálogo y la cooperación internacional

La UNAM reconoció que en ese país existen graves problemas con la democracia y los derechos humanos. No obstante, insistió en que cualquier solución debía buscarse de manera pacífica, a través del diálogo y la cooperación internacional, en organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

México sostiene su política exterior basada en principios históricos y constitucionales de soberanía, integridad territorial y autodeterminación de los pueblos.

En su comunicado, la universidad reiteró que solo el derecho internacional puede impedir que prevalezca la ley del más fuerte. Además, enfatizó que los venezolanos deben ser quienes lideren la solución a sus problemas, acompañados por la comunidad internacional y sin que se viole su soberanía.

Advertencia sobre riesgos regionales y reflexión académica

Respecto a la región, la UNAM advirtió sobre los riesgos que enfrenta la gobernanza global y señaló que la situación actual exige a la comunidad internacional repensar el rumbo de la diplomacia y fortalecer el diálogo entre países.

La universidad alertó que el aumento de los conflictos y las decisiones unilaterales deberían llevar a la academia a reflexionar sobre las amenazas a la paz y sobre cómo construir nuevas reglas internacionales que eviten el uso de la fuerza como salida.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la libertad, la paz y la democracia, y recordó que la universidad es un espacio donde conviven diferentes ideas y posturas políticas. “Apostamos por el debate respetuoso y plural en nuestras aulas y espacios universitarios”, indicó la institución.

El mensaje incluye una invitación a otras universidades de América y del mundo para que asuman un papel activo en el análisis de la inestabilidad global y en la defensa de los valores democráticos.

Claudia Sheinbaum rechaza la intervención de EEUU en Venezuela

Durante la conferencia de prensa de este lunes 5 de enero del 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el país rechaza de manera categórica cualquier forma de injerencia extranjera en asuntos internos de otras naciones.

En su posicionamiento, la mandataria expuso:

“La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas”, señaló Sheinbaum.

La mandataria lee un posicionamiento enérgico sobre la importancia de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, criticando la intervención directa de Estados Unidos y abogando por la cooperación y el desarrollo en el continente americano.

Recalcó que México reafirma un principio que considera innegociable: el rechazo a la intervención en los asuntos internos de otros países. La mandataria puntualizó que la experiencia latinoamericana demuestra que la intervención extranjera nunca ha traído democracia, bienestar ni estabilidad duradera, y que “sólo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno”.