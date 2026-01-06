Este será el horario de Exatlón México a partir de hoy 5 de enero

En el capítulo anterior, los azules ganaron la Batalla por la Navidad CRÉDITO: FB/ExatlonMx

Exatlón México tendrá un nuevo horario a partir del 5 de enero.

El programa se acerca a la recta final, ahora de lunes a viernes comenzará 20:30 mientras que los domingos de eliminación se podrán ver a partir de las 20:00.

(Captura de pantalla X/exatlonmexico)

Qué pasó hoy en Exatlón México

La reciente eliminación de Jair Cervantes marcó un giro en la dinámica del equipo rojo dentro de Exatlón México, generando un ambiente de incertidumbre y desafío en la contienda por la Villa 360, uno de los premios más codiciados del programa.

El resultado de la competencia de este lunes 5 de enero de 2026 ha sido objeto de intensos pronósticos y filtraciones en portales especializados, los cuales apuntan a un nuevo triunfo del equipo azul en República Dominicana.

Quién ganó la Villa 360

La Villa 360 representa un punto de inflexión estratégico para los equipos, ya que ofrece comodidades que incluyen camas reales, comida ilimitada y un gimnasio privado, elementos que resultan determinantes para la recuperación física y el rendimiento de los atletas.

La experiencia acumulada en temporadas anteriores indica que aquellos que logran acceder a estas ventajas mejoran notablemente su desempeño tanto en lo individual como en lo colectivo, lo que convierte cada competencia por este espacio en un episodio crucial del certamen.

Los azules llegan a este enfrentamiento como favoritos, tras haber dominado el inicio del año y consolidado su confianza con la obtención previa de la villa y la victoria en la serie por la supervivencia.

Por otro lado, la alineación roja enfrenta el reto de recomponerse tras la salida de Cervantes, quien fue eliminado el domingo 4 de enero durante la semana 14, en uno de los momentos más críticos para su equipo.

La necesidad de reorganización y recuperación emocional se presenta como uno de los factores clave para que los rojos puedan buscar una remontada y revertir la tendencia adversa que han experimentado.

Dentro de los integrantes que continúan en la competencia, el equipo azul está conformado por Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Ernesto Cázares, Doris del Moral, Alexis Vargas, Alejandro Aguilera y Karen Núñez.

Esta competencia combina la agilidad física con la mental. (ExatlonMx)

El equipo rojo, por su parte, cuenta con Mati Álvarez, Mario Osuna, Paulette Galardo, Humberto Noriega, César Villaluz, Edna Carrillo, Karol Rojas, William Arroyo y Thayli Suaréz. La composición de ambos equipos resalta el equilibrio de fuerzas, aunque la balanza de las predicciones se inclina hacia los azules.

El seguimiento de los spoilers por parte de la audiencia ha incrementado la expectativa respecto al desenlace de la competencia por la Villa 360.

En el capítulo de hoy 5 de enero el equipo azul ganó la Villa 360.

A mitad de temporada, cada lunes y jueves se disputa la Villa 360, reforzando su papel como un premio que puede modificar el rumbo de la competencia.