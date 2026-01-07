Matcha latte helado, preparación sencilla y refrescante en casa

Matcha latte helado, una bebida vibrante y refrescante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El matcha latte helado se ha convertido en una opción popular para quienes buscan una bebida refrescante con un perfil distinto al del café tradicional. Su preparación es sencilla y no requiere equipo especializado, lo que permite disfrutarla en casa sin complicaciones.

La combinación de té verde matcha con leche de soya da como resultado una bebida cremosa, ligera y adaptable al gusto personal. El nivel de dulzor puede ajustarse fácilmente, lo que la hace versátil para distintos hábitos alimenticios.

Además de su sabor característico, esta receta destaca por su presentación fresca y su textura suave, ideal para consumirse en climas cálidos o como una alternativa fría a las bebidas calientes de té.

Receta de matcha latte helado

Matcha latte es una bebida que combina el intenso sabor del té verde matcha japonés - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta es del catálogo digital de Larousse Cocina, su preparación es fácil y rápida.

Ingredientes

1 cucharadita de té verde matcha en polvo

2 cucharadas de agua caliente

endulzante, al gusto

1 taza de leche de soya

Preparación

Bata vigorosamente el matcha con el agua caliente en un tazón pequeño y añada el endulzante de su preferencia

Sirva la leche de soya en un vaso y agregue el matcha batido

Sirva con hielos al gusto

¿Qué es el matcha?

Es un te verde que se muele - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El matcha es un tipo de té verde en polvo que se obtiene a partir de hojas finamente molidas. A diferencia de otras infusiones, en su consumo se ingiere la hoja completa, lo que le da un sabor intenso y un color verde característico.

Su origen se remonta a prácticas tradicionales, donde era utilizado en ceremonias y rituales. Con el tiempo, su uso se extendió a preparaciones modernas tanto en bebidas como en alimentos.

En la actualidad, el matcha es valorado por su versatilidad culinaria y por ofrecer una experiencia sensorial distinta, combinando notas vegetales con un ligero amargor equilibrado.

Beneficios de la leche de soya

La leche proveniente de la soya es una bebida vegetal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche de soya es una bebida vegetal elaborada a partir de granos de soya, utilizada comúnmente como alternativa a la leche de origen animal. Su sabor neutro permite integrarla fácilmente en recetas dulces y saladas.

Es apreciada por quienes buscan opciones sin lactosa o prefieren reducir el consumo de productos de origen animal. En bebidas como el matcha latte helado, aporta cremosidad sin opacar el sabor principal del té.

Además, su consistencia ayuda a lograr una mezcla homogénea y ligera, haciendo que el resultado final sea una bebida equilibrada, refrescante y fácil de disfrutar en cualquier momento del día.