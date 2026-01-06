México

Ginny Hoffman admite “error fatal” durante el proceso legal en contra de Héctor Parra

La confesión ocurrió durante su participación en ‘Rayos X Podcast’, el canal de YouTube de su hermano Ryan Hoffman

Guardar
Fotos: Instagram @innyhoffman_ // @hectorparrag
Fotos: Instagram @innyhoffman_ // @hectorparrag

Ginny Hoffman volvió a hablar públicamente del proceso legal contra su expareja, el actor Héctor Parra, y del profundo impacto personal y familiar que detonó cuando su hija Alexa le reveló el abuso que vivió desde la infancia.

La actriz reconoció que, en medio de la crisis, tomó decisiones equivocadas, entre ellas permitir que el tema se expusiera en una revista de espectáculos.

La confesión ocurrió durante su participación en Rayos X Podcast, el canal de YouTube de su hermano Ryan Hoffman, conocido como Rayito, donde abordó con franqueza el proceso judicial que mantiene a Parra privado de la libertad tras ser declarado culpable de abuso sexual y corrupción de menores.

Hoffman negó haber vendido la
Hoffman negó haber vendido la noticia del caso.

“Cometimos un error fatal”: la autocrítica de Ginny Hoffman

En la conversación, la actriz aceptó que la exposición mediática fue un desacierto. “Cometimos un error fatal, fatal... y que hoy sí lo digo, lo cometí, puedo decir que me arrepiento, pero por algo pasan las cosas, se publicó esto en una revista”, expresó.

Hoffman explicó que, antes de que Alexa hablara públicamente, ella fue cuestionada en una conferencia de prensa sobre la relación entre su hija y Parra. Su respuesta encendió las especulaciones: “Este señor sabe perfectamente por qué no la ve, un papá no hace las porquerías que él hizo”.

La confesión ocurrió durante su
La confesión ocurrió durante su participación en ‘Rayos X Podcast’, el canal de YouTube de su hermano Ryan Hoffman. (YouTUbe)

La reacción de Héctor Parra y la decisión de Alexa

De acuerdo con Ginny, esa declaración provocó que Héctor Parra y su otra hija, Daniela, acudieran a programas de televisión para exigir explicaciones. En ese contexto, Alexa decidió romper el silencio.

Al salir él a decir todo esto, Alexa reacciona y dice ‘se acabó’… ‘ok, ¿quiere que salga a decir lo que me hizo?, lo voy a hacer, pero se va a enterar todo el mundo’”, relató la actriz, quien también señaló que su hija actuó tras años de amenazas, chantajes y manipulación.

Hoffman negó categóricamente que existiera un pago por la entrevista escrita. “¿Venderla?, eso jamás… jamás recibimos un centavo de esa revista, ni se nos ofreció ni lo pedimos”, sostuvo, al explicar que Alexa eligió un medio impreso porque no quería exponerse ante cámaras.

Alexa Hoffman acusó a su
Alexa Hoffman acusó a su media hermana de revictimizarla durante el proceso legal que emprendió en 2020 contra su padre, Héctor Parra, por abuso sexual. (Fotos: @alexaa.hoffman, @dannaparra_, Instagram)

Críticas a Daniela Parra y la carga emocional

Ginny Hoffman también cuestionó la postura de Daniela Parra, media hermana de Alexa, por respaldar públicamente a su padre. “Qué triste apoyar y levantar a quien defiende a un abusador… estás cubriendo a un pederasta, perdón, pero las cosas como son”, afirmó.

Finalmente, la actriz habló de la culpa que arrastra como madre. “Yo le he pedido mucho perdón… como mamá, no te das cuenta”, confesó, al reconocer que el tema sigue siendo doloroso y que su hija aún guarda silencios para protegerla.

El caso legal continúa activo, con sentencias modificadas y recursos en curso, mientras la familia permanece dividida y marcada por una historia que, como la propia Ginny admite, “se salió de las manos”.

Temas Relacionados

Ginny HoffmanHéctor ParraAlexa HoffmanDaniela ParraAbuso sexualmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Pierna mechada con costra de ciruela, un platillo clásico y jugoso

Una propuesta culinaria con carnes curadas, lácteos y frutas pensada para compartir en familia

Pierna mechada con costra de

Prepara albóndigas en salsa de chile chipotle en 7 sencillos pasos

Se trata de un guiso intenso y especiado que combina una variedad de ingredientes frescos, naturales y saludables

Prepara albóndigas en salsa de

Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026

El mediocampista se convierte en la tercera incorporación de los Diablos Rojos en el mercado de invierno, tras su paso por Necaxa

Toluca oficializa el fichaje de

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 6 de enero: Av. Tláhuac registra carga vehicular

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Puente Nichupté redefine la movilidad de Cancún

Una infraestructura estratégica esta por terminar y se espera un impacto urbano, turístico y ambiental dentro de la región

Puente Nichupté redefine la movilidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de Venezuela en México

Embajada de Venezuela en México habría auspiciado ganancias del narco, según acusación de EEUU

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

ENTRETENIMIENTO

Martha Figueroa revivió el instante

Martha Figueroa revivió el instante en que Raúl Velasco calificó a Thalía como ‘corrientota’

“Da coraje”: Exponen que Paola Durante habría recibido trato especial en prisión tras el caso de Paco Stanley

Sheyla revela que fue condicionada a bajar 40 kilos en un mes para protagonizar una telenovela

“¿Por qué son así?”: niño rompe en llanto tras recibir un Lego de la vida real

¿San Judas Tadeo o ‘El Mimoso’? La nueva estatua gigante en Puebla que desató carcajadas y memes

DEPORTES

Toluca oficializa el fichaje de

Toluca oficializa el fichaje de Pável Pérez para el Clausura 2026

Los Angeles Chargers vs New England Patriots: dónde ver el encuentro de la ronda de comodines en México

Arena México festeja el Día de Reyes con Místico, Esfinge y Máscara Dorada encabezan la función para los niños

Benjamín Mora se lanza a la aventura en la Superliga de China: “No tengo miedo al reto”

Futbol americano colegial: cuándo y dónde ver las semifinales en México