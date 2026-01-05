México

Timothée Chalamet agradece a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards y los comparan con Nodal y Ángela Aguilar

El discurso de agradecimiento desató comparaciones inmediatas con el bochornoso momento que vivieron los mexicanos en los Latin Grammy

Guardar
El gesto público de Timothée
El gesto público de Timothée Chalamet al agradecer a Kylie Jenner en su discurso contrastó con el de Christian Nodal hacia Ángela Aguilar, lo que no pasó desapercibido para los internautas. (Reuters)

El discurso de agradecimiento de Timothée Chalamet a Kylie Jenner durante los Critics Choice Awards desató comparaciones inmediatas en redes sociales con los mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar, cuando vivieron un bochornoso momento en la pasada edición de los Latin Grammy.

La temporada de premios en Hollywood comenzó este domingo con la 31º edición de los Critics Choice Awards, celebrada en el Barker Hangar de Santa Mónica, California. La gala, conducida por Chelsea Handler por cuarto año consecutivo, reunió a las figuras más relevantes del cine y la televisión internacional. La ceremonia desplegó una alfombra negra y fue la primera gran cita de la temporada de premios en la industria estadounidense.

La mención de Timothée Chalamet
La mención de Timothée Chalamet a Kylie Jenner durante los Critics Choice Awards desató euforia en redes sociales. (Captura de pantalla)

Entre los protagonistas de la noche, el actor Timothée Chalamet acaparó la atención al imponerse en la categoría de Mejor actor por su papel en Marty Supreme, superando a figuras como Leonardo DiCaprio.

Al recibir el galardón, Chalamet se dirigió al público con palabras que rápidamente se viralizaron: “Gracias a mi pareja de tres años. Te amo. No podría hacer esto sin ti. Gracias de todo corazón”. Las cámaras captaron a una emocionada Kylie Jenner, empresaria estadounidense de 28 años, respondiendo el gesto con un “Te amo” desde su asiento.

El gesto marcó un hito en la relación entre Chalamet y Jenner, quienes han mantenido un perfil discreto desde que se hizo público su romance. Ambos iniciaron su relación hace tres años y desde mayo de 2025 comenzaron a mostrarse juntos en eventos de alto perfil, como la alfombra roja de los premios David di Donatello en Roma. En diciembre, sorprendieron con una aparición vistiendo trajes de cuero a conjunto en tono naranja y posando sonrientes ante las cámaras.

Timothee Chalamet y Kylie Jenner.
Timothee Chalamet y Kylie Jenner. REUTERS/Mario Anzuoni

La aparición conjunta en la gala y el reconocimiento explícito en el discurso de Chalamet se interpretaron como un paso firme hacia la consolidación pública de la pareja, en contraste con su habitual reserva en temas personales. Esta nueva etapa también se reflejó en sus redes sociales, cuando Jenner publicó una fotografía en Instagram a la que Chalamet respondió públicamente por primera vez.

Comparaciones con Christian Nodal y Ángela Aguilar

Mientras la escena se viralizaba en redes sociales, cientos de usuarios comenzaron a comparar el gesto de Chalamet con el reciente caso de Christian Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy. El cantante mexicano fue objeto de críticas después de que, al recibir un premio, “olvidó” mencionar de forma directa a su esposa, lo que desató la burla de internautas en ese momento ante la reacción de la menor de los Aguilar.

“Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rbeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina!”, expresó el cantante.

Christian Nodal en los Latin
Christian Nodal en los Latin Grammy Awards, donde olvidó mencionar a su esposa en su discurso tras ganar. REUTERS/Mario Anzuoni

Nodal explicó más tarde ante los medios que su omisión no fue intencionada, que estaba cansado, y que aunque no mencionó directamente a Ángela Aguilar, sí la incluyó cuando agradeció a su “familia”.

“No se le tiene que olvidar a la gente que es la familia, mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hija es mi familia”, dijo el cantante al ser cuestionado.

