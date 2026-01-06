México

Mujer aparta todas las Roscas de Reyes en centro comercial y es exhibida por influencer; así fue la confrontación

La grabación viralizó el momento exacto en que una clienta fue señalada por acaparar Roscas de Reyes, impidiendo que otros compradores con membresía adquirieran el producto

Guardar
La grabación reavivó el debate
La grabación reavivó el debate sobre el acaparamiento en temporadas de alta demanda. (Captura de pantalla)

Un video compartido en redes sociales desató una intensa polémica en los días previos al Día de Reyes, luego de que el influencer Josué Jaib exhibiera una situación ocurrida dentro de una tienda Sam’s Club, donde una mujer presuntamente apartó todas las Roscas de Reyes disponibles con la intención de revenderlas fuera del establecimiento, impidiendo que otros clientes pudieran comprarlas.

La grabación, realizada al interior del supermercado, muestra el momento en el que el creador de contenido intenta tomar una rosca del área de panadería, pero es interceptado por una mujer que le asegura que los productos ya estaban apartados porque formaban parte de su “emprendimiento”. La escena generó reacciones inmediatas entre los usuarios, quienes cuestionaron la práctica y el uso del espacio dentro de tiendas de membresía para fines de reventa.

Durante el video, Josué Jaib confronta la situación con una pregunta directa: “¿Quién les dijo que apartar roscas es un emprendimiento?”. Más adelante, el influencer expresa su inconformidad con la frase: “Ahora resulta que no puedes ir al Costco o al Sam’s a comprar tu Rosca de Reyes porque doña revendedora las tiene todas apartadas”.

Josué Jaib cuestionó una práctica
Josué Jaib cuestionó una práctica que generó indignación entre usuarios. (Captura de pantalla)

Tras la viralización del clip, el propio creador de contenido aclaró que él es quien aparece en las imágenes y explicó con mayor detalle lo ocurrido. Según su testimonio, la mujer no le permitió tomar ninguna rosca bajo el argumento de que todas estaban destinadas a la reventa. “Soy yo en el video y no me dejaba agarrar una Rosca de Reyes porque dice que ella las revende en la calle”, relató.

Josué Jaib enfatizó que su molestia no radica en la actividad comercial como tal, sino en el hecho de que se limite el acceso a otros consumidores que pagan una membresía para comprar en ese tipo de establecimientos. “Eso no es un emprendimiento andar apartando las roscas de otro cliente, porque el cliente paga su membresía y tiene derecho”, afirmó.

De acuerdo con su versión, la situación escaló cuando la mujer incluso le habría ofrecido venderle la rosca fuera del supermercado, una práctica que consideró inapropiada. “Venderlas sí es un emprendimiento, pero no se la ofrezcas a un mismo cliente con el pretexto de que las tienes apartadas y me la vendes afuera. Eso no es emprendimiento”, añadió.

El influencer Josué Jaib encaró a una presunta revendedora dentro de una tienda tras impedir que otros clientes compraran Roscas de Reyes, provocando reacciones encontradas en redes sociales. Crédito: TikTok / Josué Jaib

El video se difundió rápidamente en plataformas sociales y abrió un debate más amplio sobre los límites de la reventa, especialmente en fechas de alta demanda como el Día de Reyes. Usuarios compartieron experiencias similares en supermercados de membresía, señalando el acaparamiento de productos como una práctica recurrente que afecta a otros compradores y genera tensiones durante celebraciones tradicionales en México.

Temas Relacionados

Rosca de ReyesDía de Reyescentro comercialSam's Clubviralmexico-deportes

Más Noticias

Revertir el hígado graso a principios de año es posible con esta potente sopa casera fácil de cocinar

Iniciar el año con una estrategia alimentaria puede cambiar de forma positiva tu salud

Revertir el hígado graso a

Ginny Hoffman admite “error fatal” durante el proceso legal en contra de Héctor Parra

La confesión ocurrió durante su participación en ‘Rayos X Podcast’, el canal de YouTube de su hermano Ryan Hoffman

Ginny Hoffman admite “error fatal”

Pierna mechada con costra de ciruela, un platillo clásico y jugoso

Una propuesta culinaria con carnes curadas, lácteos y frutas pensada para compartir en familia

Pierna mechada con costra de

Prepara albóndigas en salsa de chile chipotle en 7 sencillos pasos

Se trata de un guiso intenso y especiado que combina una variedad de ingredientes frescos, naturales y saludables

Prepara albóndigas en salsa de

Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026

El mediocampista se convierte en la tercera incorporación de los Diablos Rojos en el mercado de invierno, tras su paso por Necaxa

Toluca oficializa el fichaje de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de Venezuela en México

Embajada de Venezuela en México habría auspiciado ganancias del narco, según acusación de EEUU

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

ENTRETENIMIENTO

Ginny Hoffman admite “error fatal”

Ginny Hoffman admite “error fatal” durante el proceso legal en contra de Héctor Parra

Martha Figueroa revivió el instante en que Raúl Velasco calificó a Thalía como ‘corrientota’

“Da coraje”: Exponen que Paola Durante habría recibido trato especial en prisión tras el caso de Paco Stanley

Sheyla revela que fue condicionada a bajar 40 kilos en un mes para protagonizar una telenovela

“¿Por qué son así?”: niño rompe en llanto tras recibir un Lego de la vida real

DEPORTES

Toluca oficializa el fichaje de

Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026

Los Angeles Chargers vs New England Patriots: dónde ver el encuentro de la ronda de comodines en México

Arena México festeja el Día de Reyes con Místico, Esfinge y Máscara Dorada encabezan la función para los niños

Benjamín Mora se lanza a la aventura en la Superliga de China: “No tengo miedo al reto”

Futbol americano colegial: cuándo y dónde ver las semifinales en México