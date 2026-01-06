México

Anuncian álbum de Vicente Fernández con banda junto a Nodal, Ángela Aguilar, Fuerza Regida, El Recodo, Ana Bárbara y más

El nuevo disco “Tributo al rey, con banda” reúne a grandes estrellas del Regional Mexicano para reinterpretar los clásicos del charro de Huentitán

El álbum póstumo 'Tributo al rey, con banda' reúne a 25 artistas para rendir homenaje a Vicente Fernández en 2024 (The Houston Chronicle)

El legado de Vicente Fernández mantiene su vigencia como uno de los íconos irrebatibles del Regional Mexicano, y su herencia musical encuentra nueva vida con el anuncio de un álbum póstumo que reinterpreta sus clásicos a través de la visión de diversas generaciones artísticas.

Bajo el título “Tributo al rey, con banda”, este proyecto será lanzado a finales del próximo mes de febrero de 2026 y reúne 25 colaboraciones que fusionan las voces de artistas consolidados y emergentes, consolidando así el tributo más ambicioso a la memoria del también conocido como el Charro de Huentitán.

En palabras de Vicente Fernández Jr., hijo mayor del afamado cantante, el disco “va a ser algo de colección para todo el público fanático de la música de mi padre”, según declaró al medio Latinus.

El primogénito destacó el meticuloso trabajo de producción y el profundo agradecimiento hacia los intérpretes que formaron parte de este homenaje.

Vicente Fernández Jr. califica el nuevo disco como una pieza de colección dedicada a los fanáticos del ícono del Regional Mexicano (Foto: Instagram/@vicentefdzjr9)

“Estoy muy agradecido con cada una de las personas que están en este disco y tenemos la seguridad de que va a ser algo de colección para todo el público fanático de la música de mi padre”, sostuvo, enfatizando la trascendencia emocional y artística del lanzamiento.

La música de Vicente Fernández con un sonido regional actual

El álbum “Tributo al rey, con banda” convoca a una nómina de figuras que abarca desde referentes tradicionales hasta protagonistas de la nueva ola del Regional Mexicano. Entre los participantes se encuentran Julio Preciado, Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, Ana Bárbara, Fuerza Regida, Yuri, Alejandro Fernández, “El Potrillo”, Christian Nodal y Ángela Aguilar, entre otros.

Cada uno aporta su impronta a los éxitos de Vicente Fernández, reimaginados ahora bajo la impronta de la música de banda.

Vicente Fernández Jr. explicó en la entrevista con Latinus que este proyecto no se limitó a reunir grandes éxitos, sino que su meta fue acercar la obra de su padre a nuevas audiencias.

Figuras como Alejandro Fernández, Christian Nodal y Ana Bárbara participan en la reinterpretación de los éxitos del Charro de Huentitán (Foto: Captura de pantalla / Facebook / @JGMUSICMX)

El hijo del legendario cantante señaló que “el objetivo es ofrecer nuevas reinterpretaciones que conecten a artistas consolidados con públicos jóvenes”, y que cada arreglo buscó mantener intacta la esencia interpretativa que hizo de Vicente Fernández una referencia.

El charro ya había sonado al ritmo de banda

La tradición de grabar con banda no es nueva en la trayectoria de Vicente Fernández. En diciembre de 2024, se publicó “Vicente Fernández con Banda”, un álbum póstumo que incluyó 13 temas, combinando reconocidos clásicos como “Mi gusto es” y “El Sinaloense”, junto a composiciones inéditas como “En sus mejores tiempos“ y “Lo que más duele”, piezas grabadas por el artista hace más de diez años.

Este álbum nació de las sesiones realizadas en 2010, cuando Vicente Fernández, entonces con 70 años, colaboró estrechamente con su histórico productor Pedro Ramírez, así como con Adán Omar Loredo “El Pony” en la codirección, y con Alberto Lizárraga Torres, nieto de Don Cruz Lizárraga, encargado de los arreglos musicales.

El tributo busca acercar la música de Vicente Fernández a nuevas generaciones con arreglos que mantienen la esencia original del cantante (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

A cuatro años del fallecimiento de Vicente Fernández, ocurrido a los 81 años el 12 de diciembre de 2021 a causa de complicaciones de salud, su música sigue presente en celebraciones y recuerdos. El inminente lanzamiento de este nuevo tributo confirma que la voz de Vicente Fernández permanece viva en la cultura popular y en la memoria de sus admiradores.

Algunos artistas presentes en ‘Tributo al rey, con banda’

  • Julio Preciado
  • Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga
  • Joss Favela
  • Ana Bárbara
  • Fuerza Regida
  • Edén Muñoz
  • Yuri
  • Alejandro Fernández, “El Potrillo”
  • Josi Cuen
  • Jorge Medina
  • Christian Nodal
  • Ángela Aguilar

