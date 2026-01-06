Ginny Hoffman admite “error fatal” durante el proceso legal en contra de Héctor Parra

Fotos: Instagram @innyhoffman_ // @hectorparrag

Ginny Hoffman volvió a hablar públicamente del proceso legal contra su expareja, el actor Héctor Parra, y del profundo impacto personal y familiar que detonó cuando su hija Alexa le reveló el abuso que vivió desde la infancia.

La actriz reconoció que, en medio de la crisis, tomó decisiones equivocadas, entre ellas permitir que el tema se expusiera en una revista de espectáculos.

La confesión ocurrió durante su participación en Rayos X Podcast, el canal de YouTube de su hermano Ryan Hoffman, conocido como Rayito, donde abordó con franqueza el proceso judicial que mantiene a Parra privado de la libertad tras ser declarado culpable de abuso sexual y corrupción de menores.

Hoffman negó haber vendido la noticia del caso.

“Cometimos un error fatal”: la autocrítica de Ginny Hoffman

En la conversación, la actriz aceptó que la exposición mediática fue un desacierto. “Cometimos un error fatal, fatal... y que hoy sí lo digo, lo cometí, puedo decir que me arrepiento, pero por algo pasan las cosas, se publicó esto en una revista”, expresó.

Hoffman explicó que, antes de que Alexa hablara públicamente, ella fue cuestionada en una conferencia de prensa sobre la relación entre su hija y Parra. Su respuesta encendió las especulaciones: “Este señor sabe perfectamente por qué no la ve, un papá no hace las porquerías que él hizo”.

La reacción de Héctor Parra y la decisión de Alexa

De acuerdo con Ginny, esa declaración provocó que Héctor Parra y su otra hija, Daniela, acudieran a programas de televisión para exigir explicaciones. En ese contexto, Alexa decidió romper el silencio.

“Al salir él a decir todo esto, Alexa reacciona y dice ‘se acabó’… ‘ok, ¿quiere que salga a decir lo que me hizo?, lo voy a hacer, pero se va a enterar todo el mundo’”, relató la actriz, quien también señaló que su hija actuó tras años de amenazas, chantajes y manipulación.

Hoffman negó categóricamente que existiera un pago por la entrevista escrita. “¿Venderla?, eso jamás… jamás recibimos un centavo de esa revista, ni se nos ofreció ni lo pedimos”, sostuvo, al explicar que Alexa eligió un medio impreso porque no quería exponerse ante cámaras.

Alexa Hoffman acusó a su media hermana de revictimizarla durante el proceso legal que emprendió en 2020 contra su padre, Héctor Parra, por abuso sexual. (Fotos: @alexaa.hoffman, @dannaparra_, Instagram)

Críticas a Daniela Parra y la carga emocional

Ginny Hoffman también cuestionó la postura de Daniela Parra, media hermana de Alexa, por respaldar públicamente a su padre. “Qué triste apoyar y levantar a quien defiende a un abusador… estás cubriendo a un pederasta, perdón, pero las cosas como son”, afirmó.

Finalmente, la actriz habló de la culpa que arrastra como madre. “Yo le he pedido mucho perdón… como mamá, no te das cuenta”, confesó, al reconocer que el tema sigue siendo doloroso y que su hija aún guarda silencios para protegerla.

El caso legal continúa activo, con sentencias modificadas y recursos en curso, mientras la familia permanece dividida y marcada por una historia que, como la propia Ginny admite, “se salió de las manos”.