“Me encantaría tener los mejores discursos pero yo improviso mucho y eso es lo que está de momento. Creo que más de una persona se merecía un discurso mega especial, porque muchos me dedicaron su fortaleza, me dedicaron tiempo, me aguantaron en el estudio; uno de ellos es mi esposa y para mí fue muy fácil decir ‘familia’”, recalcó.

La reacción de los internautas ante el discurso de Chalamet no tardó en evidenciar el contraste.

(Captura de pantalla @elytorres_91)
(Captura de pantalla @elytorres_91)

Entre los mensajes destacados que circularon en redes sociales, se leía:

  • “No como el Nodal con la pelona”
  • “AYYYYY PERO QUE BELLOOOOOO A NODAL QUE APRENDA”
  • “Jajajaja cómo se ponen a comparar al Peso Pluma y al Nodal”
  • “Pero bueno mejor que el Nodal jajajjajaja con la Ángela jajajjaja”
  • “Timothée menciona a Kylie y de la mini Panini nadie se acuerda de ella.”
  • “Que Nodal aprenda de él”
  • “Que hermoso, no como nopal”
  • “Mira Nodal así se hace”
  • “Aprende @nodal @angelaaguilar"
  • “Ni Nodal hace eso con Angelita”

Temas Relacionados

Christian NodalÁngela AguilarTimothée ChalametKylie Jennermexico-entretenimiento

Más Noticias

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

La presidenta explicó que, a partir de 2025, se implementaron reformas legislativas que permitieron la reintegración vertical de Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex

Estas son las bolsas de basura que Profeco no recomienda por poca resistencia

La Procuraduría del Consumidor analizó 17 modelos de bolsas disponibles en establecimientos de México

Estas son las bolsas de

Universidad de Guadalajara lamenta el fallecimiento del hermano de Guillermo del Toro

Durante su discurso en la entrega de los Palm Springs Film Awards, el director mexicano comunicó la muerte de su hermano mayor

Universidad de Guadalajara lamenta el

Videollamada gratis con los Reyes Magos en 2026: así puedes sorprender a los niños

La tradición de los Reyes Magos se adapta a la era digital con la posibilidad de realizar videollamadas a Melchor, Gaspar y Baltasar

Videollamada gratis con los Reyes

Separación de residuos en CDMX: qué va en cada bolsa y cuándo entregarla

La ciudad opera un esquema sencillo, basado en tres fracciones, cada una con días específicos de recolección

Separación de residuos en CDMX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así colaboraron Los Zetas y

Así colaboraron Los Zetas y Nicolás Maduro para traficar drogas, según acusaciones de EEUU

De El Mayo Zambada a Caro Quintero: los capos mexicanos que comparten prisión con Nicolás Maduro en EEUU

Esta es la relación de Venezuela y el Cártel de Sinaloa según un exagente de la DEA

Cae una decena de personas en Puebla y aseguran droga tras cateo en casa de seguridad

Aseguran más de mil litros de precursores para la creación de droga en los límites entre Sinaloa y Durango

ENTRETENIMIENTO

Universidad de Guadalajara lamenta el

Universidad de Guadalajara lamenta el fallecimiento del hermano de Guillermo del Toro

Christian Nodal le dedica serenata a Ángela Aguilar: “Que nunca cruce por su mente traicionarla...”

Cartel San Luis Metal Fest 2026: lista completa de bandas y detalles del festival

Pilar Montenegro enfrenta rumores sobre su salud y aclara por qué siempre usa gorra: “Aquí seguimos firmes”

Los Reyes Magos de 31 Minutos: dónde tomarte la foto gratis en CDMX

DEPORTES

Rubén Rodríguez, ex comentarista de

Rubén Rodríguez, ex comentarista de Fox Sports México, anuncia el fallecimiento de su padre: “Nos diste todo”

Checo Pérez se sincera sobre su salida de Red Bull y la última plática que tuvo con Horner: “Todo era un problema”

Rodrigo Dourado es el nuevo refuerzo del club América: así fue la presentación oficial del brasileño

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo: cuándo cuestan los boletos para ver la pelea en San Luis Potosí

Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, denuncia que ha recibido amenazas en redes sociales