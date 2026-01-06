Video: así llegó Gaby “N” a su casa minutos después de arrastrar a motociclista en Iztapalapa

Gaby "N" es señalada de atropellar al motociclista Roberto Hernández en la alcaldía Iztapalapa. (Captura de pantalla)

Un video de cámaras de seguridad muestra el momento en que Gaby “N” arribó a su domicilio en Nezahualcóyotl, minutos después de haber arrollado y arrastrado a un motociclista por cerca de dos kilómetros en calles de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

En las imágenes, difundidas por el periodista Oswaldo Muller, se observa que la conductora llega conduciendo el Honda City azul implicado en el homicidio, desciende del automóvil, deja las intermitentes encendidas, abre la puerta peatonal y posteriormente estaciona el vehículo de reversa en el interior de su vivienda.

Durante su arribo, detuvo la marcha para ceder el paso a un motociclista y otros vehículos. Tras ingresar, la cámara no capta el momento en el que vuelve a salir.

Así fue como Gaby "N" llegó a su casa y guardó su auto, luego de atropellar a un motociclista en Iztapalapa. (Tiktok: Oswaldo Muller)

¿Cómo fue el accidente?

El incidente en el que falleció Roberto Hernández ocurrió después de las 22:00 horas del 3 de enero, en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Iztapalapa.

Roberto Hernández, repartidor de 52 años, fue embestido por detrás mientras circulaba en su motocicleta. El impacto lo dejó bajo el vehículo, que continuó su trayecto y lo arrastró por casi dos kilómetros. Un tope en la vía permitió que el cuerpo fuera liberado del vehículo.

El hecho fue grabado por automovilistas y cámaras de seguridad, y las imágenes rápidamente circularon en redes sociales, causando la indignación de los internautas. Tras la difusión de estos videos, surgieron versiones infundadas que asociaban a la víctima con actividades delictivas, mismas que fueron desmentidas.

Cámaras de seguridad captaron el recorrido del automóvil con el cuerpo del motociclista por debajo. Crédito: @c4jimenez

La mañana del 5 de enero, vecinos de Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, reportaron la presencia de un Honda City azul abandonado en la calle Lago Zaima, esquina Eje 4. El vehículo presentaba daños en la fascia delantera, la cajuela abierta y no tenía placas de circulación.

El vehículo fue asegurado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Según información del periodista Carlos Jiménez, familiares de Gaby “N” relataron a las autoridades y a medios que, tras el incidente, la mujer llegó a su domicilio visiblemente alterada. Según su testimonio, no presentaba signos de estar bajo los efectos de alcohol o drogas, pero se mostró nerviosa y apresurada mientras recogía algunas pertenencias.

Después de permanecer solo unos minutos en la vivienda, salió nuevamente y, desde ese momento, no ha sido localizada.

La FGJCDMX abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo. Según la dependencia, “como parte de los actos de investigación, se tiene identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y la persona a cuyo nombre se encuentra registrado. No obstante, hasta el momento no existe certeza sobre la identidad de quien lo conducía al ocurrir los hechos, por lo que continúan las diligencias para su esclarecimiento”, sin embargo, el nuevo video deja ver que la persona que manejaba sí era Gaby “N”.

Revelan nuevo video del atropellamiento de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, en CDMX. (X/c4jimenez)

¿Qué se sabe de Gaby “N”?

Gaby “N” es una mujer de 43 años identificada como la propietaria del Honda City azul.

En redes sociales y medios de comunicación circula que Gaby “N” se desempeñaba como enfermera y que trabajó en el Hospital Juárez de México. Además, se le atribuyen estudios en Enfermería Obstétrica y una maestría en Administración de Hospitales.