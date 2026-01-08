México

Galilea Montijo ‘le reclama’ a Andrea Legarreta por no asistir a su boda con Fernando Reina Iglesias: “Me acuerdo perfecto”

La nostalgia invadió el programa “Hoy” cuando las conductoras recordaron sus vestidos de novia y bodas

Guardar
(TikTok: @canalestrellasof)
(TikTok: @canalestrellasof)

Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Tania Rincón compartieron un emotivo momento con los espectadores del programa “Hoy”.

Las conductoras recordaron cómo fue el emotivo momento en que eligieron sus respectivos vestidos de novia. Esto después de casi tres años de que anunciaron sus separaciones en el matutino de Televisa.

Galilea Montijo confesó que seleccionó el primer vestido que vio, mientras que Andrea Legarreta eligió el primero que se probó. Tania Rincón, contrario a sus compañeras, compró uno después de probarse alrededor de 25.

“Dicen que el vestido te elige”, comentó Rincón entre risas.

Galilea Montijo recuerda su boda con Fernando Reina Iglesias

En esa misma emisión del programa, Galilea Montijo recordó su boda con el empresario Fernando Reina Iglesias, la cual se llevó a cabo aproximadamente seis meses después de que se conocieron.

“Los invité a todos a mi fiesta de cumpleaños y nomás les dije: «Sí, vénganse, porque es de muy guapos, muy guapos»”, contó.

Y es que la presentadora y su ahora ex esposo tomaron la decisión de casarse en secreto, pues organizaron una fiesta de cumpleaños para Gali en Acapulco y los invitados se enteraron, a la mera hora, de que se trataba de una boda civil.

Galilea Montijo y Fernando Reina
Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias están casado (Foto: Instagram/@galileamontijo)

“Y esa noche hiciste a Mateo (hijo de Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias), creo”, comentó Legarreta entre risas.

Galilea Montijo negó con la cabeza y aclaró: “Tenía una semana embarazada, no sabía. Entregué la torta de tamal antes”.

La situación no paró ahí, pues en ese momento Montijo recordó que ni Andrea Legarreta ni Carmen Armendáriz, entonces productora de “Hoy”, asistieron a la celebración porque estaban de vacaciones.

(Instagram/@galileamontijo)
(Instagram/@galileamontijo)

“Me acuerdo tú no pudiste ir ni Carmen Armendáriz porque estaban de vacaciones. Me acuerdo perfecto”, mencionó Montijo.

Legarreta no dijo nada, pero Paul Stanley comentó: “Yo fui a la segunda con un chaman”.

¿Quiénes son los nuevos novios de las conductoras de “Hoy” tras sus divorcios?

Tania Rincón, Galilea Montijo y Andrea Legarreta le dieron otra oportunidad al amor tras sus rupturas.

(IG: @taniarin // @galileamontijo //
(IG: @taniarin // @galileamontijo // @andrealegarreta)

Rincón tiene una relación amorosa con Pedro Pereyra, productor de televisión que actualmente trabaja en la cadena deportiva TUDN.

Galilea Montijo tiene un romance con Isaac Moreno, modelo de origen español con quien suele arrasar en las redes sociales.

Andrea Legarreta no ha confirmado una relación amorosa tras su separación de Erik Rubín, pero ha sido vinculada sentimentalmente con Luis Carlos Origel, entrenador, creador de contenido fitness y sobrino de Pepillo Origel.

Temas Relacionados

Galilea MontijoAndrea LegarretaPrograma HoyFernando Reina IglesiasIsaac Morenomexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Violencia en Sinaloa: asesinan en su domicilio a comisaria de Bachigualatito, Culiacán

Otro de sus familiares se encontraba con ella pero fue herido; se desconoce su estado de salud actual

Violencia en Sinaloa: asesinan en

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 8 de enero: se reanuda la circulación sobre Av. Hidalgo después de romería

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

SCJN aprueba resolución que obliga a padre biológico a pagar pensión aunque haya sido registrado por otra persona

La resolución blinda el acceso económico de la niñez al rechazar que figuras registrales sustituyan el deber del progenitor

SCJN aprueba resolución que obliga

Mujeres con Bienestar Edomex: alertan por falso Bono Mujer 2026, usan imagen para robar datos

El mensaje, difundido en redes sociales y servicios de mensajería, utiliza de forma indebida el nombre e imagen del programa

Mujeres con Bienestar Edomex: alertan

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano serán panelistas de ¿Apostarías por mí?, pero piden no ser ‘funados’

El nuevo reality show 24/7 de TelevisaUnivsion llegará a través de diversos canales internacionales y ViX

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Sinaloa: asesinan en

Violencia en Sinaloa: asesinan en su domicilio a comisaria de Bachigualatito, Culiacán

Marina desmanteló narcolaboratorio de Los Chapitos y detiene a 7 miembros de “Los Rugrats” en Sinaloa

Gobernador de Yucatán se reúne con familia de Mirna Barera, mujer de 87 años desaparecida hace un mes

Polémica en México: una de las encargadas de Comunicación de Morena dice que no se puede acabar con el narcotráfico porque “genera miles de empleos”

Una botella de tequila y poemas: los regalos de Kate del Castillo para El Chapo hace 10 años

ENTRETENIMIENTO

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano serán panelistas de ¿Apostarías por mí?, pero piden no ser ‘funados’

María León y Julia Medina participarán en el festival español Benidorm Fest 2026 con el tema “Las Damas y el Vagabundo”

Kristal Silva revela que Patricio Borghetti no invitó a sus excompañeros de Venga la Alegría a su boda: “A nadie”

Emilio Azcárraga Fastlicht: quién es el heredero de una de las fortunas más importantes de México

Gloria Trevi abre nueva fecha en el Auditorio Nacional y reafirma su reinado en la CDMX

DEPORTES

Gabriela García se presentada como

Gabriela García se presentada como nuevo refuerzo de América Femenil

Toluca cambia goles por sonrisas con su tradicional lanzamiento de peluches en Día de Reyes

Real Madrid vs Atlético: a qué hora y dónde ver en México las Semifinales de la Supercopa de España

Cruz Azul dejará el Olímpico y volverá al Estadio Ciudad de los Deportes para el Clausura 2026

Bills vs. Jaguars: dónde y cuándo ver en México el juego de la Ronda de Comodines 2026