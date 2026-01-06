Mujer aparta todas las Roscas de Reyes en centro comercial y es exhibida por influencer; así fue la confrontación

La grabación reavivó el debate sobre el acaparamiento en temporadas de alta demanda. (Captura de pantalla)

Un video compartido en redes sociales desató una intensa polémica en los días previos al Día de Reyes, luego de que el influencer Josué Jaib exhibiera una situación ocurrida dentro de una tienda Sam’s Club, donde una mujer presuntamente apartó todas las Roscas de Reyes disponibles con la intención de revenderlas fuera del establecimiento, impidiendo que otros clientes pudieran comprarlas.

La grabación, realizada al interior del supermercado, muestra el momento en el que el creador de contenido intenta tomar una rosca del área de panadería, pero es interceptado por una mujer que le asegura que los productos ya estaban apartados porque formaban parte de su “emprendimiento”. La escena generó reacciones inmediatas entre los usuarios, quienes cuestionaron la práctica y el uso del espacio dentro de tiendas de membresía para fines de reventa.

Durante el video, Josué Jaib confronta la situación con una pregunta directa: “¿Quién les dijo que apartar roscas es un emprendimiento?”. Más adelante, el influencer expresa su inconformidad con la frase: “Ahora resulta que no puedes ir al Costco o al Sam’s a comprar tu Rosca de Reyes porque doña revendedora las tiene todas apartadas”.

Tras la viralización del clip, el propio creador de contenido aclaró que él es quien aparece en las imágenes y explicó con mayor detalle lo ocurrido. Según su testimonio, la mujer no le permitió tomar ninguna rosca bajo el argumento de que todas estaban destinadas a la reventa. “Soy yo en el video y no me dejaba agarrar una Rosca de Reyes porque dice que ella las revende en la calle”, relató.

Josué Jaib enfatizó que su molestia no radica en la actividad comercial como tal, sino en el hecho de que se limite el acceso a otros consumidores que pagan una membresía para comprar en ese tipo de establecimientos. “Eso no es un emprendimiento andar apartando las roscas de otro cliente, porque el cliente paga su membresía y tiene derecho”, afirmó.

De acuerdo con su versión, la situación escaló cuando la mujer incluso le habría ofrecido venderle la rosca fuera del supermercado, una práctica que consideró inapropiada. “Venderlas sí es un emprendimiento, pero no se la ofrezcas a un mismo cliente con el pretexto de que las tienes apartadas y me la vendes afuera. Eso no es emprendimiento”, añadió.

El video se difundió rápidamente en plataformas sociales y abrió un debate más amplio sobre los límites de la reventa, especialmente en fechas de alta demanda como el Día de Reyes. Usuarios compartieron experiencias similares en supermercados de membresía, señalando el acaparamiento de productos como una práctica recurrente que afecta a otros compradores y genera tensiones durante celebraciones tradicionales en México.