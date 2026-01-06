México

Remesas en retroceso en el Edomex durante 2025: seis meses de caídas presionan a millones de hogares

El peso fuerte, menos operaciones y una pérdida real de poder adquisitivo

Guardar
Bajan los envíos de remesas
Bajan los envíos de remesas en el Edomex (Jorge Contreras/Infobae México)

En septiembre de 2025, las remesas que llegaron a México sumaron 5 mil 214 millones de dólares, una cifra que, hace algunos años, habría sido celebrada por su magnitud. Hoy, el dato tiene otra lectura: representa una caída de 2.7% respecto al mismo mes de 2024 y un retroceso de 6.5% frente a agosto.

Más allá del ajuste mensual, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) subraya que se trata del sexto mes consecutivo de disminuciones, una racha que marca un punto de inflexión para uno de los principales soportes de ingreso de millones de familias.

La composición del flujo explica parte del deterioro. En septiembre, el envío promedio fue de 396 dólares, apenas 2.1 por ciento más que un año antes; sin embargo, el número de operaciones cayó a 13.2 millones, 4.7 por ciento menos.

Factores de la caída

Bajan los envíos de remesas
Bajan los envíos de remesas en Edomex durante 2025 (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

En términos desestacionalizados, el retroceso mensual fue de 1.7 por ciento, confirmando que la debilidad no responde solo a efectos calendario.

  • Menos envíos, montos estancados: el ligero aumento del ticket promedio no compensa la menor cantidad de transferencias.
  • Seis meses a la baja: una tendencia que ya no puede considerarse transitoria.
  • Señal de alerta: IMCO advierte que la persistencia de las caídas amplifica el impacto social.

El golpe es más severo cuando se mira en términos reales. Al ajustar por inflación y tipo de cambio —con un peso fuerte que reduce el valor en moneda nacional— las remesas reales en pesos registraron una caída anual de 11.6 por ciento, acumulando cuatro meses consecutivos de retrocesos.

En otras palabras, los hogares que dependen de estos recursos reciben menos pesos y con menor poder de compra, justo en un contexto de presiones sobre el costo de vida.

  • Peso fuerte, efecto adverso: cada dólar rinde menos en México.
  • Poder adquisitivo en descenso: el impacto se siente en consumo básico.
  • Vulnerabilidad social: remesas menos “efectivas” tensionan economías locales.

Edomex, lidera la baja de remesas

La entidad que gobierna Delfina
La entidad que gobierna Delfina Gómez, lidera la reducción de envíos de remesas de mexiquenses (Secretaría de Cultura y Turismo Edomex)

La contracción tampoco es homogénea, pero sí ampliamente extendida. Un análisis de Banamex revela que, en el tercer trimestre de 2025, 24 estados reportaron descensos en el flujo de remesas.

A nivel nacional, la baja fue de 5.3 por ciento anual, con afectaciones particularmente severas en entidades que históricamente habían capitalizado estos ingresos:

  • Estado de México: -24.6%
  • Ciudad de México: -20.3%
  • Sonora: -17.1%

Estas cifras anticipan un vacío de ingresos en regiones donde el mercado laboral interno difícilmente compensará la pérdida, ya sea por informalidad, bajos salarios o desaceleración económica.

En el acumulado enero–septiembre, las remesas sumaron 45,681 millones de dólares, 5.5 por ciento menos que en el mismo periodo de 2024. Es la primera contracción para ese lapso desde 2013.

Apostar por inversión, empleos y buenos salarios

Los gobiernos deben apostar en
Los gobiernos deben apostar en obra publica y generar empleos para no depender de las remesas (Bimbo)

El contraste es contundente: hace apenas un año, el país celebraba un aumento de 2.7 por ciento; hoy, la tendencia se invierte con implicaciones macro y microeconómicas.

  • Cambio de ciclo: se rompe una racha de crecimiento de más de una década.
  • Impacto regional: estados con alta dependencia resentirán el ajuste.
  • Reto de política pública: fortalecer empleo e ingresos internos.

En suma, el desempeño de las remesas en 2025 deja de ser un colchón automático para la economía familiar. La combinación de menos operaciones, peso apreciado y pérdida real de poder de compra redefine el papel de estos recursos.

Para los analistas, el mensaje es claro: apostar solo a las remesas ya no basta; la agenda económica deberá enfocarse en productividad, empleo y salarios para amortiguar un ajuste que ya se siente en los hogares.

Temas Relacionados

RemesasEdomexeconomíaIMCOmexico-noticias

Más Noticias

Revertir el hígado graso a principios de año es posible con esta potente sopa casera fácil de cocinar

Iniciar el año con una estrategia alimentaria puede cambiar de forma positiva tu salud

Revertir el hígado graso a

Ginny Hoffman admite “error fatal” durante el proceso legal en contra de Héctor Parra

La confesión ocurrió durante su participación en ‘Rayos X Podcast’, el canal de YouTube de su hermano Ryan Hoffman

Ginny Hoffman admite “error fatal”

Pierna mechada con costra de ciruela, un platillo clásico y jugoso

Una propuesta culinaria con carnes curadas, lácteos y frutas pensada para compartir en familia

Pierna mechada con costra de

Prepara albóndigas en salsa de chile chipotle en 7 sencillos pasos

Se trata de un guiso intenso y especiado que combina una variedad de ingredientes frescos, naturales y saludables

Prepara albóndigas en salsa de

Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026

El mediocampista se convierte en la tercera incorporación de los Diablos Rojos en el mercado de invierno, tras su paso por Necaxa

Toluca oficializa el fichaje de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de Venezuela en México

Embajada de Venezuela en México habría auspiciado ganancias del narco, según acusación de EEUU

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

ENTRETENIMIENTO

Ginny Hoffman admite “error fatal”

Ginny Hoffman admite “error fatal” durante el proceso legal en contra de Héctor Parra

Martha Figueroa revivió el instante en que Raúl Velasco calificó a Thalía como ‘corrientota’

“Da coraje”: Exponen que Paola Durante habría recibido trato especial en prisión tras el caso de Paco Stanley

Sheyla revela que fue condicionada a bajar 40 kilos en un mes para protagonizar una telenovela

“¿Por qué son así?”: niño rompe en llanto tras recibir un Lego de la vida real

DEPORTES

Toluca oficializa el fichaje de

Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026

Los Angeles Chargers vs New England Patriots: dónde ver el encuentro de la ronda de comodines en México

Arena México festeja el Día de Reyes con Místico, Esfinge y Máscara Dorada encabezan la función para los niños

Benjamín Mora se lanza a la aventura en la Superliga de China: “No tengo miedo al reto”

Futbol americano colegial: cuándo y dónde ver las semifinales en México