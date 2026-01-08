México

Cuándo es el mejor momento para renovar el pasaporte mexicano

Para renovar el documento oficial, se requiere cumplir ciertos requisitos y programar una cita en línea

Para renovar el documento oficial, se requiere cumplir ciertos requisitos y programar una cita en línea.

La renovación del pasaporte mexicano para ciudadanos implica cumplir con lineamientos precisos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El proceso busca garantizar la validez y seguridad del documento, así como la protección de los derechos de quienes lo portan.

Quiénes pueden renovar su pasaporte

  • Personas mexicanas mayores de 18 años con pasaporte expedido en México a partir de 1995 y en buen estado.
  • Ciudadanos con pasaporte expedido en el extranjero por consulado o embajada, de manera regular (no por emergencia ni con observaciones), a partir de 2008 y en buen estado.

Es importante señalar que debe la renovación del documento oficial debe realizarse cuando falten al menos 8 o 7 meses de vigencia o cuando las hojas para sellos y visas estén por agotarse. La mayoría de los países exige un mínimo de 6 meses de vigencia para permitir la entrada.

En caso de robo, pérdida o destrucción del pasaporte anterior, deberá levantarse un acta ante la autoridad competente del país donde se encuentre.

Requisitos generales para la renovación de pasaporte

  • Agendar una cita en oficina en México o consular.
  • Presentar el pasaporte original vencido.
  • Si fue robado, perdido o destruido, levantar acta ante autoridad local o llenar formato consular y presentar requisitos de trámite por primera vez.
  • Acreditar nacionalidad mexicana.
  • Si la Secretaría no puede verificar la nacionalidad, presentar:

- Acta de nacimiento mexicana o consular,

- Certificado de nacionalidad,

- Declaratoria de nacionalidad por nacimiento,

- Carta de naturalización,

- Cédula de identidad ciudadana,

- Certificado de matrícula consular.

  • Presentar identificación oficial vigente original, como INE, matrícula consular o licencia de conducir.

Documentos válidos

  • No se aceptan documentos con alteraciones, tachaduras, enmendaduras, omisiones, falta de sellos o firmas, ilegibles o en mal estado.
  • No se permite el uso de documentos enmicados o plastificados, salvo aquellos expedidos en materiales plásticos oficiales.
  • Proporcionar información o documentos falsos implica consecuencias penales o administrativas.
El costo del pasaporte con vigencia de 10 años es de 4 mil 280 pesos.

Costos de pasaporte en 2026

  • 1 año: 920 pesos (solo para menores de 3 años), con descuento $460 MXN
  • 3 años: mil 795 pesos, con descuento 900 pesos
  • 6 años: 2 mil 440 pesos, con descuento mil 220 pesos
  • 10 años: 4 mil 280 pesos, con descuento 2 mil 140 pesos

El 50% de descuento aplica para:

  • Mayores de 60 años
  • Personas con discapacidad comprobada
  • Trabajadores agrícolas con Canadá (excepto en vigencia de 10 años)

Acerca del pago en caso de que sea en México debe realizarse en pesos mexicanos y en bancos autorizados. Pero si el trámite es en el extranjero, el pago será necesario que se lleve a cabo directamente en la oficina consular correspondiente.

Instalan centros de acopio de
Padre Filiberto Velázquez reveló que habló con Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, días antes de su asesinato

Christian Nodal revela su opinión sobre la música de Juan Gabriel tras ver el documental

Filtran que Chicharito Hernández se convertiría en analista deportivo de esta televisora para el Mundial 2026

