Esta actriz mexicana podría ser la nueva ‘Wonder Woman’, icono feminista de la cultura pop, en Hollywood

El actor y guionista Simu Liu quedó sorprendido por el despliegue de acrobacias de esta intérprete y la recomendó públicamente para el icónico papel en el universo cinematográfico de DC

La posibilidad de que Melissa Barrera se transforme en la nueva Mujer Maravilla dentro del universo cinematográfico de DC en Hollywood ha cobrado fuerza luego de la recomendación pública del actor y guionista Simu Liu, quien consideró que la actriz mexicana tiene las cualidades necesarias tras compartir cámaras con ella en la serie de espionaje The Copenhagen Test.

Este respaldo reavivó la conversación sobre el futuro del icónico personaje, especialmente tras el último ciclo encarnado por la actriz, productora y modelo israleí Gal Gadot.

Hubo un par de momentos durante el entrenamiento de acrobacias en los que pensé: ‘Eso es muy al estilo Wonder Woman’. Solo lo dejo caer. No sé quién esté viendo o escuchando esto, pero creo que ella es una auténtica ‘badass’ y lo más importante es que se dedica al trabajo. Se esfuerza al máximo. (...) Pongamos ese casting de Wonder Woman ahí fuera, en el mundo”, afirmó Simu Liu.

El intérprete y realizador canadiense quedó impactado por la capacidad de la actriz regiomontana para afrontar las arduas coreografías de combate y la preparación física de la serie, subrayando que mostraba una determinación infrecuente incluso entre producciones de alto nivel.

La química entre ambos no solo se reflejó en pantalla, sino también en la manera en que afrontaron el cansancio y las dificultades físicas del rodaje. De acuerdo con diversas declaraciones, compartían la convicción de continuar pese al desgaste, lo que fortaleció tanto la relación profesional como el resultado final del proyecto.

Esta afinidad reforzó la impresión positiva de Liu sobre Barrera, motivando su recomendación.

La trayectoria de Melissa Barrera Martínez inicia en Monterrey, Nuevo León, donde nació el 4 de julio de 1990. Su primera incursión mediática relevante fue en el reality musical La Academia, donde exhibió sus virtudes vocales. Posteriormente, se integró a producciones televisivas mexicanas como Siempre tuya Acapulco y Tanto amor.

El reconocimiento internacional llegó al interpretar a Lyn Hernández en la serie Vida (2018–2020), producida por Starz, trabajo que la convirtió en un referente para la representación latina en la televisión de Estados Unidos.

Su proyección se consolidó en In the Heights (2021), bajo la dirección de Jon M. Chu, donde dio vida al personaje de Vanessa.

En los últimos años, Barrera alcanzó mayor visibilidad como protagonista en Scream (2022) y Scream VI (2023), encarnando a Sam Carpenter, figura central en la etapa reciente de la célebre saga de terror.

La acumulación de estos logros y la reciente mención de Simu Liu han posicionado a la actriz como una de las candidatas más comentadas para el papel de Wonder Woman en una futura reconfiguración del universo DC.

“La Mujer Maravilla”, un ícono feminista de la cultura pop

Wonder Woman, cuyo nombre real es Diana Prince, es una superheroína de DC Comics creada en 1941 por William Moulton Marston. Es una princesa amazona originaria de la isla de Themyscira, entrenada como guerrera y dotada de poderes sobrehumanos.

Su misión es proteger la justicia, la paz y la igualdad. Entre sus habilidades destacan la fuerza, la agilidad y la capacidad de volar. Utiliza armas emblemáticas como el Lazo de la Verdad, los brazaletes indestructibles y el escudo.

A lo largo de los años, Wonder Woman se ha consolidado como un ícono feminista y una de las figuras más representativas de la cultura pop mundial.

