México

Matcha latte helado, preparación sencilla y refrescante en casa

Una bebida fría que combina tradición oriental, sabor suave y una alternativa vegetal fácil de elaborar

Guardar
Matcha latte helado, una bebida
Matcha latte helado, una bebida vibrante y refrescante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El matcha latte helado se ha convertido en una opción popular para quienes buscan una bebida refrescante con un perfil distinto al del café tradicional. Su preparación es sencilla y no requiere equipo especializado, lo que permite disfrutarla en casa sin complicaciones.

La combinación de té verde matcha con leche de soya da como resultado una bebida cremosa, ligera y adaptable al gusto personal. El nivel de dulzor puede ajustarse fácilmente, lo que la hace versátil para distintos hábitos alimenticios.

Además de su sabor característico, esta receta destaca por su presentación fresca y su textura suave, ideal para consumirse en climas cálidos o como una alternativa fría a las bebidas calientes de té.

Receta de matcha latte helado

Matcha latte es una
Matcha latte es una bebida que combina el intenso sabor del té verde matcha japonés - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta es del catálogo digital de Larousse Cocina, su preparación es fácil y rápida.

Ingredientes

  • 1 cucharadita de té verde matcha en polvo
  • 2 cucharadas de agua caliente
  • endulzante, al gusto
  • 1 taza de leche de soya

Preparación

  • Bata vigorosamente el matcha con el agua caliente en un tazón pequeño y añada el endulzante de su preferencia
  • Sirva la leche de soya en un vaso y agregue el matcha batido
  • Sirva con hielos al gusto

¿Qué es el matcha?

Es un te verde que
Es un te verde que se muele - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El matcha es un tipo de té verde en polvo que se obtiene a partir de hojas finamente molidas. A diferencia de otras infusiones, en su consumo se ingiere la hoja completa, lo que le da un sabor intenso y un color verde característico.

Su origen se remonta a prácticas tradicionales, donde era utilizado en ceremonias y rituales. Con el tiempo, su uso se extendió a preparaciones modernas tanto en bebidas como en alimentos.

En la actualidad, el matcha es valorado por su versatilidad culinaria y por ofrecer una experiencia sensorial distinta, combinando notas vegetales con un ligero amargor equilibrado.

Beneficios de la leche de soya

La leche proveniente de la
La leche proveniente de la soya es una bebida vegetal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche de soya es una bebida vegetal elaborada a partir de granos de soya, utilizada comúnmente como alternativa a la leche de origen animal. Su sabor neutro permite integrarla fácilmente en recetas dulces y saladas.

Es apreciada por quienes buscan opciones sin lactosa o prefieren reducir el consumo de productos de origen animal. En bebidas como el matcha latte helado, aporta cremosidad sin opacar el sabor principal del té.

Además, su consistencia ayuda a lograr una mezcla homogénea y ligera, haciendo que el resultado final sea una bebida equilibrada, refrescante y fácil de disfrutar en cualquier momento del día.

Temas Relacionados

Matcha latteBebidaRecetasmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Esta es la bebida rica en antioxidantes que ayuda a desinflamar y mejorar la digestión

Una infusión para quienes buscan reducir la inflamación, mejorar la digestión y comenzar el día con una bebida ligera

Esta es la bebida rica

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Afectaciones de este momento en

La cuesta de enero: cuáles son las fuentes de proteínas más económicas para nutrirse bien a costos accesibles

La subida de precios tras las fiestas impacta el bolsillo de millones de familias en México, donde la carne y el pescado se han vuelto productos casi de lujo

La cuesta de enero: cuáles

¡Cumbia mundialista! Belinda y Los Ángeles Azules lanzarán tema para del Mundial 2026

Elías Mejía, integrante de la agrupación, compartió detalles sobre la colaboración

¡Cumbia mundialista! Belinda y Los

Top 5 obras de teatro en CDMX para enero que no te puedes perder

La cartelera de la capital ofrece funciones variadas y horarios accesibles para todos los gustos este mes

Top 5 obras de teatro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas federales aseguran y destruyen

Fuerzas federales aseguran y destruyen narcolaboratorio con sustancias químicas en Culiacán, Sinaloa

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

ENTRETENIMIENTO

¡Cumbia mundialista! Belinda y Los

¡Cumbia mundialista! Belinda y Los Ángeles Azules lanzarán tema para del Mundial 2026

Top 5 obras de teatro en CDMX para enero que no te puedes perder

Angélica María y Enrique Guzmán compartirán escenario en un concierto íntimo en la CDMX el 14 de febrero

¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas de Televisa? Rosy Ocampo revela qué dijo la famosa sobre la oferta millonaria

‘Venga la Alegría’: estos son todos los conductores que han enfrentado problemas de salud

DEPORTES

Real Madrid vs Atlético: a

Real Madrid vs Atlético: a qué hora y dónde ver en México las Semifinales de la Supercopa de España

Jornada 2 Liga Mx Femenil: cuándo y dónde ver cada uno de los partidos

Toluca confirma la baja de Héctor Herrera rumbo al Clausura 2026: ¿a dónde se va?

Nacho Rivero reconoce una salida “rara” de Cruz Azul, pero expresa agradecimiento

Lanzan serie televisiva dedicada a los Toros Neza: dónde verla y cuándo se estrena