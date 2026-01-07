México

Sandra Cuevas critica a Alessandra Rojo de la Vega por gestión en la alcaldía Cuauhtémoc

La exalcaldesa acusó a la administración vigente de supuesta ausencia y desinterés ante las recientes emergencias en la demarcación

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, protagonizó un nuevo episodio de confrontación política al lanzar críticas directas contra el actual gobierno encabezado por Alessandra Rojo de la Vega. El hecho surgió tras la difusión de un video en redes sociales donde Cuevas apareció junto a periodistas durante una celebración del Día de Reyes en la Ciudad de México el 6 de enero de 2026.

En ese contexto, la exfuncionaria aprovechó el encuentro para emitir un mensaje contundente: acusó a la administración vigente de supuesta ausencia y desinterés ante las recientes emergencias en la demarcación.

La polémica se encendió cuando, en medio del evento, Cuevas Nieves se refirió al comportamiento de la actual alcaldesa tras el sismo ocurrido el 2 de enero de 2026 en la capital mexicana. Ya que según la exalcaldesa, Rojo de la Vega se encontraba fuera de la ciudad durante el temblor y compartió imágenes de sus vacaciones en la playa con su familia en redes sociales, lo que generó cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del gobierno local ante situaciones adversas.

“Partí la tradicional Rosca de Reyes y compartí un momento de diálogo y convivencia con la prensa nacional. Un encuentro sin temas específicos, pero con un mensaje claro: La importancia de una prensa responsable, ética y comprometida con la verdad”, afirmó la ahora empresaria a través de sus perfiles sociales.

El foco de las declaraciones, sin embargo, giró en torno a la actuación de la titular de la alcaldía Cuauhtémoc. Cuevas aseguró que “actualmente la alcaldía Cuauhtémoc no tiene gobierno. No solamente porque pasan tragedias o pasan situaciones adversas. O hay un sismo y no hay autoridad, porque la autoridad está de vacaciones. Yo lo he dicho muchas veces, la encargada de la alcaldía Cuauhtémoc es mentirosa, es floja y es p*nd*j*”. La exfuncionaria enfatizó que nunca salió de vacaciones durante su gestión, “es tu obligación estar porque para eso te pagan, no para irte de vacaciones”, criticó.

Sandra Cuevas también recordó que zonas como La Condesa y La Roma resultaron especialmente afectadas en el sismo de 2017, lo que, a su juicio, obliga a las autoridades actuales a mantener presencia constante y realizar revisiones inmediatas en episodios similares. “¿Cuándo me fui yo de vacaciones? Nunca”, concluyó la exalcaldesa, quien reiteró su postura de cercanía y responsabilidad ante los habitantes de la demarcación.

De igual manera criticó el estilo de gestión de Rojo de la Vega y señaló que la actual titular de la demarcación prioriza la exposición mediática y la pauta digital por encima de las necesidades fundamentales de la alcaldía. “No se gobierna con X, Facebook o TikTok; se gobierna con planeación, estrategia y presencia territorial”, afirmó Cuevas.

