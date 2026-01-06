Gobierno de Morelos ajusta salario de policías como parte de estrategia de seguridad

La medida se dio a conocer durante la conmemoración del Día de la y el Policía y se acompaña de cambios institucionales

El Gobierno de Morelos informó un incremento al salario de los elementos operativos de menor rango de la Policía estatal, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la seguridad pública y mejorar las condiciones laborales del personal encargado de estas tareas. De acuerdo con lo anunciado, el policía raso percibirá un ingreso mensual a partir de enero.

El anuncio se realizó en el municipio de Xochitepec, durante la conmemoración del Día de la y el Policía, celebrada en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad. En ese acto, la gobernadora Margarita González Saravia señaló que el ajuste salarial forma parte de una política orientada a fortalecer a las instituciones de seguridad desde su base operativa.

La mandataria estatal indicó que uno de los principales reclamos de la ciudadanía es contar con condiciones de paz y seguridad, por lo que su administración ha colocado este tema como prioridad. En ese contexto, explicó que el fortalecimiento institucional incluye no sólo mejoras salariales, sino también cambios en la estructura administrativa y en la coordinación entre dependencias.

Cambios institucionales y resultados reportados

Como parte de esta estrategia, el gobierno estatal destacó la transformación de la anterior coordinación de seguridad en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de dotarla de mayor jerarquía, recursos y capacidad operativa. Según la información oficial, esta reconfiguración busca mejorar la respuesta ante los delitos y optimizar la coordinación entre corporaciones.

Durante la conmemoración del Día de la y el Policía, autoridades de Morelos informaron el ajuste al salario de los elementos operativos de la Policía estatal, como parte de las acciones en materia de seguridad pública

Durante el evento, las autoridades reportaron algunos indicadores relacionados con la incidencia delictiva. Entre ellos, se mencionó una reducción de 20 por ciento en el robo de vehículos, así como disminuciones en delitos como homicidio doloso y extorsión.

También se informó que las denuncias ciudadanas aumentaron 200 por ciento, lo que, de acuerdo con el gobierno estatal, estaría relacionado con una mayor confianza en las autoridades y una mayor disposición de la población para reportar hechos delictivos.

En el marco de la ceremonia, se entregaron reconocimientos a cuatro elementos de la Policía estatal —dos mujeres y dos hombres— por su desempeño y trayectoria en el servicio público, como parte de las actividades conmemorativas.

Infraestructura y planes a mediano plazo

Además del ajuste salarial, el Gobierno de Morelos señaló que el fortalecimiento de la seguridad continuará en 2026 con proyectos de infraestructura. Entre las acciones previstas se encuentran la instalación de nuevos arcos carreteros de videovigilancia, la ampliación de centros de comando y la construcción de un cuartel de la Policía Estatal en la zona oriente del estado.

Estas medidas, de acuerdo con la información oficial, forman parte de la preparación en materia de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento para el cual se prevé un incremento en la movilidad y la actividad turística en distintas regiones del país.

Durante la conmemoración del Día de la y el Policía, autoridades de Morelos informaron el ajuste al salario de los elementos operativos de la Policía estatal, como parte de las acciones en materia de seguridad pública

Durante la conmemoración del Día de la y el Policía, la gobernadora Margarita González Saravia dio a conocer que el policía raso percibirá a partir de enero un ingreso mensual de 16 mil 030 pesos. De acuerdo con lo señalado, la medida busca mejorar las condiciones laborales del personal operativo y fortalecer el desempeño institucional.

Con el ajuste salarial y los proyectos anunciados, el Gobierno de Morelos busca consolidar una estrategia de seguridad que combine mejoras laborales para el personal policial, cambios institucionales y fortalecimiento de la infraestructura, en un contexto marcado por la demanda ciudadana de mayor seguridad y eficacia en la prevención del delito.