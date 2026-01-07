Destituyen a fiscal regional de Coatzacoalcos por caso de Rafael León, periodista que fue señalado de terrorismo

La fiscal Karla Díaz Hermosilla fue separada de la Fiscalía Regional Zona Sur de Coatzacoalcos tras la polémica acusación de terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia, quien ahora enfrenta prisión domiciliaria por otros delitos. (Redes sociales)

La Fiscalía General del Estado de Veracruz removió de su cargo a Karla Díaz Hermosilla como fiscal regional de la zona sur de Coatzacoalcos, tras la polémica generada por la acusación de terrorismo en contra del periodista Rafael León Segovia, conocido como Lafita León.

El caso de Lafita León

La detención de Rafael León Segovia se realizó el 24 de diciembre de 2025, cuando agentes de la Policía Ministerial y la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutaron la orden de arresto. La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) lo imputó inicialmente por el delito de terrorismo, así como por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

La imputación de terrorismo generó una respuesta inmediata de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que señalaron el caso como un ejemplo de criminalización de la labor periodística.

Periodista Rafael León. (Artículo 19)

El tema escaló a nivel nacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara aclaraciones sobre la base jurídica de la acusación.

En audiencia celebrada el 30 de diciembre, un juez de control determinó que no existían pruebas suficientes para sostener el delito de terrorismo. El periodista quedó vinculado a proceso por encubrimiento por favorecimiento y ataques a las instituciones de seguridad pública, bajo prisión domiciliaria durante un año.

León Segovia negó de manera reiterada las acusaciones y denunció irregularidades en el actuar de la fiscalía.

Lo acusan de recibir 50 mil pesos de la delincuencia organizada

Durante su proceso, León relató en entrevista con Azucena Uresti los detalles de su detención y los cargos en su contra. Explicó que primero fue acusado de terrorismo y que, luego de las críticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum, ese delito fue retirado, aunque se le imputaron otros cargos para mantenerlo bajo proceso:

“Primero me acusaron de terrorista, básicamente. Ahora me acusan de encubrir delitos y delitos contra las instituciones de seguridad. Todo esto porque, según la Fiscalía, recibía dinero de la delincuencia organizada, lo cual es mentira”.

(X @article19mxca)

El periodista señaló que la entonces fiscal regional Karla Díaz Hermosilla y el funcionario Ludwig Francisco Cruz Marcial actuaron por animadversión personal debido a su labor crítica. “Siempre les he sacado sus trapitos al sol… comentando el nido de poder que tienen, cómo tratan a la familia, las injusticias que han hecho”.

Aseguró que la acusación de recibir 50 mil pesos semanales de la delincuencia organizada carece de fundamento y que la Fiscalía basa su caso en el testimonio de un testigo protegido cuya identidad y pruebas son cuestionadas: “Tienen un testigo, según ellos, protegido… lo único que presenta es una huella en un papel toda borrosa".

León negó cualquier vínculo con la delincuencia organizada y explicó el origen de su información periodística: “La gente es la que me avisa. Un bolillero, barrendero, cualquiera. Me informan rápidamente y yo llego. Eso es lo que dice la Fiscalía, que me está avisando la delincuencia y que me paga, cosa que es mentira”. Detalló que no existen en su teléfono ni fotos, ni depósitos, ni conversaciones que lo relacionen con líderes criminales, como sugieren las autoridades.

Rafael León aún está señalado por otros delitos. (FGE Veracruz)

Sobre su situación actual y la estrategia legal, León indicó que sus abogados tramitan un amparo federal para revertir la prisión domiciliaria y poder retomar su actividad profesional. “Todos necesitamos dinero. Tengo enferma a mi mamá. Encerrado aquí solo me estoy enfermando”, señaló. Adelantó la publicación de un libro titulado “Seis días en el infierno acompañado de Dios”, donde narrará su experiencia y las irregularidades detectadas en la fiscalía.

Relevo en la Fiscalía Regional y antecedentes de los funcionarios

La salida de Karla Díaz Hermosilla fue reportada como una destitución directa, sin embargo, la propia Díaz Hermosilla declaró a Latinus que su salida fue una renuncia voluntaria por motivos personales y de salud, y negó haber sido despedida, aunque la FGE no emitió un comunicado oficial que clarifique la naturaleza de su separación.

Karla Díaz Hermosilla asegura que no fue removida, sino que ella misma renunció. (X/@LupitaJuarezH)

En su lugar, la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre designó a Braulio Salvador Conde Rivas como nuevo fiscal regional en la zona sur de Coatzacoalcos. Conde Rivas es egresado de la Universidad Veracruzana y cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal y Criminología. Desde 2009 ha ocupado cargos en la entonces Procuraduría General de Justicia, en la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) y, durante ocho años, coordinó la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) en la región.

En la Fiscalía Regional Centro Córdoba también se realizaron cambios. Laura Vázquez Alducin asumió la titularidad en diciembre de 2025. Es egresada en Derecho por la Universidad Veracruzana, con maestría en Derecho Constitucional Penal, y ha trabajado en la UECS, además de desempeñarse en cargos del Ministerio Público en Fortín y Córdoba.