México

Manuel Cantú ‘El Potro’, el influencer que reparaba baches, busca convertirse en gobernador de Nuevo León

El creador de contenido busca convertir la notoriedad que consiguió con su activismo en una candidatura independiente respaldada por el Movimiento del Sombrero

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Manuel Cantú, abogado penalista y activista social conocido en redes sociales como “El Potro”, anunció que buscará competir por la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2027 mediante una candidatura independiente respaldada por el Movimiento del Sombrero. El aspirante aseguró que pretende construir una propuesta política alejada de los partidos tradicionales y enfocada en las problemáticas que enfrentan diariamente los habitantes del estado.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el creador de contenido confirmó su intención de participar en la contienda electoral y explicó que decidió dar el paso ante la necesidad de impulsar una alternativa política.

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(TikTok / @manuelcantunl)
(TikTok / @manuelcantunl)
“Aquí estoy con el sombrero bien puesto Movimiento independiente del sombrero para darle con todo a Nuevo León. Vamos a plantear una nueva historia con una libertad una independencia real”, comentó el TikToker.

Cantú señaló que su proyecto busca representar a ciudadanos que no se sienten identificados con las opciones políticas existentes. Su planteamiento contempla mantener independencia respecto de las organizaciones partidistas y llevar al ámbito electoral las inconformidades que ha expuesto mediante sus actividades en redes sociales.

“El Potro” asegura que rechazó invitaciones de Morena, MC y el PRIAN

(TikTok / @manuelcantunl)
(TikTok / @manuelcantunl)

El abogado afirmó que recibió acercamientos de distintas fuerzas políticas interesadas en incorporarlo a sus filas. Sin embargo, sostuvo que decidió no aceptar las propuestas porque considera que sus planteamientos no coinciden con los de esas organizaciones.

“Sí me buscaron el PRIAN me buscó MC y Morena Pues sabían de plano que no compagino nada. Hicieron algunos intentos, pero de plano sabían que no voy por ahí”, confesó.

Entre los partidos mencionados se encuentran Morena, Movimiento Ciudadano y la alianza integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Según su versión, su decisión responde a la intención de conservar autonomía para desarrollar una candidatura independiente.

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El aspirante también explicó que busca sumarse al Movimiento del Sombrero luego de considerar que existe espacio para una propuesta distinta en la contienda por el gobierno estatal.

“Usted nos está diciendo que nadie se ha apuntado Entonces por eso me estoy apuntando buscando el respaldo del movimiento independiente del sombrero”, destacó.

Cantú manifestó además su desacuerdo con Morena y cuestionó las condiciones de seguridad y corrupción que, desde su perspectiva, enfrenta el país.

“Ve cómo estamos en nuestro país. Digo ve cómo estamos este tema de inseguridad no puede salir a la calle fácilmente los temas de corrupción que se están viviendo y por eso de plano no compagino en nada cero con Morena cero”, detalló.

Baches, fotomultas y crisis hídrica: los temas que ha señalado

(TikTok / @manuelcantunl)
(TikTok / @manuelcantunl)

La popularidad de Manuel Cantú creció a través de publicaciones en las que muestra acciones para atender problemas cotidianos de la zona metropolitana de Monterrey. Uno de los proyectos que le dio notoriedad consistió en reparar baches con recursos propios, utilizando asfalto en frío, una camioneta negra y maquinaria ligera.

Con estas intervenciones, el activista ha buscado llamar la atención sobre el deterioro de las calles y la falta de mantenimiento urbano. Sus actividades se han concentrado principalmente en Guadalupe y otros puntos de la zona metropolitana de Nuevo León.

Además de las condiciones de las vialidades, Cantú ha cuestionado las fotomultas en Guadalupe, la crisis hídrica y distintas decisiones relacionadas con la administración pública estatal y municipal.

“Las fotomultas en Guadalupe Nuevo León eh la crisis hídrica entre muchas situaciones que hemos eh sido pues vamos a decir adoloridos en nuestro estado y pues han salido vigentes ahí sobre todo visibilizar ¿no la problemática hacerla visible y tangible para poderla trabajar”.

El abogado plantea trasladar esas preocupaciones a una agenda política que, de acuerdo con su postura, permita exigir respuestas a las autoridades y atender las demandas ciudadanas.

Busca competir de manera independiente en 2027

(TikTok / @manuelcantunl)
(TikTok / @manuelcantunl)

Otro de los planteamientos de “El Potro” consiste en promover investigaciones y la aplicación de la ley sin distinciones por cargo público o afiliación política. Su propuesta apunta a que las autoridades rindan cuentas por posibles irregularidades.

No obstante, su anuncio representa el inicio de un proceso que todavía requiere conocer las condiciones y los requisitos aplicables a una candidatura independiente en Nuevo León, así como los mecanismos para obtener el respaldo ciudadano correspondiente.

Con la elección de 2027 en el horizonte, Manuel Cantú pretende convertir la notoriedad que consiguió mediante su activismo en una participación electoral. Su desafío será trasladar el alcance de sus publicaciones a una estructura política y una propuesta capaz de competir por el gobierno de Nuevo León.

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