¿Cuánto costará viajar en 2026? Estos son los costos de la TUA en el AICM

El aumento de la tarifa aeroportuaria se transforma en uno de los mayores desafíos para planificar viajes dentro y fuera del país

La actualización del cargo por
La actualización del cargo por uso de terminal aérea incidirá en el precio de boletos para vuelos nacionales e internacionales. Créditos: Google Maps/スタバカ（SUTABAKA）

Viajar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) será más costoso a partir de 2026, luego de que la administración de la terminal aérea diera a conocer la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) que estará vigente para vuelos nacionales e internacionales durante enero de este año 2026. La información fue publicada a través del sitio oficial del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, como parte de la actualización anual de este cobro obligatorio.

La TUA es un cargo que se incluye directamente en el precio final del boleto de avión y que deben pagar todos los pasajeros mayores de dos años, sin excepción. De acuerdo con el AICM, este concepto puede representar hasta el 60% del costo total de un vuelo nacional, lo que lo convierte en uno de los factores con mayor impacto en el precio de los boletos aéreos.

El nuevo monto de la TUA en el AICM afectará el presupuesto de los pasajeros desde enero de 2026. REUTERS/Henry Romero

¿Qué es la Tarifa de Uso Aeroportuario?

Se trata de un cobro destinado al uso, mantenimiento, operación y modernización de la infraestructura aeroportuaria. Entre los servicios que cubre se encuentran los filtros de seguridad, salas de espera, sistemas de equipaje, áreas comunes y el mantenimiento general de la terminal. En México, el monto de la TUA no es uniforme, ya que cada aeropuerto define su tarifa con base en sus costos operativos, autorizaciones regulatorias e indicadores económicos.

De acuerdo con la información oficial del AICM, la TUA aplicable para enero de 2026 será la siguiente:

  • TUA nacional: 537.28 pesos
  • TUA internacional: 1,020 pesos

A estas tarifas se les aplicará el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a lo establecido en la legislación fiscal vigente. Asimismo, la administración aeroportuaria precisó que estos montos podrán variar en los meses posteriores, ya que el cálculo de la TUA está sujeto al tipo de cambio diario que publica el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación.

El aumento de la Tarifa de Uso Aeroportuario encarece los boletos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir de 2026. Foto: (Cortesía)

El ajuste a la TUA se actualiza a partir del 1.º de enero de cada ejercicio fiscal, por lo que el incremento comenzará a reflejarse en los boletos adquiridos para viajar desde el AICM en 2026. Este aumento representa un impacto directo en el bolsillo de los viajeros frecuentes, así como de quienes planean vuelos por motivos de turismo, trabajo o visitas familiares.

Ante este escenario, autoridades aeroportuarias recomiendan a las y los pasajeros considerar el incremento de la TUA al momento de planear sus viajes. Comparar tarifas entre aerolíneas, adquirir boletos con anticipación y revisar cuidadosamente el desglose de costos puede ayudar a mitigar el impacto del ajuste y evitar sorpresas al momento de pagar.

La publicación de la TUA para 2026 permite a los usuarios contar con información anticipada para organizar sus traslados, en un contexto donde los costos asociados al transporte aéreo continúan siendo un factor clave en la planeación de viajes desde la principal terminal aérea del país.

