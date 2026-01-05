Timothée Chalamet agradece a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards y los comparan con Nodal y Ángela Aguilar

El gesto público de Timothée Chalamet al agradecer a Kylie Jenner en su discurso contrastó con el de Christian Nodal hacia Ángela Aguilar, lo que no pasó desapercibido para los internautas. (Reuters)

El discurso de agradecimiento de Timothée Chalamet a Kylie Jenner durante los Critics Choice Awards desató comparaciones inmediatas en redes sociales con los mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar, cuando vivieron un bochornoso momento en la pasada edición de los Latin Grammy.

La temporada de premios en Hollywood comenzó este domingo con la 31º edición de los Critics Choice Awards, celebrada en el Barker Hangar de Santa Mónica, California. La gala, conducida por Chelsea Handler por cuarto año consecutivo, reunió a las figuras más relevantes del cine y la televisión internacional. La ceremonia desplegó una alfombra negra y fue la primera gran cita de la temporada de premios en la industria estadounidense.

La mención de Timothée Chalamet a Kylie Jenner durante los Critics Choice Awards desató euforia en redes sociales. (Captura de pantalla)

Entre los protagonistas de la noche, el actor Timothée Chalamet acaparó la atención al imponerse en la categoría de Mejor actor por su papel en Marty Supreme, superando a figuras como Leonardo DiCaprio.

Al recibir el galardón, Chalamet se dirigió al público con palabras que rápidamente se viralizaron: “Gracias a mi pareja de tres años. Te amo. No podría hacer esto sin ti. Gracias de todo corazón”. Las cámaras captaron a una emocionada Kylie Jenner, empresaria estadounidense de 28 años, respondiendo el gesto con un “Te amo” desde su asiento.

El gesto marcó un hito en la relación entre Chalamet y Jenner, quienes han mantenido un perfil discreto desde que se hizo público su romance. Ambos iniciaron su relación hace tres años y desde mayo de 2025 comenzaron a mostrarse juntos en eventos de alto perfil, como la alfombra roja de los premios David di Donatello en Roma. En diciembre, sorprendieron con una aparición vistiendo trajes de cuero a conjunto en tono naranja y posando sonrientes ante las cámaras.

Timothee Chalamet y Kylie Jenner. REUTERS/Mario Anzuoni

La aparición conjunta en la gala y el reconocimiento explícito en el discurso de Chalamet se interpretaron como un paso firme hacia la consolidación pública de la pareja, en contraste con su habitual reserva en temas personales. Esta nueva etapa también se reflejó en sus redes sociales, cuando Jenner publicó una fotografía en Instagram a la que Chalamet respondió públicamente por primera vez.

Comparaciones con Christian Nodal y Ángela Aguilar

Mientras la escena se viralizaba en redes sociales, cientos de usuarios comenzaron a comparar el gesto de Chalamet con el reciente caso de Christian Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy. El cantante mexicano fue objeto de críticas después de que, al recibir un premio, “olvidó” mencionar de forma directa a su esposa, lo que desató la burla de internautas en ese momento ante la reacción de la menor de los Aguilar.

“Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rbeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina!”, expresó el cantante.

Christian Nodal en los Latin Grammy Awards, donde olvidó mencionar a su esposa en su discurso tras ganar. REUTERS/Mario Anzuoni

Nodal explicó más tarde ante los medios que su omisión no fue intencionada, que estaba cansado, y que aunque no mencionó directamente a Ángela Aguilar, sí la incluyó cuando agradeció a su “familia”.

“No se le tiene que olvidar a la gente que es la familia, mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hija es mi familia”, dijo el cantante al ser cuestionado.

“Me encantaría tener los mejores discursos pero yo improviso mucho y eso es lo que está de momento. Creo que más de una persona se merecía un discurso mega especial, porque muchos me dedicaron su fortaleza, me dedicaron tiempo, me aguantaron en el estudio; uno de ellos es mi esposa y para mí fue muy fácil decir ‘familia’”, recalcó.

La reacción de los internautas ante el discurso de Chalamet no tardó en evidenciar el contraste.

(Captura de pantalla @elytorres_91)

Entre los mensajes destacados que circularon en redes sociales, se leía:

“No como el Nodal con la pelona”

“AYYYYY PERO QUE BELLOOOOOO A NODAL QUE APRENDA”

“Jajajaja cómo se ponen a comparar al Peso Pluma y al Nodal”

“Pero bueno mejor que el Nodal jajajjajaja con la Ángela jajajjaja”

“Timothée menciona a Kylie y de la mini Panini nadie se acuerda de ella.”

“Que Nodal aprenda de él”

“Que hermoso, no como nopal”

“Mira Nodal así se hace”

“Aprende @nodal @angela aguilar "

“Ni Nodal hace eso con Angelita”