“No arriesguen su vida”: Layda Sansores llama a conducir con precaución tras aumento de accidentes viales

Las autoridades de Campeche han resaltado un notable repunte de los siniestros de transito durante 2025 y las primeras semanas de 2026

Sansores destacó que la seguridad vial es responsabilidad compartida entre la ciudadanía y las autoridades. Foto: Captura de pantalla Twitter @LaydaSansores

Las autoridades de Campeche han resaltado un notable repunte de los accidentes de tránsito durante 2025 y las primeras semanas de 2026, lo que ha motivado un llamado institucional para que conductores y motociclistas adopten prácticas de conducción más seguras y respeten las normas de tránsito vigentes.

La gobernadora Layda Sansores expresó preocupación por el aumento reciente de accidentes, que, dijo, en varios casos podrían haberse evitado si se hubiera actuado con mayor responsabilidad al volante.

Hizo un llamado a todos los conductores, en especial a los motociclistas, para que respeten los señalamientos viales, no conduzcan bajo los efectos del alcohol y eviten manejar cuando están fatigados.

Layda Sansores recordó que manejar en estado de ebriedad implica multas económicas, traslado al corralón y posibles responsabilidades legales y civiles por daños a terceros.

La gobernadora también recordó las sanciones vinculadas al manejo en estado de ebriedad, que incluyen multas económicas y el traslado de unidades al corralón, así como los posibles efectos legales y civiles por daños a terceros, reiterando que la seguridad vial es responsabilidad compartida entre ciudadanía y autoridades.

Estadísticas recientes en Campeche

Durante 2025, el municipio de Ciudad del Carmen registró 37 accidentes de tránsito con resultado fatal, que provocaron 82 muertes en total, lo que posicionó ese año como uno de los más letales en materia de siniestralidad vial en la región.

Del total de casos, un 57 % de los siniestros involucró motociclistas y un 43 % automovilistas, con exceso de velocidad, distracción y uso del teléfono celular como causas frecuentes.

De manera más amplia, datos de la Secretaría de Salud federal indican que en 2025 en el estado de Campeche se superaron los mil accidentes de tránsito, de los cuales más de mil fueron choques de vehículos motorizados y hubo al menos 38 peatones lesionados.

Layda Sansores advierte a la población sobre los accidentes viales (@LaydaSansores )

En los primeros días de 2026 ya se reportó al menos un accidente con saldo mortal en el tramo carretero Champotón–Escárcega, donde una colisión frontal entre un tráiler y una pipa dejó dos personas fallecidas, entre ellas un menor de seis años, según medios que difundieron las primeras investigaciones y testimonios.

Un análisis periodístico local detalla que las muertes de motociclistas han mostrado un incremento notable en Ciudad del Carmen: de 14 fallecimientos en 2023, pasaron a 19 en 2024 y a 23 en 2025, lo que representa un alza del 64 % en ese periodo.

En las primeras horas de 2026 se documentó también la primera víctima fatal de este año.

Puntos críticos y factores de riesgo

Diversos tramos carreteros federales han sido identificados como puntos con alta incidencia de accidentes, entre ellos sectores de la carretera federal 180 y otros accesos regionales.

Las autoridades han señalado que el exceso de velocidad, la falta de atención al conducir y el uso de dispositivos móviles son algunos de los factores más frecuentes que contribuyen a estos siniestros.

Autoridades reportan aumento de siniestros en carreteras durante 2025 y 2026. Crédito: X: Gobierno de Atizapán

A nivel nacional, las cifras preliminares reflejan que en el primer trimestre de 2025 se reportaron más de dos mil muertes por hechos de tránsito, y que los accidentes viales se mantienen entre las principales causas de muerte en México, con un promedio diario de 46 fallecimientos, resaltando la necesidad de políticas y campañas de prevención más efectivas.

Acciones e iniciativas en marcha

Frente a este panorama, autoridades locales han reforzado operativos de alcoholimetría, instalación de radares con fotomulta y campañas de educación vial.

Expertos en salud vial insisten en la importancia del respeto a los límites de velocidad, el uso adecuado de casco y cinturón de seguridad, así como la reducción del consumo de alcohol al conducir.

Exceso de velocidad y distracción continúan entre las principales causas de percances en carretera. - crédito Coviandina

Principales factores vinculados a accidentes viales en Campeche y México:

  • Exceso de velocidad
  • Consumo de alcohol al volante
  • Distracción por uso del teléfono celular
  • Maniobras imprudentes
  • Falta de uso de equipo de seguridad

Estas cifras y recomendaciones forman parte del esfuerzo por mitigar los efectos de los siniestros viales y reducir el número de víctimas en las carreteras y vías urbanas del estado y del país.

