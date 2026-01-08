Galilea Montijo ‘le reclama’ a Andrea Legarreta por no asistir a su boda con Fernando Reina Iglesias: “Me acuerdo perfecto”

(TikTok: @canalestrellasof)

Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Tania Rincón compartieron un emotivo momento con los espectadores del programa “Hoy”.

Las conductoras recordaron cómo fue el emotivo momento en que eligieron sus respectivos vestidos de novia. Esto después de casi tres años de que anunciaron sus separaciones en el matutino de Televisa.

Galilea Montijo confesó que seleccionó el primer vestido que vio, mientras que Andrea Legarreta eligió el primero que se probó. Tania Rincón, contrario a sus compañeras, compró uno después de probarse alrededor de 25.

“Dicen que el vestido te elige”, comentó Rincón entre risas.

Galilea Montijo recuerda su boda con Fernando Reina Iglesias

En esa misma emisión del programa, Galilea Montijo recordó su boda con el empresario Fernando Reina Iglesias, la cual se llevó a cabo aproximadamente seis meses después de que se conocieron.

“Los invité a todos a mi fiesta de cumpleaños y nomás les dije: «Sí, vénganse, porque es de muy guapos, muy guapos»”, contó.

Y es que la presentadora y su ahora ex esposo tomaron la decisión de casarse en secreto, pues organizaron una fiesta de cumpleaños para Gali en Acapulco y los invitados se enteraron, a la mera hora, de que se trataba de una boda civil.

Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias están casado (Foto: Instagram/@galileamontijo)

“Y esa noche hiciste a Mateo (hijo de Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias), creo”, comentó Legarreta entre risas.

Galilea Montijo negó con la cabeza y aclaró: “Tenía una semana embarazada, no sabía. Entregué la torta de tamal antes”.

La situación no paró ahí, pues en ese momento Montijo recordó que ni Andrea Legarreta ni Carmen Armendáriz, entonces productora de “Hoy”, asistieron a la celebración porque estaban de vacaciones.

(Instagram/@galileamontijo)

“Me acuerdo tú no pudiste ir ni Carmen Armendáriz porque estaban de vacaciones. Me acuerdo perfecto”, mencionó Montijo.

Legarreta no dijo nada, pero Paul Stanley comentó: “Yo fui a la segunda con un chaman”.

¿Quiénes son los nuevos novios de las conductoras de “Hoy” tras sus divorcios?

Tania Rincón, Galilea Montijo y Andrea Legarreta le dieron otra oportunidad al amor tras sus rupturas.

(IG: @taniarin // @galileamontijo // @andrealegarreta)

Rincón tiene una relación amorosa con Pedro Pereyra, productor de televisión que actualmente trabaja en la cadena deportiva TUDN.

Galilea Montijo tiene un romance con Isaac Moreno, modelo de origen español con quien suele arrasar en las redes sociales.

Andrea Legarreta no ha confirmado una relación amorosa tras su separación de Erik Rubín, pero ha sido vinculada sentimentalmente con Luis Carlos Origel, entrenador, creador de contenido fitness y sobrino de Pepillo Origel.