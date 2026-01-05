Universidad de Guadalajara lamenta el fallecimiento del hermano de Guillermo del Toro

Durante su discurso en la entrega de los Palm Springs Film Awards, el director mexicano comunicó la muerte de su hermano mayor. (Reuters)

La Universidad de Guadalajara expresó su pesar por el fallecimiento de Federico del Toro Gómez, hermano del cineasta Guillermo del Toro, quien recientemente compartió la noticia durante la ceremonia de los Palm Springs Film Awards en EEUU. El director, originario de Guadalajara, asistió al evento en medio de un momento personal complejo y fue reconocido por su más reciente trabajo en la película “Frankenstein”.

Durante la gala, Del Toro subió al escenario para recibir el Visionary Award, acompañado por los protagonistas de su nuevo filme: Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth. Frente al público, el director reveló la reciente pérdida familiar y sostuvo: “Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí”. Esta declaración marcó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, donde el cineasta reflexionó sobre el valor de la familia y la capacidad de seguir adelante aún ante la adversidad.

“Hace tres días, perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí, y estoy aquí porque la película habla de una condición puramente humana; eso lo demuestra la frase final de la película, que dice que el corazón puede romperse y los rotos siguen viviendo. Incluso un corazón roto bombea sangre y te mantiene en marcha”.

Los integrantes del elenco de “Frankenstein” Jacob Elordi, Mia Goth, el director Guillermo del Toro y Oscar Isaac sostienen los trofeos del Visionary Award durante la 37ª edición del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, en Palm Springs, California, Estados Unidos, el 3 de enero de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

El homenajeado decidió no desfilar por la alfombra roja, aunque sí participó en el acto central del evento. En su discurso, Del Toro estableció un paralelismo entre su vida personal y la narrativa de “Frankenstein”, obra que lo unió a su hermano desde la juventud.

El director compartió: “Mi hermano y yo interpretamos a Víctor y a la criatura en muchos momentos de nuestras vidas, y hace muchos años, nos concedimos amor y nos concedimos paz mutuamente. Así que estoy aquí por la familia”.

Al referirse al significado de su película, el realizador mexicano destacó una frase del filme que, según sus palabras, resume la condición humana: “El corazón puede romperse y los rotos siguen viviendo. Incluso un corazón roto bombea sangre y te mantiene en marcha”. Este mensaje, remarcado por el propio Del Toro, subrayó la importancia de la resiliencia y el acompañamiento familiar en circunstancias difíciles.

Horas después de la ceremonia, la Universidad de Guadalajara manifestó su solidaridad con el cineasta y sus allegados, difundiendo un mensaje en redes sociales: “En la Universidad de Guadalajara lamentamos el fallecimiento de Federico del Toro Gómez, hermano de Guillermo del Toro, cineasta tapatío y egresado de nuestra Casa de Estudio. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”.

La Universidad de Guadalajara envió sus condolencias al cineasta, quien es egresado de la institución educativa. (@udg_oficial)

Hasta el momento, Guillermo del Toro no ha dado a conocer detalles sobre la causa de la muerte de su hermano. La comunidad universitaria y el sector cultural han mostrado gestos de apoyo y acompañamiento hacia la familia del cineasta, quien ha mantenido su agenda pública pese al duelo familiar.