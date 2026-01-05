Los juguetes más pedidos por los niños en México para el Día de Reyes 2026 incluyen Las Guerreras K-pop y más (Netflix)

La tendencia de juguetes para el Día de Reyes 2026 en México ubica a las “Guerreras K-pop” como el fenómeno central entre los regalos más solicitados, acompañadas de una selección de tecnología interactiva y figuras de aventura.

La preferencia infantil resalta el impacto de la película animada “K-Pop Demon Hunters” de Netflix, producida por Sony Pictures Animation, que se convirtió en un éxito mundial durante 2025 y generó una amplia demanda de productos asociados.

El fenómeno de Las Guerreras K-pop

La cinta “K-Pop Demon Hunters” presenta a Huntrix, un grupo ficticio de estrellas del pop coreano integrado por Rumi, Mira y Zoey. Estas protagonistas llevan una doble vida: por la mañana, son ídolos musicales y, en secreto, cazadoras de demonios que utilizan la música y el baile como armas.

Enfrentan a los Saja Boys, una banda rival de chicos demonio, en una trama que mezcla acción, comedia y fantasía, con una fuerte influencia de la cultura coreana y el auge global del K-pop.

El fenómeno de Las Guerreras K-pop (Fotocomposición Infobae)

La popularidad de esta película disparó la demanda de juguetes inspirados en las Guerreras K-pop, como michiolas, loncheras, figuras coleccionables, peluches y accesorios escolares con los rostros de las integrantes de Huntrix. Estos productos ocupan los primeros lugares en las listas de deseos de niñas y niños mexicanos para este 6 de enero.

Los juguetes más populares para este Día de Reyes 2026

A partir de datos recabados en tiendas departamentales y presentados en Google Trends identificaron los 10 juguetes más solicitados en México para 2026:

Robots interactivos educativos: Aparatos que permiten a los niños aprender código y lógica matemática mediante juegos y actividades personalizables. Sets de construcción temáticos: Piezas inspiradas en franquicias populares y universos de fantasía que fomentan la creatividad y el trabajo en equipo. Muñecas y muñecos con realidad aumentada (AR): Figuras que, mediante aplicaciones móviles, cobran vida y ofrecen experiencias digitales integradas. Figuras coleccionables sorpresa: Sobres y cajas con personajes de series, películas y videojuegos, cuyo contenido es aleatorio y fomenta el intercambio entre amigos. Playsets de aventuras: Escenarios que recrean mundos de acción, carreras o combate, muchos de ellos derivados de éxitos cinematográficos. Drones mini con cámara: Vehículos voladores de tamaño reducido, fáciles de operar y con funciones de grabación de video y fotografía. Figuras de personajes de franquicias top: Incluyen superhéroes, villanos, protagonistas de animaciones recientes y, este año, las Guerreras K-pop. Juguetes de ciencia y experimentos: Kits para realizar actividades de química, física básica y robótica, dirigidos a estimular el interés en disciplinas STEM. Accesorios escolares temáticos: Mochilas, loncheras y estuches decorados con imágenes de películas y series del momento. Peluches y juguetes blandos de colección: Versiones suaves y abrazables de personajes animados y mascotas virtuales.

Los juguetes más populares para este Día de Reyes 2026 Crédito: Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar

Influencia de la cultura pop y el K-pop en las elecciones infantiles

La demanda por productos de Huntrix y sus rivales, los Saja Boys, refleja el peso de la cultura coreana en las tendencias de consumo infantil. Voceros de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (AMIJU) informaron que “el fenómeno K-pop se consolidó en el mercado mexicano, desplazando a otros personajes tradicionales”. Esta transformación influye no solo en el tipo de juguetes solicitados, sino también en las campañas de mercadotecnia y la oferta de productos licenciados en las principales cadenas de autoservicio.

Recomendaciones para los Reyes Magos

Especialistas sugieren a los padres y a los Reyes Magos anticipar sus compras, ya que los artículos de Las Guerreras K-pop suelen agotarse en las primeras semanas de enero. Plataformas como Mercado Libre y Amazon reportan un crecimiento superior al 40% en la búsqueda de estos juguetes respecto al año anterior.

La variedad de opciones permite satisfacer tanto a quienes buscan tecnología educativa como a quienes prefieren personajes de moda. El listado de juguetes más pedidos para el Día de Reyes 2026 muestra cómo la influencia de la cultura pop global y los avances tecnológicos continúan transformando las preferencias de la niñez mexicana.