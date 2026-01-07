Julio Preciado se despide en el Auditorio Nacional: fecha y precios para la leyenda de la banda en ‘Por Siempre’

Julio Preciado anuncia concierto de despedida en el Auditorio Nacional de CDMX el 9 de abril de 2026 como parte de su última gira (Ocesa)

El Auditorio Nacional de la CDMX recibirá el jueves 9 de abril de 2026 a las 20:30 horas a Julio Preciado en el marco de su gira de despedida. El célebre intérprete del regional mexicano se despide de los escenarios con un espectáculo en el que repasará los éxitos que marcaron su trayectoria desde sus inicios hasta su consolidación como solista.

Seis décadas y la participación en un importante homenaje

A lo largo de 2026, el cantante celebrará además su cumpleaños número 60, sumando tintes personales y nostálgicos a este episodio final de su carrera.

Se ha confirmado que Preciado formará parte del disco homenaje póstumo a Vicente Fernández, Tributo Al Rey, Con Banda, que contará también con la participación de El Recodo, Ana Bárbara, Christian Nodal, Fuerza Regida, Edén Muñoz y Alejandro Fernández, entre otros referentes del género.

El álbum estará disponible a finales de febrero de 2026. Esta colaboración refuerza el peso simbólico del año para Preciado, quien fue incluido en la selecta lista de invitados para despedir con música la figura de Vicente Fernández.

El cantante sinaloense celebrará su cumpleaños número 60 sumando emotividad a su evento de despedida del regional mexicano (Foto: Instagram/@juliopreciado_)

En enero, Preciado publicó su sencillo más reciente, “Y no me lloren”, compuesto por Eduardo García Márquez, acompañado por el grupo norteño Los del Charco. El lanzamiento representa su última propuesta musical antes del retiro, un acto que el artista ha preparado con esmero para sus seguidores.

Una trayectoria en la banda sinaloense

A lo largo de su carrera, Preciado forjó una presencia central en la música de banda. Comenzó trabajando como cantante en una discoteca, luego fue parte de Banda Tiburón y, poco después, se convirtió en vocalista de Banda Limón.

En 1992 ingresó como voz principal de la Banda El Recodo, con quienes permaneció casi siete años y grabó ocho discos.

Desde 1998, su andar como solista se consolidó a través del proyecto Banda Perla del Pacífico, en el que incorporó el acordeón y amplió su repertorio a géneros como balada, ranchera, bolero, cumbia, corrido, merengue y salsa.

Preciado lanza su último sencillo 'Y no me lloren' con Los del Charco, marcando el cierre de su carrera musical antes del retiro (Foto: Cuartoscuro)

Su discografía individual incluye trabajos como “Tú ya lo conoces”, que le valió reconocimiento con sencillos como “Se me cansó el corazón” y “El Final de nuestra historia”.

El siguiente álbum, “Qué puedo hacer por ti”, incluyó temas escritos por él junto a obras de Camilo Sesto, Juan Gabriel y Cornelio Reyna. Entre sus lanzamientos posteriores resaltan un homenaje a Ramón Ayala y producciones como “Como este loco”, “Entre amigos” y “Arriba mi Sinaloa”.

El éxito sostenido se replica en discos como “Que me siga la tambora”, “Cadetazos”, “Quisiera tener alas”, “Mi tributo a Juan Gabriel” —trabajo arreglado por Himar Loredo—, “Llévame contigo”, “No quiere perderte”, “25”, “Ni para bien ni para mal” y “Más original que nunca”, grabado junto a La Original Banda El Limón.

Todas estas producciones fueron bien recibidas dentro del circuito musical mexicano y latinoamericano.

Las entradas para el concierto de despedida de Julio Preciado se encuentran disponibles en taquillas del Auditorio Nacional y Ticketmaster (Ocesa)

La venta de boletos para el concierto de despedida de Julio Preciado ya se encuentra habilitada tanto en las taquillas del Auditorio Nacional como a través del sistema Ticketmaster.

“Y no me lloren” y “El Final de nuestra historia” quedan como testimonios artísticos de la etapa final de un ícono, cuyo legado queda trazado en la historia del regional mexicano.

Precios para ver a Julio Preciado en el Auditorio Nacional con su gira “Por Siempre”

Preferente (101) (VIP): $4,960 pesos

Preferente (102, 103, 104, 105, 106): $3,720 pesos

Preferente (107): $3,224 pesos

Preferente (108, 109): $2,728 pesos

Luneta (201, 202, 203, 204A, 205A): $2,480 pesos

Luneta (204B, 205B): $1,984 pesos

Luneta (206, 207, 204C, 205C): $1,860 pesos

Balcón (301A, 302A): $2,356 pesos

Balcón (301B, 302B): $1,984 pesos

Balcón (303, 304, 305, 306): $1,612 pesos

Piso 1 (401A, 402A, 403A, 404A, 405A): $1,736 pesos

Piso 1 (401B, 402B, 403B): $1,240 pesos

Piso 1 (404C, 405C): $1,054 pesos

Piso 1 (406, 407): $930 pesos

Piso 2 (501A, 502A, 503A, 501B, 502B, 503B, 504, 505): $868 pesos

Piso 2 (506, 507): $372 pesos