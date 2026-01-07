México

Clientes exhiben roscas de Reyes escondidas en congeladores de centro comercial en Culiacán: video se vuelve viral

La grabación desató reacciones entre humor y molestia en redes sociales

La tradición del Día de Reyes volvió a generar conversación en redes sociales, esta vez a partir de un hecho ocurrido en una sucursal de Costco en Culiacán, Sinaloa, donde clientes localizaron varias roscas de Reyes ocultas dentro de los congeladores del establecimiento. El hallazgo fue documentado en un video difundido a través de TikTok, el cual rápidamente se volvió viral por lo inusual de la escena.

En las imágenes se observa a distintos consumidores revisando el interior de los congeladores, luego de que una persona sacara una rosca que se encontraba almacenada entre productos congelados. La situación llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar, provocando que más clientes comenzaran a buscar si había otros panes escondidos en el mismo espacio.

El video fue acompañado por la frase: “CC (como cuando) no hay roscas y la gente da con el clavo”, texto que reforzó el tono irónico de la publicación y que rápidamente fue replicado por otros usuarios. En cuestión de horas, el clip acumuló miles de visualizaciones y comentarios, generando reacciones divididas entre sorpresa, humor y molestia.

Cada año, la llegada del Día de Reyes Magos en México no solo implica la reunión familiar para partir la tradicional rosca, sino también una serie de controversias relacionadas con la versión de gran tamaño que comercializa Costco. Este producto se ha convertido en uno de los más buscados durante la temporada, lo que suele derivar en largas filas desde tempranas horas, compras masivas y una rápida escasez en tiendas.

El fenómeno ha dado pie a una práctica recurrente: el acaparamiento por parte de revendedores, quienes adquieren varias roscas para posteriormente ofrecerlas a precios más elevados en redes sociales o plataformas de compraventa. Esta situación ha provocado debates constantes entre consumidores, quienes cuestionan si se trata de una estrategia comercial válida o de una acción que limita el acceso a otros clientes.

Un video viral mostró cómo clientes localizaron el pan dentro de los refrigeradores. Crédito: TikTok / @jr.23290

El caso registrado en Culiacán añadió un nuevo capítulo a esta discusión, al mostrar presuntamente un intento de apartar producto dentro de la tienda. Aunque no se ha confirmado si las roscas fueron escondidas por clientes o por alguna otra razón operativa, el video avivó la conversación sobre las prácticas que surgen alrededor de este producto estacional.

En redes sociales, algunos usuarios tomaron el episodio con humor, mientras otros expresaron su inconformidad al considerar que este tipo de acciones afectan la experiencia de compra. Una vez más, la rosca de Reyes de Costco se colocó en el centro del debate digital, demostrando que más allá del pan, el tema ya forma parte de una tradición polémica que se repite año con año en distintas ciudades del país.

