Videollamada gratis con los Reyes Magos en 2026: así puedes sorprender a los niños

Melchor, Gaspar y Baltasar. (Captura de pantalla)

La llegada de los Reyes Magos a México cada año es motivo de ilusión y alegría para millones de familias. En 2026, la tecnología ofrece una alternativa innovadora para quienes desean dar un toque especial a esta celebración: la posibilidad de organizar una videollamada gratuita con Melchor, Gaspar y Baltasar.

Esta experiencia permite que niñas y niños reciban un mensaje personalizado de los Reyes Magos desde cualquier dispositivo con acceso a internet, reforzando la magia y la emoción que rodea la madrugada del 6 de enero.

El avance de las herramientas digitales ha transformado la forma de vivir las tradiciones, y el Día de Reyes no es la excepción. Las familias pueden sorprender a los más pequeños y hacerlos partícipes de una conversación directa e interactiva con los tres personajes, todo sin costo y de manera segura.

Cómo funciona la videollamada con los Reyes Magos

El gran avance de la tecnología ha permitido que los niños tengan videollamadas con los Reyes Magos. (Captura de pantalla)

Actualmente, la plataforma más popular y activa para realizar videollamadas gratuitas con los Reyes Magos es Reyes Magos Iberia. Esta opción, disponible en español, facilita que los adultos organicen una experiencia personalizada para niñas y niños, sin necesidad de descargar aplicaciones ni proporcionar datos bancarios o información sensible.

El proceso para acceder a la videollamada es sencillo y consta de varios pasos que pueden completarse en minutos:

Acceder a la desde cualquier navegador, ya sea en computadora, tableta o celular. página web oficial de Reyes Magos Iberia desde cualquier navegador, ya sea en computadora, tableta o celular. Llenar un breve formulario, en el que se solicita:

El nombre del niño o niña (solo el nombre, sin apellidos).

Seleccionar quién solicita el mensaje (mamá, papá, abuela, tía, etcétera).

Seleccionar una afición o actividad favorita del menor, como leer, bailar, cantar, jugar futbol, nadar, entre otras opciones.

Indicar cómo se ha portado el niño o niña durante el año, eligiendo entre diferentes niveles de comportamiento.

Escribir el regalo que espera recibir, lo que añade un toque personal a la experiencia.

Fotografía del menor (este paso es opcional y sirve para personalizar aún más la interacción).

Finalizar el formulario y confirmar los datos.

Tras estos pasos, la plataforma inicia de manera automática la videollamada. Melchor, Gaspar y Baltasar aparecen en pantalla y dirigen un mensaje especial al niño o niña, mencionando su nombre, su afición y los aspectos destacados por el adulto responsable.

Los Reyes pueden aconsejar sobre temas como la conducta, la importancia de ayudar en casa, mantener buenos hábitos o esforzarse en la escuela, adaptando el mensaje a la información proporcionada en el formulario.

Seguridad, gratuidad y ventajas de la experiencia

Los Reyes Magos en CDMX llenan de alegría y regalos a los niños, celebrando una tradición llena de magia. - (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

La videollamada con los Reyes Magos a través de esta plataforma es completamente gratuita. No se requiere ningún tipo de pago, registro bancario ni suscripción. El formulario evita la recolección de datos personales sensibles, como apellidos, direcciones exactas o información financiera, y la inclusión de una fotografía es opcional.

Esta iniciativa se ha diseñado pensando en la seguridad y la privacidad de los usuarios, permitiendo que la experiencia se realice en un entorno digital confiable. Además, la videollamada puede hacerse en cualquier momento del día y desde cualquier lugar, lo que facilita la organización para familias con distintas rutinas o que desean incluir a familiares que viven lejos.

La videollamada con los Reyes Magos permite que los niños vivan una experiencia inolvidable, más allá de la tradicional carta o la espera de regalos. El mensaje personalizado fortalece valores positivos como la bondad, el esfuerzo y la responsabilidad, y permite que la magia de Melchor, Gaspar y Baltasar se mantenga viva en la memoria de las nuevas generaciones.

La tecnología, aliada de esta tradición, ofrece a padres, madres y cuidadores una herramienta útil para sorprender a los más pequeños y hacer de la noche de Reyes un momento aún más especial. El acceso sencillo, la seguridad y el carácter gratuito de la plataforma consolidan esta alternativa como una de las mejores formas de celebrar el 6 de enero en 2026.