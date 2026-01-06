México

Christian Nodal revive su tema dedicado a Belinda en reunión con la familia Aguilar

El tema elegido por Nodal provocó diversas reacciones en redes ya que en su momento se la cantó a Belinda y Cazzu

Nodal aparece interpretando el tema
Nodal aparece interpretando el tema “De los besos que te di” con mariachi, mientras Ángela Aguilar lo observa. (Foto: Instagram)

Durante un evento familiar en Zacatecas, la atención volvió a centrarse en Christian Nodal y Ángela Aguilar tras la interpretación de un tema que marcó etapas previas en la vida sentimental del cantante. Nodal retomó “De los besos que te di”, la canción que en su momento dedicó a Belinda y a Cazzu, en una reunión con la familia Aguilar, ante la mirada de su actual esposa.

El encuentro tuvo lugar el fin de semana tras la Charreada Juchipila, donde la pareja asistió en medio de rumores sobre presuntas tensiones matrimoniales por versiones de un supuesto vínculo entre Nodal y Esmeralda Camacho, ex violinista de su grupo. En el evento, la menor de la dinastía Aguilar y Nodal interpretaron varios temas ante los asistentes, mientras la familia permanecía bebiendo y conviviendo mientras los acompañaba un mariachi en vivo.

Poco después, se difundieron videos precisamente de dicha reunión, la cual fue una de las tradicionales bohemias de los Aguilar, donde los familiares comparten música y conversación. En uno de esos clips, Nodal aparece interpretando el tema “De los besos que te di” con mariachi, mientras Ángela Aguilar lo observa e intenta acompañarlo por algunos segundos. La escena llamó la atención porque el cantante se mantuvo concentrado en la canción y no interactuó con su esposa durante ese momento.

Christian Nodal revive su tema dedicado a Belinda en reunión con la familia Aguilar. (Instagram: mariachi_reyes_de_zacatecas)

La elección de “De los besos que te di” generó un intenso debate en redes sociales, ya que la pieza musical alcanzó notoriedad en 2020 cuando el sonorense la cantó junto a Belinda en “La Voz México”, volviéndose un símbolo de su relación mediática. Además, en mayo de 2023, el cantante mexicano compartió ese mismo tema en el Foro Sol junto a Cazzu, quien subió al escenario durante el concierto.

La reciente interpretación de este tema revivió recuerdos entre seguidores y trajo de vuelta comparaciones con episodios pasados, acentuando el escrutinio sobre la pareja y su dinámica actual.

Belinda y Nodal (Foto: Instagram@lavoztvazteca)
Belinda y Nodal (Foto: Instagram@lavoztvazteca)

Así reaccionaron los internautas

Los videos se difundieron ampliamente en plataformas como TikTok y provocó una gran cantidad de comentarios. Numerosos usuarios destacaron la reacción de la hija de Pepe Aguilar y sus invitados.

  • “De que se acuerda de la beli, se acuerda”
  • “¿Por qué Ángela siempre finge que se ríe?”
  • “Nunca la volteó a ver”
  • “Esa se la cantó a Belinda y a Cazzu”
  • “Esa canción tiene dueña”
  • “Esperando a que le diera el micrófono para que ella cantara”
  • “Anda cantando varias del recuerdo”
  • “Se le borró la sonrisa”

